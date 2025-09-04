xs
xsm
sm
md
lg

รวมพลนักสู้ "The King of Fighters AFK" พร้อมเปิดให้เล่นแล้วทั่วโลก!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เน็ตมาร์เบิ้ล ประกาศความพร้อม "The King of Fighters AFK" เกมวางกลยุทธ์รวมตัวละครนักสู้จากแฟรนไชส์เกมต่อสู้ชื่อดังของ SNK พร้อมเปิดให้บริการแล้ว ทั้งบน iOS และ Android

"The King of Fighters AFK" สร้างจาก IP ‘The King of Fighters’ ของ SNK นำเสนอไฟท์เตอร์ที่น่าจดจำที่ได้รับการรังสรรค์ขึ้นมาใหม่ในกราฟิกอาร์ตพิกเซลที่เหล่าเกมเมอร์คุ้นเคยจาก The King of Fighters R-2 บน NEOGEO POCKET COLOR ให้ผู้เล่นสามารถสร้างทีมของตนเองด้วยไฟท์เตอร์โปรด พร้อมสนุกสนานไปกับการต่อสู้อันทรงพลัง ความตื่นเต้นจะเข้มข้นขึ้นด้วยการต่อสู้ทีมแบบ 5 ต่อ 5 อีกทั้งผู้เล่นยังสามารถสร้างเด็คอย่างมีกลยุทธ์ได้จากการผสมผสานไฟท์เตอร์และรูปแบบต่าง ๆ มากถึง 15 แบบ


ผู้เล่น The King of Fighters AFK สามารถสะสมและฝึกฝนไฟท์เตอร์ 114 ตัว รวมไปถึง ไฟท์เตอร์ระดับเลเจนด์ 36 ตัว และสัตว์เลี้ยงอีกมากมายตอนเปิดตัว เกมมีด่านมากถึง 12,600 สเตจ ดันเจี้ยนต่าง ๆ อีก 10 แบบที่พร้อมมอบวัตถุดิบพัฒนาและไอเทมการเงินภายในเกม อีกทั้งยังมี 10 ระบบพัฒนาสุดพิเศษและคอนเทนต์การแข่งขันมากมายให้ผู้เล่นได้เพลิดเพลิน คอนเทนต์เหล่านี้จะได้รับการขยายเพิ่มเติมไปพร้อม ๆ กับการบริการของเกม

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวของ The King of Fighters AFK ทางเน็ตมาร์เบิ้ลก็ได้จัดเต็มกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเกมที่พร้อมรางวัลมากมาย อาทิ
● สมุดเช็กชื่อ 7 วัน ฉลองเปิดเซิร์ฟเวอร์: มอบรางวัลสุดคุ้มมากมาย อาทิ รูบี้ ผู้เล่นจะได้รับตั๋วสุ่มไฟท์เตอร์เลเจนด์ในวันที่ 7 ที่เช็กชื่อ
● กิจกรรมพิกอัปคุซานางิ เคียว: ผู้เล่นมีโอกาสสูงที่จะได้รับคุซานางิ เคียว ในสไตล์ KOF ‘99

นอกจากนี้ ผู้เล่นมีโอกาสสูงที่จะสุ่มเหล่าไฟท์เตอร์ด้วย [โทสะ] ซีเนอร์จี ไปจนถึงวันที่ 17 กันยายน ผ่านกิจกรรมสุ่มพิกอัป อีกทั้งการเฉลิมฉลองเปิดตัวเพิ่มเติมยังมอบโอกาสมากมายในการรับสัตว์เลี้ยงและซัพพอร์ตเตอร์อีกด้วย

สำหรับข่าวและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ The King of Fighters AFK สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ทางการ และช่องทาง Facebook, X, Tiktok, และ YouTube












*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*

รวมพลนักสู้ "The King of Fighters AFK" พร้อมเปิดให้เล่นแล้วทั่วโลก!
รวมพลนักสู้ "The King of Fighters AFK" พร้อมเปิดให้เล่นแล้วทั่วโลก!
รวมพลนักสู้ "The King of Fighters AFK" พร้อมเปิดให้เล่นแล้วทั่วโลก!
รวมพลนักสู้ "The King of Fighters AFK" พร้อมเปิดให้เล่นแล้วทั่วโลก!
รวมพลนักสู้ "The King of Fighters AFK" พร้อมเปิดให้เล่นแล้วทั่วโลก!
+2
กำลังโหลดความคิดเห็น