Review: Super Robot Wars Y ก็ไม่แย่ แค่เดิมๆ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แนวเกม วางแผนเทิร์นเบส
แพลตฟอร์ม PS5, Switch, PC
เรตเกม ESRB: T เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป

สงครามดักแก่ครั้งใหม่ของบรรดาหุ่นเหล็ก ที่ดูเหมือนว่าราคาจะขยับพุ่งแรงแซงนำโด่งไอเดียนวัตกรรมไปเสียไกล

เรื่องราวของเกม Super Robot Wars Y นั้นเริ่มต้นขึ้นในห้วงเวลาแห่งสันติสุขภายหลังการสิ้นพระชนม์ของจักรพรรดิลูลูช หนึ่งปีต่อมา Echika หญิงสาววัย 14 ปีแห่งตระกูลสูงศักดิ์ได้รับมรดกตกทอดจากบิดาผู้ล่วงลับก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดของ A. Advent รัฐอิสระในรูปลักษณ์ยานเหาะเคลื่อนที่ซึ่งภายในบรรจุเทคโนโลยีแกนกลางที่สามารถผลิตพลังงานได้แบบไร้ขีดจำกัด นั่นจึงทำให้ยานเหาะของเธอเป็นที่ต้องการจากทุกรัฐบาลบนโลกที่กำลังเผชิญภาวะวิกฤตขาดแคลนพลังงาน แต่ด้วยความที่อายุเธอยังน้อยแถมขาดประสบการณ์ เธอจึงต้องพึ่งพาองครักษ์ขับหุ่นนินจาอย่างเราในการคุ้มครองปกป้องเวลาเดินทางไปแจกจ่ายพลังงานตามสถานที่ต่างๆ ใช่แล้วครับซูเปอร์โรบอทภาคนี้มันมีเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังที่เราต้องต่อสู้ มิใช่เพียงแค่หยิบจับซีรีส์ทั้งหลายมายำทำสงครามไปเรื่อยๆเหมือนภาคที่ผ่านๆมา

เมื่อโลกปราศจากผู้นำจอมบงการอย่าง ลูลูช (ตายจริงรึเปล่ายังเป็นที่ถกเถียงกัน)

ความหวังของมนุษยชาติจึงตกไปอยู่ในมือของเด็กสาววัย 14 ปี

ผู้บังคับบัญชารัฐอากาศยานที่ผลิตพลังงานได้ไม่จำกัด

ส่วนเราคือนินจาองครักษ์ที่คอยปกป้องเธอ เลือกได้ระหว่างเพศหญิงหรือเพศชาย

ถามได้ ก็ต้องเลือกผู้หญิงอยู่แล้วสิห๊าา...
เกมเพลย์ยังคงรักษารูปแบบเทิร์นเบสผลัดตากันออกแอ็คชั่นใส่คำสั่งบนสนามรบช่องตารางสี่เหลี่ยมเหมือนเดิม สลับกันรุกรับเลือกท่าโจมตี สวนกลับ หลบหลีก หรือป้องกันให้เหมาะสมตามสถานการณ์ รวมถึงยังมีค่า Spirit และ Morale ที่ต้องคอยบริหารเก็บสะสมเพื่อบัฟเสริมแกร่งให้กับยูนิต สำหรับเงื่อนไขการเคลียร์ผ่านด่านก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนเพียงแค่สังหารข้าศึกให้หมดและพยายามอย่าให้มีใครตายเท่านั้น ซึ่งถ้าหากใครมองว่ามันง่ายเกินไปต้องการความท้าทายก็สามารถเข้าไปเลือกปรับเพิ่มระดับความยากของเกมได้ตลอดเวลาในหน้าเมนูการตั้งค่า

เกมเพลย์เทิร์นเบสแบบดั้งเดิม ที่มี UI แอบรำคาญลูกตาเล็กน้อย

ก่อนกดสู้ สามารถดูผลลัพธ์ได้ล่วงหน้า

หากพอใจแล้ว ก็ยืนยันถล่มมันไปเลย

ระดับความยากที่มีให้เลือกถึง 4 แบบ
สำหรับผู้เล่นที่ไม่ถนัดเรื่องการวางแผนก็สามารถกดเปิดใช้งานโหมด Auto เพื่อให้ระบบ AI เข้ามาควบคุมจัดแจงยูนิตของเราเคลื่อนพลเข้าปะทะต่อสู้แบบอัตโนมัติได้ นับเป็นตัวช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้เล่นหน้าใหม่ที่มีมาหลายภาคแล้ว และเช่นเคยเหมือนทุกครั้งขอแนะนำว่าควรเปิดใช้งานโหมดออโต้ในด่านปกติที่มีเงื่อนไขไม่ซับซ้อนหรือยามที่เรามั่นใจว่าฝ่ายศัตรูไม่มีทางพลิกเกมกลับมาได้แน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์แล้วเท่านั้น เนื่องจากในบางมิชชั่นมันอาจกำหนดเงื่อนไขพิเศษขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่น ต้องรีบรุดเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนฝ่าวงล้อมของศัตรูหรือในด่านที่เราต้องแข่งขันกับเวลาเข้าหาตัวบอสให้ไวที่สุด ในด่านเหล่านี้ผู้เล่นควรเลือกบังคับสั่งการด้วยตัวเอง เพราะถ้าหากฝืนเปิดโหมดออโต้ AI มันก็จะมัวเดินไปต่อยตีหาเรื่องเหล่าลูกสมุนตามรายทางเสียเลือดเสียเวลาไปฟรีๆจนทำภารกิจล่มนั่นเอง

เปิดโหมด Auto ให้เกมดำเนินไปอย่างว่องไว

ให้ AI จัดการทุกอย่างแทนเรา แต่อย่าพึ่งพิงมากไปเพราะสมองกลมันเน้นสู้อย่างเดียว ไม่สนใจภารกิจ
พูดถึงภารกิจมิชชั่นภายในเกม ต้องบอกว่ามันขนมาให้เราเลือกทำมากมายไม่ต้องกังวลกลัวว่าเกมจะสั้น ทั้งมิชชั่นหลัก มิชชั่นรอง และมิชชั่นเสริมยิบย่อยต่างๆนานา บ้างให้สู้ บ้างให้คุย ละลานตาเยอะแยะเต็มไปหมด ถึงแม้ว่าตัวเกมจะมอบอิสระให้ผู้เล่นสามารถเมินเฉยข้ามพวกมันหันไปเน้นทำแต่ภารกิจหลักมุ่งดำเนินเนื้อเรื่องอย่างเดียวได้ แต่ยังไง๊ยังไงเราก็ไม่อยากให้ทุกคนมองข้าม เพราะภารกิจเสริมเหล่านี้นี่แหละที่จะทำให้คุณได้รับหุ่นลับสุดเทพเจ๋งๆรวมไปถึงวัสดุเลอค่าที่จำเป็นต่อการอัปเกรดเสริมแกร่งกองกำลังหุ่นเหล็กของคุณ ทีมงานเขาอุตส่าห์ทำมาก็ลองแวะเล่นมันสักหน่อยเถอะ!!

มิชชั่นมากมายก่ายกอง ทั้งหลัก ทั้งรอง

บางมิชชั่นแค่คุยก็ได้ของรางวัลแล้ว
ทุกครั้งหลังเคลียร์ภารกิจสำเร็จเราจะได้รับของรางวัลตอบแทน ทั้งเงิน Credit เอาไว้จ่ายอัปเกรดหุ่นรบ ทั้ง Part ชิ้นส่วนเอาไปสวมใส่ติดตั้งให้กับยูนิต รวมถึงแต้ม MxP ที่สามารถนำไปปลดล็อคสกิลบัฟเสริมต่างๆให้แก่ทั้งทีมในหน้าเมนู STG Memory ดังนั้นยิ่งเล่นยิ่งทำภารกิจเยอะเท่าไหร่ กองทัพเหล็กไหลของเราก็จะยิ่งเก่งไวขึ้นมากเท่านั้น แถมการฟาร์มลงมิชชั่นต่อเนื่องบ่อยๆมันก็จะทำให้เหล่านักบินผู้ช่วยเลเวลขึ้นไวปลดสกิลช่วยเหลือใหม่ๆมาให้เราได้กดใช้งานในยามศึกผ่านระบบ Assist Link ที่เป็นระบบใหม่ของเกมภาค Y อีกด้วย

นำพาร์ทชิ้นส่วนมาติดตั้งเสริมประสิทธิภาพให้กับหุ่นรบ

เงินเหลือก็นำมาอัปเกรดค่าพลังหุ่นเหล็ก

มีสายสกิลบัฟให้เลือกอัพตามใจชอบ

เหล่าตัวละครไม้ประดับโผล่มาเป็นผู้ช่วย รอให้เรากดเรียกใช้ในสมรภูมิ
ด้านภาพแอนิเมชั่นและเสียงเพลงประกอบเวลาหุ่นต่อสู้กันยังคงนำเสนอบิ๊วอารมณ์เราได้ดีตามสไตล์ซีรีส์ซูเปอร์โรบอท ซึ่งจุดเด่นหลักในภาคใหม่นี้น่าจะอยู่ตรงที่ความคมของลายเส้นภาพวาดตัวละครการ์ตูนที่ชัดตาแตกจนสังเกตได้ มันดูสวยสดคมกริบกว่าที่เราเคยเห็นในต้นฉบับอนิเมะเสียอีก ไม่ว่าจะเป็นตัวละครหน้าใหม่หรือตัวละครหน้าเก่าที่อยู่มานาน ทุกคนล้วนต่างผ่านมีดหมอถูกศัลยกรรมเสริมความงามสวยหล่ออินเทรนด์กันทุกคนราวกับเป็นการ์ตูนใหม่ที่เพิ่งฉายเมื่อวาน แต่ถ้าจะให้สมบูรณ์แบบกว่านี้ผู้เขียนมองว่าพวกเขาควรเอาเวลาไปปรับปรุงโมเดลหุ่น 3D และฉากหลังสภาพแวดล้อมในแม็พช่องตารางตอนสั่งแผนจะดีเสียกว่า เพราะยังดูเป็นก้อนพิกเซลดังเดิมไม่คิดปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยเสียที

แม้เป็นการ์ตูนเก่า แต่ลายเส้นดูเฉียบคมเหมือนการ์ตูนใหม่

แอนิเมชั่นตอนต่อสู้ ก็ใช่ย่อย




ส่วนรายชื่อลิขสิทธิ์ซีรีส์หุ่นรบที่มาปรากฏตัวเป็นแกนนำหลักดำเนินเรื่องนั้น เราได้รวบรวมมาให้คุณแล้วตามลิสต์ด้านล่าง ประกอบไปด้วย

Brave Raideen

Super Electromagnetic Robot Combattler V

Aura Battler Dunbine

Heavy Metal L-Gaim

Mobile Suit Zeta Gundam

Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack

M-MSV

Mobile Fighter G Gundam

Mobile Suit Gundam Wing: Endless Waltz

Mobile Suit Gundam SEED Destiny

Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (เปิดตัวครั้งแรก)

Mazinkaiser vs The Great General of Darkness

Getter Robo Arc

Galactic Armored Fleet Majestic Prince

Macross Delta

Macross Delta the Movie: Passionate Walkure

Code Geass: Lelouch of the Rebellion

Code Geass: Lelouch of the Re;surrection

Godzilla Singular Point (เปิดตัวครั้งแรก)

SSSS.Dynazenon (เปิดตัวครั้งแรก)


เห็นรายชื่อข้างบนไปแล้วถ้าใครยังรู้สึกว่ามันไม่หนำใจ ทางบันไดนัมโคก็ยังมีชุดแพค DLC มาแยกขายให้คุณจ่ายเงินซื้อเพิ่มได้ตั้งแต่วันแรกที่ตัวเกมออกวางจำหน่าย (ห๊ะ! เอากันแบบนี้เลยหรอ) ซึ่งเนื้อหาภายใน DLC มันจะเป็นการบรรจุมิชชั่นเสริมใหม่ๆมาให้เราทำ เมื่อผู้เล่นเคลียร์มันสำเร็จก็จะปลดล็อคหุ่นเหล็กเอ็กคลูซีฟทั้งที่เคยและไม่เคยเห็นกันมาก่อนเอาไปใช้งานได้ทันที นอกจากนี้มันยังแจกของแถมโบนัสเป็นพวกพาร์ทชิ้นส่วนหรือทรัพยากรแต้มพอยท์เพื่อช่วยให้การเริ่มเล่นในช่วงต้นเกมของเราค่อนข้างสะดวกสบายราบรื่นไม่สะดุดอีกด้วย เรียกว่าเป็นซีรีส์เกมคอนโซลที่ขยับใกล้เกมมือถือ Pay to Win เข้าไปทุกที


"ในมุมมองของผู้เขียน 'ซูเปอร์โรบอทไทเซ็น' ถือเป็นซีรีส์เกมที่ไม่ค่อยอยากคาดหวังอะไรมากนัก ทุกครั้งที่หวังมักเจ็บหนักเสมอทุกที ตอนเปิดตัวภาคใหม่ก็อุทานโอ้วอ้าตื่นเต๊ลตื่นเต้น แต่พอเล่นจริงกลับต้องร้องว้าเพราะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลย นับตั้งแต่ภาคแรกยันภาค Y มันแทบเป็นภาพเดจาวูที่ฉายซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้งที่ปัจจุบันมันก็มีเกมอย่าง Expedition 33 ที่สอนบทเรียนให้โลกเห็นว่าแนวเทิร์นเบสแบบไม่ง่วงหลับระหว่างทางนั้นมันเป็นเช่นไร? ทว่าพวกเขาก็ยังไม่กล้าออกจากกรอบเซฟโซนลองทำอะไรใหม่ๆ คิดแล้วก็น่าหวั่นใจถึงอนาคตของแฟรนไชส์ ถ้าเกิดวันหนึ่งกลุ่มฐานแฟนคลับสูงวัยได้อำลาจากโลกไปหมดแล้วจริงๆ"

เกมเพลย์7
กราฟิก8
เนื้อเรื่อง7
เสียง8
ความคิดสร้างสรรค์       6
ภาพรวม7.2

สนับสนุนบทความรีวิวโดยบริษัท บันไดนัมโค Bandai Namco Entertainment



