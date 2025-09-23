xs
"Physint" เกมแอ็คชันสายลับจากผู้สร้างเมตัลเกียร์ เผยรายชื่อนักแสดงชุดแรก!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ในงาน "Beyond The Strand" ที่จัดขึ้นในวันนี้ (23 ก.ย.) เพื่อฉลองครบรอบ 10 ปีการก่อตั้ง Kojima Productions ฮิเดโอะ โคจิมะได้เปิดเผยโปสเตอร์และรายชื่อนักแสดงของเกมแอ็คชันสายลับใหม่ "Physint" ที่พัฒนาโดยร่วมมือกับ PlayStation Studios เป็นครั้งแรก

"Physint" เป็นผลงานไอพีใหม่ที่เปิดตัวร่วมกันโดย "ฮิเดโอะ โคจิมะ" และ "เฮอร์เมน ฮัลสต์" หัวหน้า PlayStation Studios ในงาน State of Play เมื่อเดือนมกราคม 2024 ซึ่งเป็นเกม "แอ็คชันจารกรรมเน็กซ์เจน" ที่มีเป้าหมายเพื่อทำลายขอบเขตระหว่างภาพยนตร์และวิดีโอเกม

เฮอร์เมน ฮัลสต์ หัวหน้า PlayStation Studios
หลังจากรอคอยมานานกว่าหนึ่งปี ในที่สุด ฮิเดโอะ โคจิมะ ก็ได้เปิดเผยภาพโปสเตอร์หลักและรายชื่อนักแสดงของ Physint ในงานฉลองครบรอบ 10 ปีของสตูดิโอ โดยนักแสดงประกอบด้วย ชาร์ลี เฟรเซอร์ นางแบบและนักแสดงชาวออสเตรเลีย, มา ดงซอก นักแสดงชาวเกาหลี และ มินามิ ฮามาเบะ นักแสดงชาวญี่ปุ่น

ชาร์ลี เฟรเซอร์ นางแบบและนักแสดงชาวออสเตรเลีย

มา ดงซอก นักแสดงชาวเกาหลี

มินามิ ฮามาเบะ นักแสดงชาวญี่ปุ่น
นอกจากนี้ในงานยังเปิดเผยเอฟเฟกต์การจำลองตัวละครที่จะใช้ในเกม ซึ่งถ่ายทอดใบหน้าและแสงเงาได้อย่างสมจริงราวกับภาพยนตร์


กำหนดการวางจำหน่ายของ "Physint" ยังไม่มีการเปิดเผย ผู้ที่สนใจสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.kojimaproductions.jp/

