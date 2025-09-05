xs
"Football Manager 26" พร้อมเปิด Wishlist บนพีซีแล้ว!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



SEGA ปล่อยตัวอย่างแรกของ "Football Manager 26" พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และเปิดให้กด Wishlist บน Steam และ Microsoft Store แล้ว


Football Manager คือซีรีส์บริหารทีมฟุตบอลยอดนิยมที่นำทีมโดยบริษัทพัฒนาเกมสัญชาติอังกฤษอย่าง Sports Interactive ร่วมกับ SEGA โดยภาคแรกคือ Football Manager 2005 วางจำหน่ายในปี 2004 และเกมภาคต่อมายังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน


เมื่อผู้เล่นสร้างโปรไฟล์ผู้จัดการทีมและเรื่องราวเบื้องหลังที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผู้เล่นจะได้ดำดิ่งสู่โลกของวงการฟุตบอลที่มีชีวิตชีวา ซึ่งผู้เล่นจะได้บริหารจัดการสโมสรโปรด ตั้งแต่ทีมกึ่งอาชีพท้องถิ่นไปจนถึงทีมแถวหน้าระดับโลก และนำพาพวกเขาไปสู่ความสำเร็จ


Football Manager 26 ยกระดับความสมจริงและภาพกราฟิกของซีรีส์ไปอีกขั้น ด้วยเอนจิน Unity UI ที่ได้รับการปรับปรุงและกราฟิกที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้เล่นเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การแข่งขันที่สมจริงอย่างเหนือชั้น นอกจากนี้ ตารางแข่งขันยังได้รับการฟื้นฟูใหม่ทั้งหมดด้วยลิขสิทธิ์ของพรีเมียร์ลีก และยังมีฟีเจอร์ที่น่าตื่นเต้นอีกมากมายจะเปิดเผยในอนาคต ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.footballmanager.com/

