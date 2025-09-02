"Two Point Museum" ปล่อยฟรีอัปเดต 5.0 พร้อมรองรับภาษาไทย!

SEGA ปล่อยฟรีอัปเดต 5.0 สำหรับ "Two Point Museum" เพิ่มแผนที่สำรวจใหม่ "ดิจิเวิร์ส" และแผนที่คอลแล็บกับเกมผจญภัยตกปลา DREDGE พร้อมรองรับภาษาไทยอย่างเป็นทางการแล้ว
ในอัปเดตฟรี 5.0 นี้ หากทำ 2★ ในเมเมนโตไมล์ได้สำเร็จ จะสามารถปลดล็อกรอยแยกเพื่อออกสำรวจแผนที่สำรวจใหม่อย่างดิจิเวิร์สได้ โดยดิจิเวิร์สคือห้วงมิติพิศวงที่เกิดขึ้นจากการที่ตู้เกมของ "มีตวิซาร์ด" ซีรีส์เกมยอดนิยมในมลรัฐทูพ็อยนต์ถูกกาแฟหกใส่
ในดิจิเวิร์ส จะมีจุดสนใจที่สามารถรับไอเทมธีมมีตวิซาร์ดถูกเพิ่มขึ้นมา 4 แห่ง แถมยังมีของจัดแสดงและของตกแต่งอื่นๆ ถึง 7 ประเภทนอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มแผนที่สำรวจที่คอลแล็บกับ DREDGE เกมผจญภัยตกปลาสุดหลอน ซึ่งจะมีน่านน้ำทะเลอันน่าขนลุกรอคอยคุณอยู่ ในบริเวณทะเลที่ถูกปกคลุมด้วยเงามืดจะมีจุดสนใจใหม่ 3 แห่ง ให้คุณได้ค้นพบปลา 10 ชนิดที่อิงจากเกม DREDGE รวมถึงของตกแต่งสำหรับพิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล
ไปจัดผู้เชี่ยวชาญศาสตร์สาขาใหม่อย่าง "ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล" เข้าทีมสำรวจ แล้วออกผจญภัยเพื่อขุดค้นประวัติศาสตร์ของเกม และไขความลับที่ซ่อนอยู่ในห้วงลึกกันเถอะ
■เกี่ยวกับทูพ็อยนต์มิวเซียม
・มาสะสมของจัดแสดงสุดเพี้ยนกันเถอะ
ผู้เล่นจะรับบทเป็นภัณฑารักษ์ มีหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์ทุกอย่างตั้งแต่ออกแบบไปจนถึงการบริหาร ส่งทีมสำรวจที่แทบจะเป็นมือใหม่ออกไปผจญภัยในภารกิจเสี่ยงอันตราย เพื่อค้นหาวัตถุทางวัฒนธรรมที่หายากและอยู่ในสภาพสมบูรณ์กันเถอะ โดยของจัดแสดงที่รวบรวมมาจะสามารถนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ได้อย่างอิสระ
เมื่อคุณเปิดเส้นทางการสำรวจไปเรื่อยๆ สถานที่สำหรับขุดค้นแห่งใหม่ก็จะถูกปลดล็อก ไปบันทึกความทรงจำจากการสำรวจลงในสมุดบันทึกการเดินทาง แล้วทำให้สมุดสติกเกอร์เสร็จสมบูรณ์กันเลย
การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม เพื่อปกป้องของจัดแสดงล้ำค่าจากทุกภัยคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นโจรที่ปลอมเป็นผู้เข้าชม หรือเด็กซุกซนที่จ้องทำลายของจัดแสดง ทั้งหมดถือเป็นหน้าที่ของภัณฑารักษ์ แน่นอนว่า อย่าลืมดูแลดอกไม้กินคนด้วยล่ะ
・ออกแบบพิพิธภัณฑ์ตามสไตล์ของตัวเอง
ในทูพ็อยนต์มิวเซียม คุณจะสามารถออกแบบแผนผังของพิพิธภัณฑ์ตามสไตล์ของตัวเองได้ ไปแบ่งพื้นที่ตามธีมต่างๆ เพื่อพาผู้เข้าชมไปรับชมของจัดแสดงให้ได้เยอะๆ หรือจะทาสีผนังห้องจัดแสดง ปูพรม และจัดวางของจัดแสดงอย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นพืชโบราณ มนุษย์ถ้ำที่ถูกแช่แข็ง หรือฟอสซิลโครงกระดูกไดโนเสาร์ทั้งตัว เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครกันเถอะ
นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เพลิดเพลินกับของจัดแสดงอันมีเอกลักษณ์ คุณสามารถกำหนดเส้นทางทัวร์ที่ปรับแต่งเองได้ และให้ไกด์พาผู้เข้าชมเดินชมตามเส้นทางนั้น หากได้รับเรตติงทัวร์ที่ดี เงินบริจาคจากผู้เข้าชมต้องไหลมาเทมาแน่นอน! การติดตั้งห้องน้ำและร้านขายของที่ระลึกก็ถือเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มความสุขให้ผู้เข้าชมด้วยเช่นกัน
・มาส่งมอบสุดยอดความบันเทิงกันเถอะ
มลรัฐทูพ็อยนต์ซึ่งเป็นฉากของเกมนี้ เต็มไปด้วยชาวเมืองที่มีความสนใจหลากหลาย ตั้งแต่ไดโนเสาร์ พืชพรรณ ไปจนถึงพวกที่คลั่งไคล้เรื่องวิญญาณ...... หากอยากให้พวกเขาพึงพอใจ คุณจำเป็นต้องเตรียมของจัดแสดงที่ตรงกับความชอบของแต่ละคน ไปสร้างพิพิธภัณฑ์ที่เหนือความคาดหวัง เพื่อให้ผู้เข้าชมอยู่นานขึ้น เพิ่มจำนวนเงินบริจาค และเพิ่มเรตติงของพิพิธภัณฑ์กันเลย!
・ธีมของจัดแสดงมีทั้งหมด 6 ประเภท!
คุณอาจค้นพบปลาสายพันธุ์หายากในพิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล หรือพบห้องแล็บที่ถูกทิ้งร้างในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รวมถึงพบของจัดแสดงใหม่ๆ ในแผนที่การสำรวจ ไปขยายพิพิธภัณฑ์ในแต่ละธีมกันเถอะ หากเป็นเช่นนั้น พิพิธภัณฑ์ที่คุณสร้างขึ้นด้วยมือตัวเอง จะต้องมีผู้เข้าชมสุดหลากหลาย ตั้งแต่เด็กๆ ไปจนถึงแวมไพร์ เข้ามาเยี่ยมชมอย่างแน่นอน
"Two Point Museum" พร้อมให้เล่นแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Steam) และเตรียมวางจำหน่ายบน Nintendo Switch 2 ภายในปี 2025 ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://asia.sega.com/two-point-museum/en/ และแฟนเพจ SEGA Asia
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*