"Dragon Quest VII Reimagined" ตำนานอาร์พีจีกำเนิดใหม่

ผลงานอาร์พีจีสุดคลาสสิคจากยุค เพลย์สเตชัน 1 พร้อมหวนกลับมาอีกครั้งด้วยรูปลักษณ์หน้าตาและระบบที่ถูกยกเครื่องใหม่หมดจด
ล่าสุดทาง Square Enix ได้ประกาศเปิดตัว Dragon Quest VII Reimagined เวอร์ชันรีเมคใหม่ของเกม Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past ที่เคยออกมาเมื่อปี 2000 โดยตัวเกมมีกำหนดพัฒนาลงให้เล่นกันทั้งบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Switch และ PC (Steam / Microsoft Store) ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ปี 2026
ด้านกราฟิกจากต้นฉบับที่เคยเป็นภาพ 2D วาดโดยอาจารย์ "อากิระ โทริยามะ" ในเวอร์ชันรีเมคใหม่นี้จะถูกปรับมาใช้อาร์ตสไตล์รูปแบบ 3D ทั้งหมดโดยอาศัยเทคนิคปั้นตุ๊กตุ่นขึ้นมาในโลกความเป็นจริงแล้วสแกนโมเดลใส่ลงไปในเกม เช่นเดียวกับฉากหลังสภาพแวดล้อมที่จะถูกรังสรรค์ขึ้นมาใหม่ในแบบสามมิติ
ส่วนระบบการต่อสู้เทิร์นเบสก็ได้มีการปรับปรุงใหม่ ทำให้ผู้เล่นสามารถมองเห็นตัวละครทั้งปาร์ตี้ออกแอ็คชั่นโจมตีร่ายเวทย์หรือรับแดเมจจากศัตรูได้เหมือนเกมอาร์พีจีสมัยใหม่ รวมถึงหน้าต่าง UI และคุณภาพชีวิตต่างๆภายในเกมก็จะดีขึ้น เล่นได้สมูทสะดวกสบายยิ่งกว่าเคย
สำหรับ Vocation System หรือระบบอาชีพนั้น ในเวอร์ชันรีเมคนี้จะมีการบรรจุอาชีพใหม่เข้ามาอย่าง Monster Master ซึ่งเป็นอาชีพที่เปิดโอกาสให้ตัวละครสามารถอัญเชิญอสูรทรงพลังมาช่วยต่อสู้ได้ อีกทั้งยังเพิ่มเติมอบิลิตี้ใหม่อย่าง 'Let Loose' อันเป็นเหมือนพาวเวอร์อัพพิเศษที่จะทำงานเมื่อตัวละครเริ่มตื่นเต้นไฟลุกโชนในระหว่างการสู้รบ
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*