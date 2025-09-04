รวมพลนักสู้ "The King of Fighters AFK" พร้อมเปิดให้เล่นแล้วทั่วโลก!

เน็ตมาร์เบิ้ล ประกาศความพร้อม "The King of Fighters AFK" เกมวางกลยุทธ์รวมตัวละครนักสู้จากแฟรนไชส์เกมต่อสู้ชื่อดังของ SNK พร้อมเปิดให้บริการแล้ว ทั้งบน iOS และ Android
"The King of Fighters AFK" สร้างจาก IP ‘The King of Fighters’ ของ SNK นำเสนอไฟท์เตอร์ที่น่าจดจำที่ได้รับการรังสรรค์ขึ้นมาใหม่ในกราฟิกอาร์ตพิกเซลที่เหล่าเกมเมอร์คุ้นเคยจาก The King of Fighters R-2 บน NEOGEO POCKET COLOR ให้ผู้เล่นสามารถสร้างทีมของตนเองด้วยไฟท์เตอร์โปรด พร้อมสนุกสนานไปกับการต่อสู้อันทรงพลัง ความตื่นเต้นจะเข้มข้นขึ้นด้วยการต่อสู้ทีมแบบ 5 ต่อ 5 อีกทั้งผู้เล่นยังสามารถสร้างเด็คอย่างมีกลยุทธ์ได้จากการผสมผสานไฟท์เตอร์และรูปแบบต่าง ๆ มากถึง 15 แบบ
ผู้เล่น The King of Fighters AFK สามารถสะสมและฝึกฝนไฟท์เตอร์ 114 ตัว รวมไปถึง ไฟท์เตอร์ระดับเลเจนด์ 36 ตัว และสัตว์เลี้ยงอีกมากมายตอนเปิดตัว เกมมีด่านมากถึง 12,600 สเตจ ดันเจี้ยนต่าง ๆ อีก 10 แบบที่พร้อมมอบวัตถุดิบพัฒนาและไอเทมการเงินภายในเกม อีกทั้งยังมี 10 ระบบพัฒนาสุดพิเศษและคอนเทนต์การแข่งขันมากมายให้ผู้เล่นได้เพลิดเพลิน คอนเทนต์เหล่านี้จะได้รับการขยายเพิ่มเติมไปพร้อม ๆ กับการบริการของเกม
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวของ The King of Fighters AFK ทางเน็ตมาร์เบิ้ลก็ได้จัดเต็มกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเกมที่พร้อมรางวัลมากมาย อาทิ
● สมุดเช็กชื่อ 7 วัน ฉลองเปิดเซิร์ฟเวอร์: มอบรางวัลสุดคุ้มมากมาย อาทิ รูบี้ ผู้เล่นจะได้รับตั๋วสุ่มไฟท์เตอร์เลเจนด์ในวันที่ 7 ที่เช็กชื่อ
● กิจกรรมพิกอัปคุซานางิ เคียว: ผู้เล่นมีโอกาสสูงที่จะได้รับคุซานางิ เคียว ในสไตล์ KOF ‘99
นอกจากนี้ ผู้เล่นมีโอกาสสูงที่จะสุ่มเหล่าไฟท์เตอร์ด้วย [โทสะ] ซีเนอร์จี ไปจนถึงวันที่ 17 กันยายน ผ่านกิจกรรมสุ่มพิกอัป อีกทั้งการเฉลิมฉลองเปิดตัวเพิ่มเติมยังมอบโอกาสมากมายในการรับสัตว์เลี้ยงและซัพพอร์ตเตอร์อีกด้วย
สำหรับข่าวและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ The King of Fighters AFK สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ทางการ และช่องทาง Facebook, X, Tiktok, และ YouTube
