"Physint" เกมแอ็คชันสายลับจากผู้สร้างเมตัลเกียร์ เผยรายชื่อนักแสดงชุดแรก!

ในงาน "Beyond The Strand" ที่จัดขึ้นในวันนี้ (23 ก.ย.) เพื่อฉลองครบรอบ 10 ปีการก่อตั้ง Kojima Productions ฮิเดโอะ โคจิมะได้เปิดเผยโปสเตอร์และรายชื่อนักแสดงของเกมแอ็คชันสายลับใหม่ "Physint" ที่พัฒนาโดยร่วมมือกับ PlayStation Studios เป็นครั้งแรก
"Physint" เป็นผลงานไอพีใหม่ที่เปิดตัวร่วมกันโดย "ฮิเดโอะ โคจิมะ" และ "เฮอร์เมน ฮัลสต์" หัวหน้า PlayStation Studios ในงาน State of Play เมื่อเดือนมกราคม 2024 ซึ่งเป็นเกม "แอ็คชันจารกรรมเน็กซ์เจน" ที่มีเป้าหมายเพื่อทำลายขอบเขตระหว่างภาพยนตร์และวิดีโอเกม
หลังจากรอคอยมานานกว่าหนึ่งปี ในที่สุด ฮิเดโอะ โคจิมะ ก็ได้เปิดเผยภาพโปสเตอร์หลักและรายชื่อนักแสดงของ Physint ในงานฉลองครบรอบ 10 ปีของสตูดิโอ โดยนักแสดงประกอบด้วย ชาร์ลี เฟรเซอร์ นางแบบและนักแสดงชาวออสเตรเลีย, มา ดงซอก นักแสดงชาวเกาหลี และ มินามิ ฮามาเบะ นักแสดงชาวญี่ปุ่น
นอกจากนี้ในงานยังเปิดเผยเอฟเฟกต์การจำลองตัวละครที่จะใช้ในเกม ซึ่งถ่ายทอดใบหน้าและแสงเงาได้อย่างสมจริงราวกับภาพยนตร์
กำหนดการวางจำหน่ายของ "Physint" ยังไม่มีการเปิดเผย ผู้ที่สนใจสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.kojimaproductions.jp/
