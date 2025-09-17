วันขาย! "Wreckreation" เกมสร้าง-ซิ่ง-สอย จากทีมงาน Burnout และ NFS

ผลงานเกมแข่งรถอาร์เขตโอเพ่นเวิลด์ตัวใหม่ล่าสุด ที่โอบรับทั้งความคิดสร้างสรรค์และได้ความสะใจไปพร้อมๆกัน
THQ Nordic ร่วมกับทีมพัฒนา Three Fields Entertainment ประกาศเตรียมวางจำหน่าย Wreckreation เกมอาร์เขตเรซซิ่งโลกเปิดไอพีใหม่สำหรับแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series และ PC (ผ่าน Steam) ในวันที่ 28 ตุลาคมปี 2025
ตัวเกมจะพาผู้เล่นก้าวเข้าสู่ MixWorld ดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลเนื้อที่กว่า 400 ตารางกิโลเมตร ที่พร้อมเปิดโอกาสให้คุณและเหล่าผองเพื่อนออนไลน์ได้มาปลูกสร้าง ขับซิ่งตะบี้ตะบัน และทำลายล้างทุกสิ่งได้อย่างอิสระเสรี
ด้วยทีมงานมากประสบการณ์ที่เคยฝากผลงานเอาไว้ในซีรีส์เกมแข่งรถชื่อดังอย่าง Burnout และ Need for Speed จึงการันตีได้ถึงความมันส์สูบฉีดอะดรีนาลีนหลั่งของเกมเพลย์การขับขี่ ที่ให้คุณออกแอ็คชั่นลีลาผาดโผนด้วยกฎกติกาต่างๆนานา อาทิเช่น Drift, Air, Near Miss, Stunt, Crash และ Time (จับเวลา)
ภายในเกมผู้เล่นสามารถเลือกจัดวางเนินเหินจัมป์ ถนนวงลูป อุปสรรคสิ่งกีดขวาง รวมถึงเลือกกำหนดเส้นทางสนามแข่งได้ว่าต้องการถนนคอนกรีตพื้นผิวเรียบหรือถนนลูกรังแบบออฟโรด นอกจากนี้รถยนต์ที่ขับเราก็สามารถเลือกแต่งสีสัน ปรับเปลี่ยนล้อ กระจก เสียงเครื่องยนต์ ไปจนถึงเปลวไฟที่ออกมาจากท่อไอเสียเวลากดบูสต์ได้
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
