"Infinity Nikki" อัปเดตซีซั่นใหม่พร้อมคอลแลบ Stardew Valley เริ่มแล้ววันนี้!

Infinity Nikki เปิดตัวเวอร์ชัน 1.9 "Music Season" สัมผัสบรรยากาศงานเทศกาลที่อบอวลด้วยเสียงดนตรี พบกับชุดแฟชั่นใหม่ ๆ เกมเพลย์แนวจังหวะ และการร่วมมือสุดพิเศษกับเกม Stardew Valley อัปเดตแล้ววันนี้
เนื้อหาหลักของอัปเดตนี้เล่าเรื่องลึกลับเกี่ยวกับ "โรงละครกล่อง" และคณะการแสดง Evermelody เมื่อนิกกี้พบเข็มกลัดประหลาดของคณะ เธอได้เห็นภาพนิมิตบางอย่างที่นำพาเธอให้ร่วมสืบหาความจริงกับนักข่าวหนุ่ม ระหว่างการซ้อม ความลับที่ถูกซ่อนไว้ของคณะก็เริ่มถูกเปิดเผย…
ในขณะเดียวกัน ช่วงค่ำคืนอันเงียบสงบก็มีแขกรับเชิญสุดน่ารัก "จูนิโม่" จาก Stardew Valley เดินทางมาถึงมิราแลนด์ มันได้นำความสุขจากการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวมาสู่โลกของนิกกี้ พร้อมการผจญภัยอันอบอุ่นที่ผสมผสานเสน่ห์จากทั้งสองโลก
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจำกัดเวลา "NIKKI’S COZY HOME" ให้ผู้เล่นได้ร่วมมือกับเพื่อน ๆ ทำภารกิจในเกมเพื่อรับรางวัลมากมาย รวมถึง Grab Gift voucher สามารถร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/NikkiHomeSEA
ไฮไลต์ของ Music Season (1.9 Update):
• ชุดแฟชั่นใหม่:
- ชุด 5 ดาวธีมดนตรีพร้อม Dance Pad ที่ให้นิกกี้สามารถผสมผสานเครื่องดนตรีและทำนองไปพร้อมกับการเต้น ผู้เล่นสามารถถ่ายภาพและเล่นร่วมกับเพื่อนบนแผ่นแดนซ์ได้
- ชุดแฟชั่นธีมดนตรีหลากหลายสไตล์ ตั้งแต่ร็อคไปจนถึงฮาร์ป เต็มไปด้วยงานศิลป์และเอกลักษณ์
• ระบบเกมเพลย์ใหม่:
- โหมดเกมริธึ่มสำหรับการเต้นและการแสดง
- แปลงร่างเป็นสัตว์ตัวเล็ก ๆ เพื่อหาคำใบ้
- เต้นและโต้ตอบกับ NPC ทั่วมิราแลนด์
- ระบบบ้านใหม่ที่มีการทำฟาร์ม ก่อสร้าง ขุดแร่ และอื่น ๆ
- ขี่บอลลูนลมร้อนแบบผู้เล่นหลายคน ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นได้ในมิราแลนด์
• ศัตรูและพื้นที่ใหม่:
- พลังมืดที่คอยหลอกหลอน “โรงละครกล่อง” รอให้ผู้เล่นชำระล้าง
- โรงละครกล่อง – เวทีวิเศษภายในกระเป๋าที่ผู้เล่นจะหดตัวเพื่อเข้าชมการแสดง
- ชั้น 2 ของโรงแรม Daisy Inn – พื้นที่ใหม่ที่เหมาะแก่การถ่ายภาพ
Infinity Nikki เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วบน PlayStation 5, Steam, Epic Games, Windows และบนมือถือทั้ง iOS และ Android อ่านรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://infinitynikki.onelink.me/P6fe/mdq3hp91
