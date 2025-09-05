แนะนำเนื้อเรื่องและตัวละคร "Persona 3 Reload" ก่อนลุยใน Nintendo Switch 2

SEGA แนะนำเนื้อเรื่องและสมาชิกหน่วยปฏิบัติการพิเศษนอกหลักสูตร (S.E.E.S.) ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ "Persona 3 Reload" เกม RPG ยอดฮิตจาก ATLUS เตรียมวางจำหน่ายบน Nintendo Switch 2 ในวันที่ 23 ตุลาคมนี้
"Persona 3 Reload" เป็นผลงานรีเมกเต็มรูปแบบของเกม RPG วัยรุ่น Persona 3 (วางจำหน่ายครั้งแรกในปี 2006)
ซึ่งเป็นเกมที่สร้างสไตล์และความนิยมให้กับซีรีส์เพอร์โซนา ไม่ใช่เฉพาะแต่กับแฟนเกมต้นฉบับเท่านั้น แต่ยังแนะนำสำหรับผู้ที่เพิ่งสัมผัสซีรีส์เพอร์โซนาเป็นครั้งแรกด้วย ตัวเกมได้รับการสืบทอดดีไซน์มาจาก Persona 5 โดยมีการสร้างสรรค์ใหม่ทั้งหมด ทั้งในด้านภาพ, UI, ระบบต่อสู้ และระบบชีวิตประจำวัน ซึ่งมีการพัฒนาให้เล่นง่ายและสนุกยิ่งขึ้นตามสไตล์การเล่นในยุคปัจจุบัน ตัวเกมเวอร์ชันที่วางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอื่นในปี 2024 มียอดขายรวมทั่วโลกทะลุ 2 ล้านชุด และได้รับเสียงชื่นชมอย่างสูงจากผู้เล่นทั่วโลก
เรื่องย่อ
ณ เวลาเที่ยงคืน ช่วงเวลาอันซ่อนเร้นได้ตื่นขึ้น เนื่องจากสถานการณ์บางอย่าง ตัวเอกชายได้ตัดสินใจย้ายมาเรียนที่โรงเรียนมัธยมปลายเก็กโคคัง บนเกาะพอร์ตไอส์แลนด์ ซึ่งเป็นเกาะเทียมในเขตมินาโตะ ไม่กี่วันหลังจากที่เขาย้ายเข้าหอพักนักเรียน เขาถูกจู่โจมโดยปีศาจลึกลับ ทำให้เด็กชายได้ปลุกพลังแห่งจิตใจที่เรียกว่า "เพอร์โซนา" ขึ้นมาโดยไม่คาดคิด และได้เข้าร่วมหน่วยปฏิบัติการพิเศษนอกหลักสูตร (S.E.E.S.) ซึ่งเป็นองค์กรที่รวบรวมเหล่าผู้ที่มีพลังเพอร์โซนาเพื่อต่อกรกับโลกอันลึกลับร่วมกับพวกพ้องของเขา ณ เวลาสิ้นสุดของทุกวันตอนเที่ยงคืนตรง จะมีช่องว่างแห่งเวลาที่ไม่มีใครรู้ถึงการมีอยู่ของมัน เรียกว่า "ดาร์กเอาเออร์" ในช่วงเวลานี้ ปีศาจลึกลับที่เรียกกันว่า "ชาโดว์" จะปรากฏขึ้น ผู้คนที่ถูกชาโดว์เล่นงานจนสูญเสียจิตใจไปและกลายเป็น "มนุษย์เงา" มีมากขึ้นเรื่อย ๆ หน่วยปฏิบัติการพิเศษนอกหลักสูตรที่คอยต่อกรกับเหล่าชาโดว์และไขปริศนาของพวกมัน โชคชะตาที่รอคอยเขาอยู่นั้นคืออะไรกันแน่......
ตัวละครสมาชิก S.E.E.S.
ตัวเอก (ให้เสียงพากย์โดย อากิระ อิชิดะ) นักเรียนชั้น ม.5 ที่ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนมัธยมปลายเก็กโคคังตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิ เขาปลุกพลังเพอร์โซนาขึ้นมา และได้เข้าร่วมหน่วย S.E.E.S. มีแต่เขาเท่านั้นที่มีความพิเศษที่สามารถถือครองเพอร์โซนำได้มากกว่าหนึ่งตน
Orpheus เพอร์โซนาเริ่มต้นของตัวเอก : เพอร์โซนาตนแรกที่ตัวเอกปลุกพลังขึ้นมาได้ กวีผู้กล้าจากปกรณัมกรีก เป็นที่รู้จักในฐานะปรมาจารย์ด้านการดีดพิณ
ยูคาริ ทาเคบะ (ให้เสียงพากย์โดย เมกุมิ โทโยกุจิ) นักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมปลายเก็กโคคัง และเป็นเพื่อนร่วมชั้นกับตัวเอก ด้วยบุคลิกที่สดใสร่าเริงและรูปร่างหน้าตาของเธอ ทำให้เธอเป็นที่ชื่นชอบของใครหลาย ๆ คน แต่เธอก็มีด้านที่เท่และชอบเอาชนะอยู่เหมือนกัน เธอเป็นสมาชิกชมรมยิงธนูและใช้ธนูในการต่อสู้
Io เพอร์โซนาประจำตัวของยูคาริ : นางอัปสรผู้รับใช้เทพีเฮร่าในปกรณัมกรีก ว่ากันว่าเธอได้รับการโปรดปรานเป็นพิเศษจากเทพเจ้าซูส ราชาแห่งทวยเทพ
จุนเปย์ อิโอริ (ให้เสียงพากย์โดย โคสุเกะ โทริอุมิ) เพื่อนร่วมชั้นของตัวเอกและยูคาริ เขาเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีคอยสร้างอารมณ์ขันในทีม อย่างไรก็ตาม เขามักเลยเถิดจนถูกยูคาริเมินใส่บ้างเป็นบางครั้ง
Hermes เพอร์โซนาประจำตัวของจุนเปย์ : เทพส่งสารผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารของเทพเจ้าซูสในปกรณัมกรีก ได้รับการเคารพบูชาจากนักเดินทางและพ่อค้า
อากิฮิโกะ ซานาดะ (ให้เสียงพากย์โดย ฮิคารุ มิโดริคาวะ) กัปตันชมรมมวย ผู้เก่งทั้งด้านทั้งบุ๋นและบู๊ เขามีแฟนคลับมากมายในโรงเรียน แม้ว่าเขาจะเป็นคนเฉย ๆ พูดน้อย แต่ก็มีด้านที่หัวแข็งและไม่ยืดหยุ่นเช่นกัน เขาต่อสู้ด้วยหมัด ใช้ประโยชน์จากความสามารถพิเศษในการชกมวยที่เขาถนัด
Polydeuces เพอร์โซนาประจำตัวของอากิฮิโกะ : วีรบุรุษที่ปรากฏในปกรณัมกรีก เขาเกิดมาจากเทพเจ้าซูสและหญิงสาวชาวมนุษย์ชื่อ เลดา มีร่างกายที่เป็นอมตะเขามีชื่อเสียงในฐานะปรมาจารย์ดาบและนักสู้ร่วมกับ Castor ผู้เป็นพี่ชาย
มิตซึรุ คิริโจ (ให้เสียงพากย์โดย ริเอะ ทานากะ) บุตรสาวของประธานบริษัท Kirijo Group หนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลก นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนมัธยมปลายเก็กโคคัง และประธานสภานักเรียน และยังเป็นหัวหน้าของ S.E.E.S. ผู้คอยสั่งการและประสานงานกับเหล่าตัวเอก มิตซึรุเป็นคนจริงจัง เป็นนักเรียนดีเด่นที่ชอบความเป็นระเบียบวินัย เธอมีบทบาทในด้านต่าง ๆ มากมาย
Penthesilea เพอร์โซนาประจำตัวของมิตซึรุ : ราชินีแห่งชนเผ่าอเมซอนที่ปรากฏในปกรณัมกรีก กล่าวกันว่าเธอเป็นสตรีที่งดงามและทะนงตัว
ฟูกะ ยามากิชิ (ให้เสียงพากย์โดย มามิโกะ โนโตะ) เธอมีบุคลิกสุขุมและอ่อนน้อมถ่อมตน และยังมีส่วนที่อ่อนแอจนบางครั้งตกเป็นเป้าถูกกลั่นแกล้ง แต่เชี่ยวชาญการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ คอยให้ความช่วยเหลือเหล่าตัวเอกด้วยทักษะการนำทางและการสนับสนุนของเธอ
Lucia เพอร์โซนาประจำตัวของฟูกะ : นักบุญสาวผู้ถูกประหารชีวิตระหว่างการข่มเหงชาวคริสเตียนในช่วงโรมันโบราณ
แม้เธอจะสูญเสียดวงตาทั้งสองข้างจากการถูกข่มเหง แต่กล่าวกันว่ามีปาฏิหาริย์เกิดขึ้น ทำให้เธอสามารถมองเห็นได้
โคโรมารุ (ให้เสียงพากย์โดย ชินยะ ทาคาฮาชิ) สุนัขที่ปลุกพลังเพอร์โซนาให้ตื่นขึ้น หลังจากเจ้าของตายไป มันก็ได้รับการปกป้องจากเหล่าตัวเอกและเข้ำร่วมกับ S.E.E.S. โคโรมารุเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์และฉลาดมาก ด้วยความที่มันทั้งเชื่องและใจดี มันจึงสนิทกับสมาชิกของ S.E.E.S. ได้อย่างรวดเร็ว
Cerberus เพอร์โซนาประจำตัวของโคโรมารุ : สุนัขยักษ์ที่เฝ้าประตูนรกทมิฬแห่ง Tartarus ในปกรณัมกรีก ข้ารับใช้ของเฮดีส ราชาแห่งยมโลกคอยเฝ้าระวังทั้งผู้บุกรุกและผู้หลบหนี
ไอกิส (ให้เสียงพากย์โดย มายะ ซากาโมโตะ) อาวุธพิเศษต่อต้านชาโดว์ไทป์ 7 ไอกิส ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ ในช่วงแรกเธอมีปฏิกิริยาที่ตรงไปตรงมาเหมือนเครื่องจักร แต่หลังจากใช้เวลากับเพื่อน ๆ เธอก็ค่อย ๆ ตื่นรู้สู่อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์
Palladion เพอร์โซนาประจำตัวของไอกิส : เป็นรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ในสมัยกรีกโบราณ ที่กล่าวกันว่าจะช่วยปกปักรักษาเมืองที่รูปปั้นนั้นประดิษฐานอยู่ และหมายถึงรูปปั้นของเทพีอาเธน่าที่ชาวกรีกชิงมาจากกรุงทรอยโดยเฉพาะ
เคน อามาดะ (ให้เสียงพากย์โดย เมกุมิ โอกาตะ) สมาชิกหนึ่งเดียวของ S.E.E.S. ที่ยังเป็นเด็กประถม หลังจากที่สูญเสียแม่ไปจากอุบัติเหตุ เขาก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่หอพักอิวาโตะได เป็นคนสุภาพเรียบร้อย ท่าทางดูเป็นผู้ใหญ่ แต่ก็มีด้านที่เป็นเด็กอย่างการชอบฮีโร่แปลงร่างด้วยเช่นกัน
Nemesis เพอร์โซนาประจำตัวของอามาดะ : เทพีผู้เป็นตัวแทนของ "การลงโทษอันศักดิ์สิทธิ์" ในสมัยกรีกโบราณ แต่ก็มีด้านตรงข้ามที่คอยปลอบโยนเทพเจ้าผู้โกรธเกรี้ยวอีกด้วย
อารางากิ ชินจิโร่ (ให้เสียงพากย์โดย คาซุยะ นาคาอิ) นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนมัธยมปลายเก็กโคคัง ที่ไม่ค่อยจะมาโรงเรียนเท่าไร ภายนอกดูเป็นคนเงียบ ๆ ไม่ค่อยพูดและอัธยาศัยไม่ดี แต่จริง ๆ แล้วเป็นคนทำอาหารเก่ง และยังมีด้านที่ไม่เปิดเผยให้ใครรู้อย่างด้านรักสัตว์และคอยเอ็นดูโคโรมารุด้วย
Castor เพอร์โซนาประจำตัวของอารางากิ : มีศักดิ์เป็นพี่ชายของ Polydeuces แต่เนื่องจากเป็นพี่ชายต่างบิดา เขาจึงไม่ได้มีร่างกายที่เป็นอมตะเหมือนกับ Polydeuces เขามีชื่อเสียงในด้านการขี่ม้า
