Review: Super Robot Wars Y ก็ไม่แย่ แค่เดิมๆ

แนวเกม วางแผนเทิร์นเบส
แพลตฟอร์ม PS5, Switch, PC
เรตเกม ESRB: T เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป
สงครามดักแก่ครั้งใหม่ของบรรดาหุ่นเหล็ก ที่ดูเหมือนว่าราคาจะขยับพุ่งแรงแซงนำโด่งไอเดียนวัตกรรมไปเสียไกล
เรื่องราวของเกม Super Robot Wars Y นั้นเริ่มต้นขึ้นในห้วงเวลาแห่งสันติสุขภายหลังการสิ้นพระชนม์ของจักรพรรดิลูลูช หนึ่งปีต่อมา Echika หญิงสาววัย 14 ปีแห่งตระกูลสูงศักดิ์ได้รับมรดกตกทอดจากบิดาผู้ล่วงลับก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดของ A. Advent รัฐอิสระในรูปลักษณ์ยานเหาะเคลื่อนที่ซึ่งภายในบรรจุเทคโนโลยีแกนกลางที่สามารถผลิตพลังงานได้แบบไร้ขีดจำกัด นั่นจึงทำให้ยานเหาะของเธอเป็นที่ต้องการจากทุกรัฐบาลบนโลกที่กำลังเผชิญภาวะวิกฤตขาดแคลนพลังงาน แต่ด้วยความที่อายุเธอยังน้อยแถมขาดประสบการณ์ เธอจึงต้องพึ่งพาองครักษ์ขับหุ่นนินจาอย่างเราในการคุ้มครองปกป้องเวลาเดินทางไปแจกจ่ายพลังงานตามสถานที่ต่างๆ ใช่แล้วครับซูเปอร์โรบอทภาคนี้มันมีเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังที่เราต้องต่อสู้ มิใช่เพียงแค่หยิบจับซีรีส์ทั้งหลายมายำทำสงครามไปเรื่อยๆเหมือนภาคที่ผ่านๆมา
เกมเพลย์ยังคงรักษารูปแบบเทิร์นเบสผลัดตากันออกแอ็คชั่นใส่คำสั่งบนสนามรบช่องตารางสี่เหลี่ยมเหมือนเดิม สลับกันรุกรับเลือกท่าโจมตี สวนกลับ หลบหลีก หรือป้องกันให้เหมาะสมตามสถานการณ์ รวมถึงยังมีค่า Spirit และ Morale ที่ต้องคอยบริหารเก็บสะสมเพื่อบัฟเสริมแกร่งให้กับยูนิต สำหรับเงื่อนไขการเคลียร์ผ่านด่านก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนเพียงแค่สังหารข้าศึกให้หมดและพยายามอย่าให้มีใครตายเท่านั้น ซึ่งถ้าหากใครมองว่ามันง่ายเกินไปต้องการความท้าทายก็สามารถเข้าไปเลือกปรับเพิ่มระดับความยากของเกมได้ตลอดเวลาในหน้าเมนูการตั้งค่า
สำหรับผู้เล่นที่ไม่ถนัดเรื่องการวางแผนก็สามารถกดเปิดใช้งานโหมด Auto เพื่อให้ระบบ AI เข้ามาควบคุมจัดแจงยูนิตของเราเคลื่อนพลเข้าปะทะต่อสู้แบบอัตโนมัติได้ นับเป็นตัวช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้เล่นหน้าใหม่ที่มีมาหลายภาคแล้ว และเช่นเคยเหมือนทุกครั้งขอแนะนำว่าควรเปิดใช้งานโหมดออโต้ในด่านปกติที่มีเงื่อนไขไม่ซับซ้อนหรือยามที่เรามั่นใจว่าฝ่ายศัตรูไม่มีทางพลิกเกมกลับมาได้แน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์แล้วเท่านั้น เนื่องจากในบางมิชชั่นมันอาจกำหนดเงื่อนไขพิเศษขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่น ต้องรีบรุดเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนฝ่าวงล้อมของศัตรูหรือในด่านที่เราต้องแข่งขันกับเวลาเข้าหาตัวบอสให้ไวที่สุด ในด่านเหล่านี้ผู้เล่นควรเลือกบังคับสั่งการด้วยตัวเอง เพราะถ้าหากฝืนเปิดโหมดออโต้ AI มันก็จะมัวเดินไปต่อยตีหาเรื่องเหล่าลูกสมุนตามรายทางเสียเลือดเสียเวลาไปฟรีๆจนทำภารกิจล่มนั่นเอง
พูดถึงภารกิจมิชชั่นภายในเกม ต้องบอกว่ามันขนมาให้เราเลือกทำมากมายไม่ต้องกังวลกลัวว่าเกมจะสั้น ทั้งมิชชั่นหลัก มิชชั่นรอง และมิชชั่นเสริมยิบย่อยต่างๆนานา บ้างให้สู้ บ้างให้คุย ละลานตาเยอะแยะเต็มไปหมด ถึงแม้ว่าตัวเกมจะมอบอิสระให้ผู้เล่นสามารถเมินเฉยข้ามพวกมันหันไปเน้นทำแต่ภารกิจหลักมุ่งดำเนินเนื้อเรื่องอย่างเดียวได้ แต่ยังไง๊ยังไงเราก็ไม่อยากให้ทุกคนมองข้าม เพราะภารกิจเสริมเหล่านี้นี่แหละที่จะทำให้คุณได้รับหุ่นลับสุดเทพเจ๋งๆรวมไปถึงวัสดุเลอค่าที่จำเป็นต่อการอัปเกรดเสริมแกร่งกองกำลังหุ่นเหล็กของคุณ ทีมงานเขาอุตส่าห์ทำมาก็ลองแวะเล่นมันสักหน่อยเถอะ!!
ทุกครั้งหลังเคลียร์ภารกิจสำเร็จเราจะได้รับของรางวัลตอบแทน ทั้งเงิน Credit เอาไว้จ่ายอัปเกรดหุ่นรบ ทั้ง Part ชิ้นส่วนเอาไปสวมใส่ติดตั้งให้กับยูนิต รวมถึงแต้ม MxP ที่สามารถนำไปปลดล็อคสกิลบัฟเสริมต่างๆให้แก่ทั้งทีมในหน้าเมนู STG Memory ดังนั้นยิ่งเล่นยิ่งทำภารกิจเยอะเท่าไหร่ กองทัพเหล็กไหลของเราก็จะยิ่งเก่งไวขึ้นมากเท่านั้น แถมการฟาร์มลงมิชชั่นต่อเนื่องบ่อยๆมันก็จะทำให้เหล่านักบินผู้ช่วยเลเวลขึ้นไวปลดสกิลช่วยเหลือใหม่ๆมาให้เราได้กดใช้งานในยามศึกผ่านระบบ Assist Link ที่เป็นระบบใหม่ของเกมภาค Y อีกด้วย
ด้านภาพแอนิเมชั่นและเสียงเพลงประกอบเวลาหุ่นต่อสู้กันยังคงนำเสนอบิ๊วอารมณ์เราได้ดีตามสไตล์ซีรีส์ซูเปอร์โรบอท ซึ่งจุดเด่นหลักในภาคใหม่นี้น่าจะอยู่ตรงที่ความคมของลายเส้นภาพวาดตัวละครการ์ตูนที่ชัดตาแตกจนสังเกตได้ มันดูสวยสดคมกริบกว่าที่เราเคยเห็นในต้นฉบับอนิเมะเสียอีก ไม่ว่าจะเป็นตัวละครหน้าใหม่หรือตัวละครหน้าเก่าที่อยู่มานาน ทุกคนล้วนต่างผ่านมีดหมอถูกศัลยกรรมเสริมความงามสวยหล่ออินเทรนด์กันทุกคนราวกับเป็นการ์ตูนใหม่ที่เพิ่งฉายเมื่อวาน แต่ถ้าจะให้สมบูรณ์แบบกว่านี้ผู้เขียนมองว่าพวกเขาควรเอาเวลาไปปรับปรุงโมเดลหุ่น 3D และฉากหลังสภาพแวดล้อมในแม็พช่องตารางตอนสั่งแผนจะดีเสียกว่า เพราะยังดูเป็นก้อนพิกเซลดังเดิมไม่คิดปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยเสียที
ส่วนรายชื่อลิขสิทธิ์ซีรีส์หุ่นรบที่มาปรากฏตัวเป็นแกนนำหลักดำเนินเรื่องนั้น เราได้รวบรวมมาให้คุณแล้วตามลิสต์ด้านล่าง ประกอบไปด้วย
Brave Raideen
Super Electromagnetic Robot Combattler V
Aura Battler Dunbine
Heavy Metal L-Gaim
Mobile Suit Zeta Gundam
Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack
M-MSV
Mobile Fighter G Gundam
Mobile Suit Gundam Wing: Endless Waltz
Mobile Suit Gundam SEED Destiny
Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (เปิดตัวครั้งแรก)
Mazinkaiser vs The Great General of Darkness
Getter Robo Arc
Galactic Armored Fleet Majestic Prince
Macross Delta
Macross Delta the Movie: Passionate Walkure
Code Geass: Lelouch of the Rebellion
Code Geass: Lelouch of the Re;surrection
Godzilla Singular Point (เปิดตัวครั้งแรก)
SSSS.Dynazenon (เปิดตัวครั้งแรก)
เห็นรายชื่อข้างบนไปแล้วถ้าใครยังรู้สึกว่ามันไม่หนำใจ ทางบันไดนัมโคก็ยังมีชุดแพค DLC มาแยกขายให้คุณจ่ายเงินซื้อเพิ่มได้ตั้งแต่วันแรกที่ตัวเกมออกวางจำหน่าย (ห๊ะ! เอากันแบบนี้เลยหรอ) ซึ่งเนื้อหาภายใน DLC มันจะเป็นการบรรจุมิชชั่นเสริมใหม่ๆมาให้เราทำ เมื่อผู้เล่นเคลียร์มันสำเร็จก็จะปลดล็อคหุ่นเหล็กเอ็กคลูซีฟทั้งที่เคยและไม่เคยเห็นกันมาก่อนเอาไปใช้งานได้ทันที นอกจากนี้มันยังแจกของแถมโบนัสเป็นพวกพาร์ทชิ้นส่วนหรือทรัพยากรแต้มพอยท์เพื่อช่วยให้การเริ่มเล่นในช่วงต้นเกมของเราค่อนข้างสะดวกสบายราบรื่นไม่สะดุดอีกด้วย เรียกว่าเป็นซีรีส์เกมคอนโซลที่ขยับใกล้เกมมือถือ Pay to Win เข้าไปทุกที
"ในมุมมองของผู้เขียน 'ซูเปอร์โรบอทไทเซ็น' ถือเป็นซีรีส์เกมที่ไม่ค่อยอยากคาดหวังอะไรมากนัก ทุกครั้งที่หวังมักเจ็บหนักเสมอทุกที ตอนเปิดตัวภาคใหม่ก็อุทานโอ้วอ้าตื่นเต๊ลตื่นเต้น แต่พอเล่นจริงกลับต้องร้องว้าเพราะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลย นับตั้งแต่ภาคแรกยันภาค Y มันแทบเป็นภาพเดจาวูที่ฉายซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้งที่ปัจจุบันมันก็มีเกมอย่าง Expedition 33 ที่สอนบทเรียนให้โลกเห็นว่าแนวเทิร์นเบสแบบไม่ง่วงหลับระหว่างทางนั้นมันเป็นเช่นไร? ทว่าพวกเขาก็ยังไม่กล้าออกจากกรอบเซฟโซนลองทำอะไรใหม่ๆ คิดแล้วก็น่าหวั่นใจถึงอนาคตของแฟรนไชส์ ถ้าเกิดวันหนึ่งกลุ่มฐานแฟนคลับสูงวัยได้อำลาจากโลกไปหมดแล้วจริงๆ"
|เกมเพลย์
|7
|กราฟิก
|8
|เนื้อเรื่อง
|7
|เสียง
|8
|ความคิดสร้างสรรค์
|6
|ภาพรวม
|7.2
สนับสนุนบทความรีวิวโดยบริษัท บันไดนัมโค Bandai Namco Entertainment
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*