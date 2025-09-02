Ini3 จับมือ Twohands Games ส่งตรงความสนุก "Golf Super Crew" สู่ผู้เล่นชาวไทย!

วงการเกมไทยเตรียมคึกคักอีกครั้ง! Ini3 ผู้ให้บริการเกมชื่อดังของไทย ประกาศความร่วมมือกับ Twohands Games (CEO คิม จุนยอง) พร้อมนำเกมกอล์ฟมือถือแนว Casual Golf Super Crew ส่งตรงถึงมือผู้เล่นชาวไทยอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้
หลังจากที่เกมเปิดตัวทั่วโลกไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา "Golf Super Crew" ได้รับกระแสตอบรับอย่างร้อนแรงในกว่า 170 ประเทศ กวาดคะแนนรีวิวสูงสุดถึง 4.9 ทั้งบน iOS และ Android และยังติดอันดับเกมกีฬายอดนิยมในหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และแคนาดา การันตีความสนุกที่ผู้เล่นทั่วโลกต่างยอมรับ
สำหรับประเทศไทย นับเป็นอีกหนึ่งตลาดใหญ่ที่แฟน ๆ กำลังตั้งตารอ เพราะตำนานเกมกอล์ฟออนไลน์อย่าง Pangya เคยสร้างปรากฏการณ์ความนิยมสูงสุดในช่วงปี 2010 และครั้งนี้ก็น่าตื่นเต้นกว่าเดิม เมื่อทีมผู้พัฒนาหลักจาก Pangya ได้กลับมารวมพลังกันสร้างสรรค์เกมกอล์ฟรูปแบบใหม่ ที่ทั้งสนุก เข้าถึงง่าย และเร้าใจกว่าเดิม พร้อมส่งตรงประสบการณ์การเล่นที่ดีที่สุดแก่ผู้เล่นชาวไทย
จุดเด่นของ Golf Super Crew
● ตีได้พร้อมกัน ไม่ต้องรอคิว เพิ่มความเร็วและความมันส์แบบ Non-Stop
● ปรับแต่งได้เต็มที่ ทั้งชุดตัวละคร กระเป๋ากอล์ฟ ไปจนถึงไอเท็มแฟชั่นสุดน่ารัก
● คอนเทนต์แน่น มีโหมดให้เล่นเพียบ ไม่ว่าจะเป็น
- Super League แข่งขันเรียลไทม์ สุดมันส์ ไม่ต้องรอใคร
- Swing Chat เล่นไปคุยไป สนุกเหมือนแชทกับเพื่อน
- Crew Made Open จัดแข่งเองได้ ชวนเพื่อนมาลุยกัน
- Golden Clash ดวลเดือดแบบ 1 ต่อ 1
- Shot Challenge วัดทั้งความแม่นยำและความเร็ว
- Tournament แข่งเข้มข้นรอบต่อรอบ
ทีมงานเลือกโฟกัสกับสิ่งสำคัญที่สุดคือความสนุกของเกมเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อมอบประสบการณ์การเล่นที่เข้มข้นทุกแมตช์ ราวกับยืนอยู่บนสนามจริง ระบบ Play to Earn และ Token จึงถูกถอดออกไปเพื่อไม่ให้บดบังเสน่ห์ของเกมกอล์ฟที่แท้จริง
ด้วยความตั้งใจของทีมงาน Ini3 และ Twohands Games เกมนี้จึงไม่ได้มาแค่ให้เล่นสนุก แต่ยังมุ่งยกระดับประสบการณ์ให้เหมาะกับผู้เล่นชาวไทยโดยเฉพาะ พร้อมผลักดัน Golf Super Crew ให้ก้าวขึ้นเป็นเกมกอล์ฟมือถืออันดับหนึ่ง และสร้างกระแสใหม่ให้กับวงการเกมไทยในเร็ว ๆ นี้
"Golf Super Crew" พร้อมให้ดาวน์โหลดได้แล้วที่ Google Play และ App Store ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่แฟนเพจ Golf Super Crew Thailand
