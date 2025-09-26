Review: Sonic Racing CrossWorlds เม่นรับจบ ตบหน้าปู่ฯ

แนว แข่งรถคาร์ท
แพลตฟอร์ม PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, PC
เรตเกม ESRB: E เหมาะสำหรับผู้เล่นทุกวัย
เกมเรซซิ่งรวมซุปตาร์ภาคใหม่ล่าสุดของ เซก้า ที่มีจุดประสงค์ชัดเจนในการช่วงชิงฐานลูกค้าจากมาริโอคาร์ท เพราะพี่แกเล่นทำทุกอย่างที่ นินเทนโด ไม่ทำ
Sonic Racing CrossWorlds การกลับมาของแฟรนไชส์แข่งขันท้าประลองความเร็วระหว่างแก๊งค์โซนิคและผองเพื่อนร่วมค่าย ที่คราวนี้ทางผู้พัฒนาอย่าง Sonic Team ขอก้าวไปไกลกว่าที่เคยด้วยกองทัพตัวละครที่ไม่ได้ถูกจำกัดวงแคบแค่เฉพาะเกมดังในเครือสังกัดของตนเองอีกต่อไป จนแทบจะเป็นเจ้าพ่อยานยนต์แห่งการครอสโอเวอร์ไปแล้ว มันทั้งเวอร์วังทั้งยิ่งใหญ่อลังการสมตามชื่อคอนเซปต์ภาษาไทย "ซิ่งทะยานข้ามโลก"
แก่นหลักเกมเพลย์ดูไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก ผู้เล่นยังต้องคอยหาจังหวะดริฟต์เข้าโค้งเพื่อเก็บบูสต์เร่งความเร็ว รวมถึงใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม และบรรดาไอเทมกลั่นแกล้งต่างๆที่จะสุ่มปรากฏขึ้นมาในสนาม โดยยานพาหนะของเราจะมีการแปรเปลี่ยนรูปร่างไปตามสภาพเส้นทาง หากขับอยู่บนพื้นถนนก็จะเป็นรถยนต์ปกติ แต่ทันทีที่ขับลงผิวน้ำมันก็จะกลายสภาพเป็นเรือ และสามารถแปลงร่างเป็นเครื่องบินได้เมื่อถึงคราวที่ต้องเหาะเหินกลางเวหา
กฎกติกาการแข่งขันยังคงให้เราขับวน 3 รอบสนามเพื่อหาคนที่ขับได้ไวเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับต้นๆเหมือนเคย แต่ภาคนี้พิเศษกว่าหน่อยตรงฟีเจอร์ Travel Ring หรือวงแหวนทะลุมิติที่สามารถแปรเปลี่ยนสภาพแวดล้อมและเส้นทางสนามแข่งขันไปจากเดิม อย่างเช่นซิ่งในด่านทะเลทรายแห้งแล้งอยู่ดีๆ จู่ๆก็พุ่งทะลุข้ามมิติไปโผล่ทุ่งลานน้ำแข็งหรือภูเขาไฟลาวาได้ ทั้งนี้ล้วนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เล่นที่กำลังนำโด่งหัวแถวอยู่ ณ เวลานั้นว่าเขาอยากจะเลือกมุ่งไปในเส้นทางไหนซ้ายหรือขวา นับว่าช่วยลดความน่าเบื่อจำเจไปได้เยอะไม่ต้องทนขับวนเวียนอยู่ในสภาพแวดล้อมซ้ำๆแบบเดิมๆ
ถึงแม้จะเป็นเกมแข่งรถสำหรับเด็ก แต่งานด้านภาพวิชวลภายในเกมนั้นมันดูไม่เด็กเลย ด้วยขุมพลัง Unreal Engine 5 ที่เนรมิตสนามแข่งขันสุดล้ำจินตนาการออกมาได้อย่างสวยงามน่าประทับใจ เฟรมเรตก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดทั้งในจังหวะปล่อยไอเทมกลั่นแกล้งพร้อมกันหลายๆคัน ยันจังหวะวาร์ปเปลี่ยนผ่านทะลุมิติจากโลกหนึ่งไปสู่อีกโลกหนึ่งก็ทำได้แบบสมูทราบรื่นไร้รอยต่อ แถมยังเป็นครั้งแรกของแฟรนไชส์ที่แปลภาษาไทยมาให้เสร็จสรรพทั้งในส่วนของเมนูข้อความและประโยคบทสนทนาของเหล่าตัวละครนักขับที่ก่อนซิ่งมักจะคุยขิงทับถมคู่แข่งอยู่เสมอ
ดั่งภาพประกอบ ตัวละครในเกมถือว่ามีให้เลือกเยอะมากโดยนอกเหนือจากก๊วนโซนิคที่เป็นขาประจำแล้ว ภาคนี้ยังได้แขกรับเชิญจากบรรดาซีรีส์เกมดังอื่นๆของค่าย เซก้า ไม่ว่าจะเป็นไอดอลสาว "ฮัตสึเนะ มิกุ", นักเลงหัวไม้ "อิจิบัง คาสึกะ" หรือแม้แต่ "โจ๊กเกอร์" ตัวเอกจากเกมเพอร์โซน่าก็มา แถมยังไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นเพราะในอนาคตจะมีแขกรับเชิญ DLC จากทั้งเกมและการ์ตูนดังทั่วทุกมุมโลกทยอยตามมาสมทบอีกเพียบ ฉะนั้นเตรียมเก็บเงินรอไว้ได้เลยงานนี้มีกระเป๋าฉีกแน่ๆ
อีกจุดที่เป็นเสน่ห์ของเกม Sonic Racing CrossWorlds นั่นคือความอิสระเสรีในการเลือกปรับแต่งยวดยานพาหนะเพื่อบ่งบอกตัวตน คุณสามารถแต่งคัสตอมได้หมดตั้งแต่กระจังหน้า กระโปรงหลัง ล้อแม็ก เปลี่ยนตีมสีสันของตัวถัง ติดสติ๊กเกอร์ เลือกเสียงบีบแตร ไปจนถึงเปลวไฟออร่าที่กำลังลุกโชน ซึ่งนี่ไม่ใช่เพียงแค่การแต่งเพื่ออวดเอาเท่เท่านั้น เพราะทุกพาร์ทชิ้นส่วนแต่ละชนิดที่เราติดตั้งใส่ลงไปมันจะส่งผลโดยตรงต่อค่าพลัง ความเร็ว อัตราเร่ง และการควบคุมรถของเรา ยิ่งผสมรวมเข้ากับแกดเจ็ตตัวช่วยเหลือที่มีให้เลือกก่อนแข่งก็ยิ่งทำให้สไตล์การเล่นของแต่ละคนดูหลากหลายมากขึ้นไปอีก ต่อให้ใครจะจิ้มเลือกใช้งานตัวละครซ้ำกันกับเรา ยังไงซะเขาก็ไม่มีทางขับขี่ได้เหมือนเราอย่างแน่นอน!
โหมดแข่งขันออนไลน์ 12 คนที่รองรับครอสเพลย์เล่นร่วมกันข้ามแพลตฟอร์ม ดูจะเป็นหัวใจสำคัญของเกมโซนิคเรซซิงภาคใหม่นี้ เนื่องจากเนื้อหาภายในมันไม่ได้บรรจุโหมดเนื้อเรื่องแคมเปญแบบจริงจังมาให้ ที่สายโซโลซิ่งลำพังพอทำได้มีแค่การท้าประลองฝึกฝนทักษะวัดฝีมือกับ AI คู่แข่งที่เรียกว่า Rivals ในโหมดออฟไลน์อย่าง Grand Prix และ Race Park ซึ่งจะมอบภารกิจเล็กๆน้อยๆให้คุณได้ทำเพื่อปลดล็อคพาร์ทอะไหล่ชิ้นส่วนใหม่ๆ จริงอยู่ว่าเกมแนวแข่งรถโกคาร์ทมันไม่จำเป็นต้องมีโหมดเนื้อเรื่องที่ดี แต่อย่างน้อยมันควรจัดหนักเสิร์ฟคอนเทนต์มาให้คุ้มค่ากับราคาขาย 70 เหรียญ มิใช่แค่เปิดเกมมาเพื่อจับคู่หาตี้เล่นด้วยไปวันๆเหมือนเกมออนไลน์หรือเกมมือถือฟรีทูเพลย์แบบนี้
"กระแสไฮป์ของเกม Sonic Racing CrossWorlds ที่กำลังมาแรง ณ ขณะนี้ ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเกิดจากแฟนคลับที่เริ่มหมดความอดทนกับการทำเป็นหูทวนลมของเกม Mario Kart World เลยพยายามมองหาทางเลือกใหม่ๆที่ดีกว่า ทว่าจงอย่าลืมยังไงมันก็คือเกม 'เม่นสายฟ้า' ที่แสงสีรูปลักษณ์หน้าตามักเด่นโดดนำหน้าความสนุกลึกซึ้งของเกมเพลย์อยู่เสมอ ฟีลลิ่งมันจึงไม่เหมือนคุณกำลังขับรถ แต่อารมณ์จะคล้ายกับลูกเหล็กที่ชิ่งกระดอนไปมาอยู่ภายในตู้เกมพินบอล ความอิสระยืดหยุ่นตอนขับขี่แทบไม่มี ฉะนั้นตราบใดที่แกนหลักเกมเพลย์ของมันยังไม่ถูกขัดเกลา เราก็มิอาจพูดได้เต็มปากว่าตำแหน่งราชันแห่งเกมโกคาร์ทมันได้ถูกเปลี่ยนมือไปแล้วจริงๆ"
|เกมเพลย์
|6
|กราฟิก
|8
|เสียง
|8
|โหมดออนไลน์
|8
|ความคุ้มค่า
|5
|ภาพรวม
|7
สนับสนุนบทความรีวิวโดยบริษัท SEGA
