VALORANT เตรียมเปิดศึกที่ปารีส มุ่งสู่เส้นทางแชมป์โลก 12 ก.ย.นี้

ศึกอีสปอร์ต VALORANT Champions 2025 มุ่งหน้าสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เวทีที่ตัดสินชะตาสุดยอดทีมจากทั่วโลก หลังจากฤดูกาลที่เต็มไปด้วยศึกเดือด การพลิกสถานการณ์สุดดราม่า และจังหวะไฮไลต์ที่โลกต้องจดจำ ตอนนี้ทุกสายตากำลังจับจ้องไปที่ Champions Paris เพื่อตามหาหนึ่งทีมที่จะก้าวขึ้นครองบัลลังก์แชมป์โลกคนต่อไป
เส้นทางสู่ Champions
เพียงทีมที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่ได้ก้าวสู่เวทีสุดท้ายของ VCT 2025
• 8 ทีมแรก ผ่านเข้าสู่ Champions โดยตรงจากการคว้าอันดับท็อป 2 ของลีกนานาชาติ
• อีก 8 ทีม ผ่านเข้ารอบด้วยการสะสม Championship Points ตลอดทั้งฤดูกาล
ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน
• VCT Americas: SEN, G2, MIBR, NRG
• VCT Pacific: PRX, T1, RRQ, DRX
• VCT EMEA: FNATIC, Team Liquid, GIANTX, Team Heretics
• VCT CN: BLG, EDG, XLG, DRG
รูปแบบการแข่งขัน
Group Stage (12 – 22 ก.ย.)
16 ทีมถูกแบ่งเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีตัวแทนจากทุกลีกนานาชาติ แข่งขันในระบบแพ้สองครั้งคัดออกเพื่อหาสองทีมจากแต่ละกลุ่มเข้าสู่รอบถัดไป
Playoffs (25 ก.ย. – 5 ต.ค.)
8 ทีมสุดท้ายต้องดวลกันในสายการแข่งขันแบบ Double Elimination โดยรอบ Grand Final จะตัดสินในรูปแบบ Best-of-5 เพื่อหาทีมแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียว
Pick’Ems และระบบฝ่าย
Pick’Ems กลับมาอีกครั้ง! ร่วมทายผลการแข่งขันได้ทั้งในเกมและบนเว็บไซต์ valorantesports.com เก็บคะแนนลุ้นของรางวัลสุดพิเศษ และแข่งขันกับเพื่อน ๆ บนกระดานจัดอันดับ
• ทายผล Group Stage: 4–12 ก.ย.
• ทายผล Playoffs: 22–25 ก.ย.
เลือกทีม เลือกฝ่าย และร่วมขับเคลื่อนคอมมูนิตี้ไปจนถึง Champions Paris!
Champions Collection 2025
พร้อมวางจำหน่าย 4 กันยายนนี้! Champions 2025 Collection กลับมาอีกครั้งในธีมทองสุดพรีเมียม ฉลองทุกช็อตสำคัญบนเวทีระดับโลก เช่นเคย 50% ของรายได้สุทธิ จากบันเดิลจะถูกแบ่งให้กับทีม VCT ทั้งหมด
MVP & ประวัติศาสตร์บทใหม่
หนึ่งผู้เล่นจะถูกจารึกชื่อเป็น Champions MVP 2025 ในกรุงปารีส สืบต่อจากตำนานที่ถือกำเนิดขึ้นในปี 2024 ที่กรุงโซล ใครจะก้าวขึ้นมาเป็นดาวดวงใหม่และคว้าสร้อยข้อมือ MVP ที่ออกแบบพิเศษโดย Good Art ไปครอง ต้องติดตาม!
Drops สุดเอ็กซ์คลูซีฟ
ลุ้นรับของรางวัลเพียงแค่รับชมการถ่ายทอดสด Champions Paris
• ฉายา “ได้เลยเชฟ”: 12 – 29 ก.ย.
• สเปรย์ “Breadshot”: 3 – 4 ต.ค.
• การ์ดผู้เล่น “No Fly Zone: Paris”: 5 ต.ค. (Grand Final)
บัตรเข้าชม
การแข่งขันจะจัดขึ้นที่ Les Arènes de Grand Paris Sud – Evry-Courcouronnes และปิดฉาก Grand Final ที่ Accor Arena
• ซื้อบัตร Group Stage และ Bracket Stage ที่นี่
• ซื้อบัตร Finals Weekend ที่นี่
ช่องทางรับชม
ถ่ายทอดสดครบทุกแมตช์ ตามช่องทางต่อไปนี้
• https://www.twitch.tv/valorant_th
• https://www.youtube.com/@VALORANTEsportsTH
VALORANT Champions 2025 Paris คือบทสรุปของฤดูกาลที่แฟน ๆ ไม่ควรพลาดเด็ดขาด! จับตาเวทีนี้ให้ดี เพราะประวัติศาสตร์บทใหม่ของ VALORANT Esports กำลังจะถูกเขียนขึ้นอีกครั้ง
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*