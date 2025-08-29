Review: Delta Force (PS5) สมรภูมิยึดจุด จุด จุด

แนวเกม ชูตติ้งออนไลน์
แพลตฟอร์ม PS5, Xbox Series, PC
เรตเกม ESRB: T เหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป
การพอร์ตลงคอนโซลตามสัญญาของเกมชูตติ้งฟรีทูเพลย์จากค่ายการีน่า ที่พอได้จับแล้วจะรู้ทันทีว่าทำไมมันถึงออกล่าช้าตามหลังเครื่องอื่นนานครึ่งปี
Delta Force ผลงานเกมยิงแนวสงครามทหารมุมมองบุคคลที่หนึ่ง ที่เกิดเป็นกระแสโด่งดังปังขึ้นมาจากความพังพินาศของเกม Battlefield 2042 ด้วยสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกันแต่ถูกปรับปรุงให้สนุกเร้าใจเข้าถึงง่ายสำหรับผู้เล่นสายแคชชวล จึงทำให้ตัวเกมได้รับความนิยมอย่างมากตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเปิดให้บริการบนเครื่องพีซี จนกระทั่งบัดนี้ 7 เดือนให้หลังสนามรบฟรีทูเพลย์ดังกล่าวก็ได้มาเยือนแพลตฟอร์ม เพลย์สเตชัน กันเสียที
เหมือนกับฝั่งพีซี ตัวเกม Delta Force ในเวอร์ชัน PS5 จะบรรจุยัดไส้มาพร้อมกับโหมดเนื้อเรื่องแคมเปญซิงเกิลเพลย์เยอร์ที่ทุกคนสามารถดาวน์โหลดไปเล่นกันได้แบบฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมันจะจำลองเหตุการณ์ "ศึกยุทธการที่โมกาดิชู" ที่เคยเกิดขึ้นจริงเมื่อปีค.ศ. 1993 ให้เราสวมบทบาทเป็นทหารแห่งกองทัพสหรัฐฯผู้ต้องเอาชีวิตรอดต่อสู้ฝ่าวงล้อมออกจากดงข้าศึกศัตรูแบบเดียวกับในภาพยนตร์เรื่อง Black Hawk Down เพียงแต่รอบนี้บนคอนโซลไม่มีโหมด Co-op หรือภาษาไทยมาให้นะ!
เกมเพลย์ตอนยิงปะทะต่อสู้กันจะมอบอารมณ์กึ่งสมจริงกึ่งอาร์เขต คือมันจะไม่ใช่ทั้งสไตล์คอลออฟดิวตี้จ๋าหรือเอนเอียงหนักไปทางแบทเทิลฟิลด์ แต่เป็นลูกครึ่งผสมที่อยู่ตรงกลางระหว่างสองเกมดังที่กล่าวมาแบบพอดิบพอดี ปืนทุกกระบอกค่อนข้างนิ่งควบคุมง่ายกระสุนเกาะกันเป็นกลุ่มไม่ดีดส่ายขึ้นฟ้า สามารถกระโดดวิ่งไปยิงไปได้สบาย ทว่าด้วยปริมาณข้าศึกฝ่ายตรงข้ามที่มีอยู่มากมายเกินกว่าจำนวนลูกกระสุนในแม็กกาซีน เราจึงต้องพึ่งพาอาศัยความร่วมมือช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีมในหน่วยด้วย เรียกได้ว่าถ้าหากอยากเอาชนะในเกมนี้คุณจำเป็นต้องมี 2 ปัจจัยควบคู่กัน หนึ่งคือฝีมือสกิลทักษะส่วนตัว กับสองคือทีมเวิร์คทำงานสอดประสานร่วมกันภายในทีม จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเสียไม่ได้
ด้านภาพกราฟิกจัดว่าสวยงามตามมาตรฐาน Unreal Engine โดยคุณภาพดีเทลรายละเอียดต่างๆของเกมเวอร์ชันคอนโซลถือว่าอยู่ในระดับเทียบเท่ากับพีซี ไม่มีฝั่งไหนด้อยเสียเปรียบไปกว่ากัน ซึ่งจากการทดสอบเล่นเกมในโหมดออนไลน์มัลติเพลย์เยอร์ผ่านเครื่อง เพลย์สเตชัน 5 โปร ผลลัพธ์ที่ได้ค่อนข้างน่าประทับใจเฟรมเรตรันนิ่งคงที่ 60fps แทบไม่มีอาการสะดุดร่วงตกใดๆให้ได้เห็นเลย
แม้ว่าการพอร์ตลงคอนโซลในครั้งนี้ภาพรวมจะทำออกมาได้ดี แต่ก็มีจุดหนึ่งที่ผู้เขียนยากจะทำใจยอมรับมันได้นั่นคือการกำหนดจัดวางหน้าที่ของแต่ละปุ่ม ซึ่งมันผิดปกติตั้งแต่หน้าเมนูเข้าเกมละ จะเลือกดูสิ่งต่างๆต้องดันอนาล็อคลากขึ้นลากลงไปหาสิ่งนั้น จะจิ้มกดรับของรางวัลแต่ละชิ้นก็ลำบากทุลักทุเลไม่สมูทเอาเสียเลย ซ้ำร้ายยิ่งไปกว่านั้นปุ่มกดตอนยิงปะทะสู้รบกันก็ดันผลักภาระโยนหน้าที่ไปให้ปุ่ม L1 ซะหมด จะใช้แกดเจ็ตก็กด L1 จะใช้สกิลอัลติเมทก็กด L1 + R1 จะใช้ทักษะความสามารถพิเศษเฉพาะก็กด L1 + X หรือแม้กระทั่งการเปิดปิดไฟฉายก็ยังต้องกด L1 บวกกับปุ่มทิศทาง เรียกว่าในยามคับขันถ้าเกิดลนลานกดพลาดผิดจังหวะขึ้นมาแค่นิดเดียวคุณอาจลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงได้ง่ายๆ ซึ่งการแม็พปุ่มลักษณะนี้มันสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าทางทีมผู้พัฒนาพวกเขาไม่เคยมีประสบการณ์เล่นเกมผ่านจอยคอนโทรลเลอร์มาก่อนเลย
ตัวละครในเกมจะถูกแบ่งสายออกเป็น 4 คลาสจำแนกไปตามบทบาทในสมรภูมิ ได้แก่ Assault, Support, Engineer และ Recon ซึ่งแต่ละคลาสเราสามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนแก้ไขอาวุธปืนประจำกายได้อย่างอิสระ ไม่ได้จำกัดหรือบังคับว่าเราต้องใช้อาวุธเฉพาะของสายนั้นๆ เช่น เล่นเป็นแพทย์สนามแต่อยากใช้ไรเฟิลจู่โจมก็ยังได้ หรือเล่นเป็นหน่วยสอดแนมแต่อยากถือกลเบาวิ่งบู๊กราดยิงก็ไม่มีใครห้าม เราสามารถเลือกผสมใส่หยิบปืนของสายนั้นมามิกซ์แอนด์แมตช์จับคู่กับสกิลตัวละครของสายนี้ได้ตามใจ เมื่อรวมเข้ากับระบบแต่งปืนที่ค่อนข้างลึกและหลากหลาย จึงทำให้มันกลายเป็นสวรรค์ของคนรักปืนเลยทีเดียว
Delta Force ถือเป็นเกมที่ได้รับอิทธิพลมาจากหลายเกมดัง หนึ่งในนั้นเชื่อว่าคงต้องมีแนวฮีโร่ชูตเตอร์ผสมปนเปรวมอยู่ด้วย เนื่องจากนักรบ Operator แต่ละคนต่างก็มีสกิลทักษะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกัน บางตัวว่องไววิ่งสไลด์ได้ บางตัวตกจากที่สูงไม่เป็นไร บางตัวใช้โดรนป่วนข้าศึก บางตัวแสนถึกยกโล่ขึ้นมากาง โดยตัวละครต่างๆเหล่านี้คุณไม่จำเป็นต้องเสียตังค์สักบาท เพราะช่วงนี้ตัวเกมกำลังจัดกิจกรรมฉลองเปิดให้บริการบนคอนโซล ขอเพียงแค่หมั่นล็อกอินเข้าเกมต่อเนื่องเป็นประจำครบ 7 วัน คุณก็จะได้พวกเขาเหล่านี้ไปเลยแบบครบเซต ส่วนแม่สาวผมแดงที่เป็นตัวละครอัปเดตใหม่ล่าสุดของเกมจะถูกปลดล็อคได้จากแบทเทิลพาส ฉะนั้นสายฟรีคงต้องขยันเล่นสะสมแต้มแข่งกับเวลากันนิดหนึ่งก่อนฤดูกาลปัจจุบันจะสิ้นสุดลง นับเป็นเกมฟรีทูเพลย์ที่ค่อนข้างแฟร์กับผู้เล่นเพราะทุกอย่างสามารถปลดได้จากการเล่นปกติ มีเพียงแค่สกินลวดลายสวยๆงามๆเท่านั้นที่เย้ายวนใจให้คุณต้องเสียเงิน
แน่นอนว่าโหมดหัวใจหลักยังคงอยู่ที่ Warfare สงครามระดับสเกลใหญ่ 64 ผู้เล่นแข่งกันช่วงชิงจุดยุทธศาสตร์ในแม็พแผนที่ขนาดมโหฬารสามารถใช้ประโยชน์จากรถถังและยานเกราะได้อย่างเต็มที่ ซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นประสบการณ์สู้รบสุดนัวที่แสนอบอุ่นเพราะตัวเกมรองรับฟีเจอร์ Cross-play เล่นร่วมกันได้หมดทุกแพลตฟอร์มทั้งเพลย์สเตชัน, เอ็กบ็อกซ์ และพีซี (ยกเว้นมือถือที่ถูกจับแยกแบบโดดเดี่ยวเพื่อความยุติธรรม) และเมื่อมันเป็นเกมที่เปิดให้บริการเล่นฟรี ไม่ว่าใครจะยากดีมีจนลูกเด็กเล็กแดงที่ไหนก็สามารถเข้ามาเล่นกับคุณได้หมด เราจึงต้องทำใจยอมรับสภาพว่าสหายเพื่อนร่วมรบข้างกายหลายสิบคนพวกเขาอาจไม่ได้เก่งกาจเป็นงานรู้หน้าที่อะไรนัก ได้แค่วิ่งไปให้ศัตรูยิงตายไม่ต่างจากบอท บางทีแข่งจบแล้วไปดูสกอร์เขายังคิลศูนย์ฆ่าใครไม่ได้แม้แต่คนเดียว ผู้เล่นที่เป็นหัวแถวอย่างเราต้องใจเย็นยอมแบกหลังแอ่นกันสักหน่อย
สำหรับใครที่โหยหาเกมการแข่งขันแบบจบไวรวดเร็วทันใจเกิดมาแล้วบวกกับศัตรูเลย ณ ปัจจุบันตอนที่เขียนรีวิวมันก็มีโหมดที่เรียกว่า Blitz ซึ่งเป็นการบีบย่อส่วนขนาดแผนที่ให้เล็กลงวิ่งเจอกันไวขึ้น แต่ยังไงซะคุณก็ต้องแข่งกันยึดจุดชัยภูมิอยู่เหมือนเดิมนะ พวกกฎกติกาสากลอย่าง Team Deathmatch หรือกติกาสนุกอื่นๆอย่างเก็บป้ายชื่อหรือวางบอมบ์นั้นยังไม่มีคงต้องรออีเวนท์อัปเดตในอนาคต แต่ไม่รู้ทีมพัฒนาเขาจะกล้าใส่เข้ามามั้ยนะ? เพราะอย่างที่รู้กันดีทางการีน่าก็มีเกม Call of Duty: Mobile เปิดให้บริการอยู่ ถ้าขืนทำแบบนั้นมันก็จะเป็นการแย่งกลุ่มฐานลูกค้ากันเอง ซึ่งการที่พวกเขายังคงเลือกเหยียบเรือสองแคมแอบรักพี่เสียดายน้องนำเสนอโหมดอื่นใดไม่ได้นอกเสียจากยึดจุดวนเวียนอยู่แบบนี้ จึงทำให้การฟาร์มเลเวลในแต่ละวันของเราเป็นอะไรที่เซ็งน่าเบื่อโคตรๆเลย
"คงจริงอย่างเขาว่า Delta Force มันเป็นเกมที่ถูกสร้างมาเพื่อเป็นบ้านหลังที่สองของแฟนคลับแบทเทิลฟิลด์ แต่จะดีกว่ามั้ยถ้าหากมันสามารถสนองนีดความต้องการของแฟนเกมคอลออฟดิวตี้ได้ด้วย เพราะบอกตามตรงมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายอย่างมากสำหรับระบบเกมเพลย์ที่อุตส่าห์คิดค้นออกแบบมาสนุกแทบตาย แต่สุดท้ายกลับโดนจำกัดไอเดียถูกลดทอนคุณค่าด้วยโหมดการเล่นที่ไม่เห็นคุณงามความดีของมัน เห็นแล้วมันช่างรู้สึกเศร้าสลดชวนหดหู่ใจยิ่งนัก"
|เกมเพลย์
|8
|กราฟิก
|8
|เสียง
|8
|โหมดการเล่น
|5
|ความคิดสร้างสรรค์
|6
|ภาพรวม
|7
