"Football Manager 26" พร้อมวางจำหน่าย 5 พฤศจิกายนนี้

SEGA ประกาศความพร้อม "Football Manager 26" (FM26) ภาคใหม่ล่าสุดของซีรีส์เกมบริหารจัดการทีมฟุตบอลยอดนิยม พร้อมวางจำหน่ายบนคอนโซลและพีซีในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้
Football Manager คือซีรีส์บริหารจัดการทีมฟุตบอลยอดนิยมระดับโลกที่พัฒนาโดย SEGA ร่วมกับสตูดิโอ Sports Interactive ในสหราชอาณาจักร โดยภาคแรก Football Manager 2005 วางจำหน่ายเมื่อปี 2004 และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายด้านจนถึงภาคใหม่ล่าสุด "Football Manager 26" (FM26) ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของซีรีส์นี้ที่ FM26 ขับเคลื่อนด้วย Unity Engine มอบประสบการณ์การจัดการที่สดใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งการนำเสนอการแข่งขัน กลยุทธ์ การสเกาท์ และอินเตอร์เฟซ FM26 มาพร้อมกับลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีก และเพิ่มลีกฟุตบอลหญิงอย่างเป็นทางการ นับเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของแฟรนไชส์นี้
ปรับปรุงใหม่ด้วย Unity Engine และประสบการณ์ใหม่
FM26 เป็นเกมแรกในซีรีส์ที่ใช้ Unity Engine ด้วยแอนิเมชันและเอฟเฟกต์ภาพใหม่ ๆ ที่อิงจากรูปแบบการเล่นจริง การแข่งขันจึงได้รับการพัฒนาเพื่อมอบประสบการณ์ที่สมจริงและดื่มด่ำยิ่งกว่าที่เคย นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ออกแบบใหม่และใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้เล่นสามารถตัดสินใจสำคัญ ๆ ในการวางกลยุทธ์ การสอดแนม และการย้ายทีมได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งผู้เล่นใหม่และผู้เล่นที่มีประสบการณ์
ลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการและสนามแข่งขันที่หลากหลาย
FM26 ได้รับลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการ ซึ่งรังสรรค์ลีกระดับท็อปของโลกขึ้นมาใหม่อย่างสมจริง และเป็นครั้งแรกในซีรีส์นี้ที่รวมลีกฟุตบอลหญิงไว้ด้วยกัน พร้อมฐานข้อมูลที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์ มอบประสบการณ์บริหารทีมฟุตบอลชายและทีมฟุตบอลหญิงในสภาพแวดล้อมเดียวกัน ส่วนขยายนี้ช่วยเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการสโมสรให้ดียิ่งขึ้น
รองรับข้อมูลเซฟจากภาคเก่า
ด้วยการเปลี่ยนมาใช้เอนจินใหม่ ผู้เล่นสามารถนำข้อมูลเซฟจาก FM24 และ FM23 มาใช้ ทำให้การเล่นระยะยาวดำเนินต่อไปได้อย่างไม่มีสะดุด (เฉพาะข้อมูลเซฟจาก FM24 Mobile เท่านั้นที่เข้ากันได้กับ FM26 Mobile)
โบนัสสำหรับการซื้อล่วงหน้าและสิทธิ์เข้าถึงก่อนใคร
ผู้เล่นที่ซื้อเวอร์ชัน PC หรือ Mac ล่วงหน้าจากร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับการรับรองจาก SEGA จะได้รับส่วนลด 10% นอกจากนี้ ผู้เล่นยังสามารถเริ่มต้นเส้นทางผู้จัดการทีมได้ก่อนใครด้วยเวอร์ชัน Early Access ซึ่งเปิดให้เล่นประมาณสองสัปดาห์ก่อนวางจำหน่าย และสามารถนำข้อมูลเซฟไปเล่นต่อได้หลังจากเกมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ (วันเริ่มต้น Early Access อาจแตกต่างกันไปในแต่ละแพลตฟอร์ม)
"Football Manager 26" จะวางจำหน่ายในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Steam / Epic / Windows), Mac, และ Netflix พร้อมเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าบน PC แล้ววันนี้ ส่วนบน Nintendo Switch จะวางจำหน่ายในวันที่ 4 ธันวาคม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.footballmanager.com/
