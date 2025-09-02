xs
รวมพลวัยรุ่นไสยเวทย์ "ริวจิน-ปัง" ร่วมเปิดตัว "มหาเวทย์ผนึกมาร เดอะมูฟวี่"

ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ ร่วมกับ Medialink Group จัดงาน Gala Premiere ของ "JUJUTSU KAISEN: Hidden Inventory / Premature Death – The Movie มหาเวทย์ผนึกมาร เดอะมูฟวี่ – พรสวรรค์เร้น • อกาลมรณะ" ณ ชั้น 5 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ สยามพารากอน ท่ามกลางกระแสตอบรับจากแฟน ๆ ที่หลั่งไหลมาร่วมงานอย่างคับคั่ง

ภายในงาน Gala Premiere นำทีมโดยผู้บริหาร คุณชัยวัฒน์ มิ่งไม้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ จำกัด คุณจิรสิน จารุพรชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ แผนกจัดจำหน่ายต่างประเทศ และ คุณอุรัสยา อากรสกุล ผู้จัดการฝ่ายลิขสิทธิ์ (Licensing) Medialink Animation International Limited ที่มาร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและแฟน ๆ ด้วยตนเอง


ฮือฮา เมื่อ ริวจิน ทินภัทร ทัศนีย์ไตรเทพ นักแสดงสังกัดค่าย DOMUNDI และ ปัง พิรุฬห์วัตน์ พรมรัตน์ นักแสดงจากละคร เขมจิราต้องรอด ทั้งคู่ แต่งคอสเพลย์สุดปังเป็น โกะโจ ซาโตรุ และ เกะโท สุงุรุ เสื้อผ้า หน้าผม และท่าทางเป๊ะเหมือนในอนิเมะ สร้างความตื่นเต้น เสียงกรี๊ดกันสนั่น และแสงแฟลชจากกล้องแฟน ๆ เหมือนได้เห็นตัวละครโปรดเดินออกมาจากหน้าจอจริง ๆ

งานครั้งนี้ยังอบอวลไปด้วยบรรยากาศคึกคักจากการตบเท้าเข้าร่วมของเหล่าคนดังและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง อาทิ
• ศิลปินสาวจาก Chocolatière ได้แก่ Ruby CMJ, Rinmine, Give CMJ และ Kurara CMJ
เรียวตะ โอมิ อินฟลูเอนเซอร์สายอนิเมะชาวญี่ปุ่นชื่อดัง
AKI Yamaguchi และ พิม ขจรเวคิน ที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน

ปิดท้ายด้วยกิจกรรมสุดพิเศษ "นัดรวมพลแฟนพันธุ์แท้ JUJUTSU KAISEN" จัดโดยเพจ ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ เปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้แต่งคอสเพลย์เข้าร่วมงาน งานนี้จึงเต็มไปด้วยสีสัน ความสนุก และบรรยากาศเป็นกันเอง


กางอาณาเขตเปิดรีวิวจากผู้ชม
• สนุกเหมือนเดิม! เพิ่มเติมคืออรรถรสที่ได้ดูในโรงอีกรอบ กระชับและเข้าใจง่าย ดูเพลิน – watch or not
• เพลง Where Our Blue Is [Acoustic Version] ตอกย้ำว่า “นี่คือช่วงเวลาวัยรุ่นที่กลับมาไม่ได้อีกแล้ว” ทำเอาน้ำตาแตก พร้อมกับเพลงที่ยังดังอยู่ในหัว - Akibatan
• รีแคปที่คงเนื้อหาสำคัญไว้ได้อย่างครบถ้วน อลังการงานสร้าง ฉากห้วงสุญญตาอินทนิลบนจอใหญ่คือสุดมาก – พ่อบ้านอนิเมะ
• สนุกแบบอบอุ่น การได้กลับไปเจอเรื่องราวของโกโจบนจอใหญ่อีกครั้ง มันเหมือนการได้เจอเพื่อนเก่าที่คิดถึง – หนังเป็นเรื่อง
• งานภาพ MAPPA ทำออกมาสวยมาก พอจอใหญ่ มีรายละเอียดให้เราได้เก็บเยอะ ที่ชอบที่สุดคือดนตรี จังหวะมันเป๊ะ - Max Damon



"JUJUTSU KAISEN: Hidden Inventory / Premature Death – The Movie มหาเวทย์ผนึกมาร เดอะมูฟวี่ – พรสวรรค์เร้น • อกาลมรณะ" เข้าฉาย 4 กันยายนนี้ ในโรงภาพยนตร์ทั้งเสียงญี่ปุ่นและเสียงไทย












