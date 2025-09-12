Review: Lost Soul Aside ไฟ(เน่า)แฟนตาซี

แนวเกม แอ็คชั่นผจญภัย
แพลตฟอร์ม PS5, PC
เรตเกม PEGI: 12 เหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป
ผลงานแอ็คชั่นที่ซุ่มพัฒนาและทุ่มงบโปรโมทมายาวนานข้ามทศวรรษ จนวันนี้ทุกสิ่งเริ่มกระจ่างชัดแล้วว่า ทั้งหมดมันเป็นเพียงภาพมายาของใครบางคนที่ฝันซะไกล แต่ไปไม่ถึง
ก่อนจะไปถึงจุดจบ เราคงต้องขอเท้าความจุดเริ่มต้นกันสักเล็กน้อย Lost Soul Aside เป็นโปรเจกต์เกมที่ถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2014 จากมันสมองของนักศึกษาจบใหม่เพียงคนเดียวนามว่า "Yang Bing" ซึ่งเกมที่เขาชื่นชอบและกำลังเป็นกระแส ณ เวลานั้นก็คือ Final Fantasy XV ตำนานเกมผู้บุกเบิกนำความเป็นแอ็คชั่นเข้ามาสู่แฟรนไชส์ นั่นเองจึงจุดประกายไอเดียให้เขานึกสร้างสรรค์เกมที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันขึ้นมา แล้วบังเอิญสิ่งที่เขาทำดันไปเข้าตาบริษัท โซนี่ เข้าอย่างจังจึงได้รับทั้งเงินทุนสนับสนุนและบุคลากรมาช่วยเหลือเต็มที่ในฐานะเกมสมาชิกแห่งโครงการปั้นดินสู่ดาว China Hero Project ของทางเพลย์สเตชัน แต่ถึงกระนั้นไม่ว่าตัวเกมจะได้รับการอุปถัมภ์ห่อหุ้มอุ้มชูสักเพียงใด ทว่าเนื้อแท้ลึกๆข้างในมันก็ยังคงเป็นโปรเจกต์แฟนเมดอินดี้ที่แค่โชคดีตกถังข้าวสารเท่านั้นเอง
เรื่องราวของเกมเริ่มต้นเมื่อตัวละครเอกหนุ่มนาม Kaser และกลุ่มกบฎของเขาวางแผนที่จะปั่นป่วนขัดขวางพิธีเฉลิมฉลองพระราชสมภพขององค์จักรพรรดิจอมกดขี่ แต่ระหว่างที่แผนกำลังดำเนินไปด้วยดีจู่ๆก็มีก้อนอุกกาบาตปริศนาหล่นลงมาจากฟากฟ้าบดทำลายเมืองที่เขาอาศัยอยู่ และแรงสั่นสะเทือนทำให้ตัวเขาร่วงตกไปยังชั้นใต้ดิน ที่นั่นเองเขาได้พบกับ Arena สิ่งมีชีวิตรูปลักษณ์มังกรผู้มอบพลังวิเศษให้กับเขาเพื่อใช้สำหรับการต่อกรกับพวก Voidrax อสูรต่างมิติที่บุกรุกรานโลกหวังสูบกลืนกินทุกดวงวิญญาณ ซึ่งหนึ่งในเหยื่อของพวกมันก็คือ Louisa น้องสาวสุดเลิฟของพ่อหนุ่มตัวเอก ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือทวงวิญญาณน้องสาวกลับคืนมาเขาจึงต้องร่วมมือกับมังกรช่างจ้อออกเดินทางตะลอนต่อสู้ปราบอสูรร้ายทั่วผืนปฐพี
ด้วยความชื่นชอบส่วนตัวของผู้สร้างที่เป็นแฟนคลับเกมแอ็คชั่นอย่าง Bayonetta, Ninja Gaiden และ Devil May Cry ระบบคอมแบทภายในเกมจึงมีกลิ่นอายของเกมดังเหล่านั้นผสมกันอย่างละนิดอย่างละหน่อย ต้องคอยหลบหลีกและปัดป้องสวนกลับให้ถูกจังหวะ มีการสะสมเกจพลังงานเพื่อปล่อยท่าพิเศษ แถมยังสามารถฟิวชั่นรวมร่างกับเจ้ามังกรกลายเป็นเทพชั่วขณะผมดำแปรเปลี่ยนเป็นสีขาวราวดันเต้ ด้านอาวุธเองก็กดเปลี่ยนสลับได้ตลอดเวลา พร้อมกับท่วงท่าคอมโบที่แปรเปลี่ยนไปตามอาวุธแต่ละชนิด บ้างเน้นโจมตีหนักอยู่กับพื้น บ้างถนัดงัดเสยศัตรูลอยขึ้นฟ้า แต่หลักๆที่เหมือนกันนั่นคือทุกอาวุธเราต้องพยายามหาโอกาสกดปุ่มค้างเพื่อปล่อยท่าโจมตีใหญ่ไฟกระพริบแบบริวฮายาบุสะ ซึ่งจากที่เล่นมาคอมโบต่างๆมันก็บันเทิงใช้ได้เลยนะ แค่แอบเสียดายตรงที่แอนิเมชั่นการขยับเคลื่อนไหวของทั้งตัวเราและฝั่งศัตรูดูแข็งทื่อจนอารมณ์ความสนุกลดหดหายลงไปเยอะเลย
หากใครเป็นสายแอ็คชั่นที่เคยผ่านมาหมดเจ็ดย่านน้ำ ทุกอุปสรรคภายในเกม Lost Soul Aside มันจะแทบไม่ระคายผิวหนังของคุณเลย ไม่ว่าจะเป็นเหล่าบอสใหญ่ ลูกสมุน หรือปริศนาพัซเซิล ทุกอย่างล้วนดูเบสิคธรรมดาเชื่อว่าทุกคนคงเคยผ่านตาจากเกมอื่นๆกันมาหมดแล้ว แต่สิ่งที่ทำให้ผู้เล่นหลายคนตายซ้ำตายซากมันเกิดจากความน่ารำคาญชวนปวดหัวของการดีไซน์ออกแบบเกมเพลย์ต่างหาก เพราะนอกจากแอนิเมชั่นจะดูแข็งๆขัดใจเกมเมอร์ที่เราได้เกริ่นไปแล้วนั้น ระบบการแจ้งเตือนภัยเวลาศัตรูโจมตีมามันก็ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ท่าไหนควรปัดป้องหรือท่าไหนควรหลบหลีกเราไม่มีทางรู้ได้เลยในเมื่อทุกท่าล้วนใช้แสงสีฟ้าแจ้งเตือนเหมือนกันหมด หนำซ้ำเวลาตัวละครโดนศัตรูรุมล้อมหน้าล้อมหลังมันก็ไม่มีลูกศรบ่งบอกทิศทางที่ศัตรูกำลังโจมตีมาให้เราได้ทราบเลย ดังนั้นคุณจึงพลาดโดนตอดเลือดจากศัตรูที่อยู่ในมุมอับลับสายตา คลุกวงในตีเพลินอยู่ดีๆต้องคอยระแวงแดชหนีห่างออกมาวงนอกเพื่อให้ได้ภาพมุมกว้างมองเห็นศัตรูทั่วทั้งฉาก อะไรมันจะยุ่งยากลำบากเบอร์นี้!!
สกิลท่วงท่าคอมโบของอาวุธแต่ละประเภทเราสามารถเลือกอัพเกรดได้ที่หน้าเมนู เช่นเดียวกันกับพลังใหม่ๆของ Arena ที่จะทยอยถูกปลดล็อคให้ใช้งานจากการปราบบอสตามเนื้อเรื่อง ส่วนพวกเหรียญทอง Divine Gold ที่เก็บได้ตามพื้นตามหีบสมบัติจะเอาไว้ใช้สำหรับจ่ายซื้อไอเทมในร้านค้า โดยในการเล่นรอบแรกนั้นจะยังไม่มีออพชั่นปรับระดับความยากมาให้เลือก แต่มือใหม่ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเล่นไม่ผ่านเพราะภายหลังจากที่คุณตายบ่อยๆ ตัวเกมจะใจดีมอบเครื่องประดับคุ้มกันภัยที่ช่วยลดทอนความเสียหายและเพิ่มพลังโจมตีมาให้เราอัตโนมัติ อยากเล่นง่ายผ่านสบายๆก็ติดตั้งสวมใส่มันเอาไว้ ยามใดอยากท้าทายตัวเองก็ถอดมันออกไปแค่นั้น
ภาพกราฟิกจากขุมพลังเอนจิ้นตกยุคอย่าง Unreal Engine 4 เอาจริงๆมันไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหล่อะไรเลยนะ ทั้งเสื้อผ้า เส้นผม ยันพื้นผิววัตถุมันวาวที่สะท้อนแสงล้วนต่างสวยงามตระการตา แต่ไม่รู้ทีมงานเขาทำอีท่าไหนถึงได้ออกมาเหมือนเรากำลังดูหนัง 3D สยิวกิ้วสำหรับผู้ใหญ่ยังไงยังงั้น ปากตัวละครขยับไม่ตรงกับเสียงพูด ฉากซีนอารมณ์สีหน้าแววตาก็ไม่ได้ ราวกับจับหุ่นลองเสื้อมายืนพูดคุยสนทนากัน เฟรมเรตเองก็ร่วงตกอยู่บ่อยๆทั้งที่เล่นบนคอนโซล เพลย์สเตชัน 5 โปร ในโหมดเน้น Performance ดนตรีเสียงเพลงประกอบก็จืดชืดไม่ค่อยติดหูเท่าไหร่ พูดรวมๆมันคือประสบการณ์เกมที่เราแทบไม่ได้รู้สึกมีส่วนร่วมหรือดำดิ่งอินกับมันเลยสักนิด
ด้วยประสบการณ์การพัฒนาที่อ่อนด้อยน้อยนิดของ Yang Bing ทุกสิ่งมันจึงสะท้อนออกมาเป็นผลงานเกมแอ็คชั่นอาร์พีจีที่ดูขาดๆเกินๆ ไม่ว่าจะเป็นการลำดับเรื่องราวที่ไม่ปะติดปะต่อเอะอะตัดเข้าสู่ฉากบอสไฟท์รัวๆโดยไม่บอกเหตุผลว่าสู้กันทำไม? บางเงื่อนไขชาเลนจ์ก็ WTF! เอามากๆอยากเห็นหน้าใครเป็นคนคิด ริมชายขอบแพลตฟอร์มเดี๋ยวกั้น เดี๋ยวไม่กั้น เอาแน่เอานอนไม่ได้ ทำให้ยามที่มีเวลาบีบจำกัดต้องรีบแดชไปให้ถึงจุดหมายเราเกิดพลาดร่วงตกเหวสองข้างทางรีสตาร์ทเริ่มใหม่อยู่หลายหน พลังความสามารถพิเศษต่างๆของเจ้ามังกรเมื่อกดใช้กลับไม่ดูดหรือหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูเลย กลายเป็นปล่อยท่าไม้ตายออกไปเสียดายของเปล่าๆฟรีๆเพราะเพียงแค่ศัตรูขยับขาเดินออกมาไม่กี่ก้าวก็พ้นระยะขอบเขตการโจมตีแล้ว และนี่ยังไม่นับรวมปัญหาบัคยิบย่อยอื่นๆอีกมากมายที่คุณสามารถพบเจอได้ตลอดการเดินทางในเกมคุณภาพต่ำแต่ราคาระดับ AAA นี้
"พูดมาถึงตอนนี้ เราไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเกม Lost Soul Aside ถึงได้ใช้เวลาพัฒนาเนิ่นนานข้ามเจนฯ ทั้งที่เกมเพลย์แอ็คชั่นมันก็ธรรมดาทั่วไป เนื้อเรื่องก็ไม่มีอะไรโดดเด่นน่าสนใจ แค่ต่อสู้เดินตีแก้เกี้ยวไปเรื่อยๆในฉากอันโล่งร้างว่างเปล่า ทุกอย่างมันฟ้องบ่งบอกถึงตัวผู้สร้างว่าฝีมือเขายังไม่ถึงและยังไม่พร้อมสำหรับเกมสเกลใหญ่ ไม่แน่บางทีหาก โซนี่ ยอมอยู่นิ่งเฉยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวให้ความหวังลมๆแล้งๆ ปล่อยให้นักศึกษาจบใหม่รายนี้ได้ฝึกฝนทักษะหัดเดินด้วยตัวเอง เริ่มจากเกมฟอร์มเล็กต้นทุนต่ำวางขายในสตีมราคาถูกๆไปก่อน เชื่อว่าเสียงตอบรับของมันคงเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามไม่อุดมไปด้วยแง่ลบอย่างที่เห็น"
|เกมเพลย์
|6
|กราฟิก
|8
|เสียง
|6
|เนื้อเรื่อง
|5
|ความคิดสร้างสรรค์
|5
|ภาพรวม
|6
สนับสนุนบทความรีวิวโดยบริษัท โซนี่ อินเตอร์แอคทีฟ เอนเตอร์เทนเมนต์ Sony Interactive Entertainment (SIE)
