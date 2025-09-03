สมาคมราชกรีฑาสโมสร จัดกิจกรรมวิ่งแข่งคอสเพลย์ "สาวม้า" วันที่ 14 ก.ย.นี้

The Royal Bangkok Sports Club Racing หรือ "สมาคมราชกรีฑาสโมสร" ประกาศจัดงานอีเวนต์ Cosplay Racing ชวนเหล่าคอสเพลย์เยอร์แต่งคอสเพลย์เป็น "สาวม้า" วิ่งแข่งระยะ 150 เมตร ชิงเงินรางวัลรวม 12,000 บาท ในวันที่ 14 กันยายนนี้
จากความสำเร็จของกิจกรรมคอสเพลย์และแฟนมีตจากเกม "Umamusume: Pretty Derby" ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเปิดให้แฟนเกมได้เข้ามาชมการแข่งม้าของจริง รวมถึงอนุญาตให้คอสเพลย์เยอร์ได้เจอกับม้าแข่งตัวจริง และร่วมกิจกรรมวิ่งแข่งในสนาม กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจกีฬาแข่งม้ามากขึ้น นำมาสู่การจัดกิจกรรม Cosplay Racing ชิงเงินรางวัลอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก
กิจกรรม Cosplay Racing ครั้งนี้เปิดรับสมัครทั้งคอสเพลย์เยอร์ชายและคอสเพลย์เยอร์หญิง (แยกรายการแข่งกัน) แต่งชุดคอสเพลย์เป็น "สาวม้า" วิ่งแข่งบนสนามจริง ระยะ 150 เมตร ในช่วงจบการแข่งขันม้าเที่ยวที่ 10 โดยอันดับที่ 1 รับ 3,000 บาท อันดับที่ 2 รับ 2,000 บาท และอันดับที่ 3 รับ 1,000 บาท
คอสเพลย์เยอร์ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ https://forms.gle/tPEwti9Yqofbixxc9
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*