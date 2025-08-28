"มหาเวทย์ผนึกมาร เดอะมูฟวี่" เผยโฉมทีมพากย์ไทย สู้มารสนุกเต็มพิกัด 4 ก.ย.นี้

ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ เปิดโฉมทีมนักพากย์ไทยในภาพยนตร์ “JUJUTSU KAISEN: Hidden Inventory / Premature Death – The Movie มหาเวทย์ผนึกมาร เดอะมูฟวี่ – พรสวรรค์เร้น • อกาลมรณะ” เตรียมพบกับความเข้มข้นครั้งใหม่จากจักรวาล JUJUTSU KAISEN ที่ครั้งนี้ขนทีมนักพากย์คุณภาพจาก Tanudan Studio มาร่วมถ่ายทอดพลังเสียง เติมเต็มอรรถรสความมันส์ และถ่ายทอดเสน่ห์ตัวละครให้แฟน ๆ ชาวไทยอินไปกับเรื่องราวอย่างเต็มอารมณ์ นำทีมโดย
บอส – อภิชิต ลิขิตลิ้มปรีชา พากย์เสียง โกะโจ ซาโตรุ
นักเรียนปี 2 แห่ง Tokyo Jujutsu High ทายาทตระกูลใหญ่ “โกโจ” หนึ่งใน 3 ตระกูลหลัก ผู้สืบสายเลือดวิชาคำสาปควบคุม “อนันต์” ที่ภายหลังจะกลายเป็น “จอมเวทย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด” แห่งโลกจูจุตสึ บุคลิกเอาแต่ใจ ไม่ยึดติดความถูกผิด และมักสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อผู้คนรอบข้างอย่างไม่ทันคิด
โอม – อุกฤษณ์ ดิษฐากรณ์ พากย์เสียง เกะโท สุงุรุ
นักเรียนปี 2 ผู้ถูกยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะพอ ๆ กับโกโจ มีพลังควบคุมวิญญาณคำสาปได้อย่างไร้ขีดจำกัด แต่ภายใต้รอยยิ้มสงบนิ่งคือความขัดแย้งในใจ ระหว่างการปกป้องผู้คนกับความเกลียดชังที่ค่อย ๆ กัดกินหัวใจ เส้นทางของเขาจึงค่อย ๆ แยกออกจากเพื่อนสนิท
กิ๊บ – กริน อักษรดี พากย์เสียง โทจิ ฟุชิกุโระ
นักฆ่ารับจ้างระดับตำนาน ผู้ไร้พลังคำสาป แต่กลับมีพลังกายเหนือมนุษย์และประสาทสัมผัสเฉียบคม เขาได้รับฉายา “นักฆ่าเจ้าสำนัก” ด้วยฝีมือการต่อสู้สุดโหดเหี้ยม ภายใต้ความเยือกเย็นมั่นใจและท่าทีลึกลับ คือภัยคุกคามที่แม้แต่เหล่านักเวทย์ก็ยากจะต่อกร
เอิร์ท – สรวิศ ตงเท่ง พากย์เสียง อิตาโดริ ยูจิ
เด็กหนุ่มผู้มีหัวใจเปี่ยมเมตตาและร่างกายเหนือมนุษย์ กลายเป็น “ภาชนะ” ของสุคุนะ ราชาแห่งคำสาป หลังเผลอกลืนวัตถุต้องสาปเข้าไป แม้ต้องเผชิญชะตากรรมโหดร้าย แต่ยูจิยังคงเดินบนเส้นทางนักเวทย์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา
แบงก์ – รุจิระ ขจีเจริญ พากย์เสียง ฟุชิกุโระ เมกุมิ
นักเรียนผู้สุขุมและมีความรับผิดชอบสูง ใช้พลัง “เชนมาคุเก็นจู” อัญเชิญวิญญาณสัตว์เงามาต่อสู้ จุดเด่นคือการเป็นนักสู้เชิงกลยุทธ์ที่มีไหวพริบ และยึดมั่นที่จะปกป้องคนที่เขาเห็นว่าควรค่าแก่การช่วยเหลือ
เดียร์ – ปพิชญา แสวงผล พากย์เสียง โนบาระ คุงิซากิ
เด็กสาวนักเรียนไสยเวทย์โตเกียวผู้มั่นใจในตัวเอง ใช้ค้อนและตะปูเป็นอาวุธคู่ใจ การต่อสู้เต็มไปด้วยสไตล์และความดุดัน เธอคือตัวแทนของพลังหญิงสาวยุคใหม่ที่ทั้งกล้าหาญ แข็งแกร่ง และไม่เกรงกลัวต่อคำสาปใด ๆ
นักพากย์ไทยทั้ง 6 คนจะมาร่วมสร้างสีสัน ถ่ายทอดทั้งพลัง ความดราม่า และอารมณ์ลึกซึ้งของตัวละครสุดฮิตจากจักรวาล Jujutsu Kaisen ให้แฟนชาวไทยได้เข้าถึงเรื่องราวและความรู้สึกของ “พรสวรรค์เร้น • อกาลมรณะ” ได้อย่างเต็มอารมณ์ไม่แพ้ต้นฉบับ
“JUJUTSU KAISEN: Hidden Inventory / Premature Death – The Movie” ถือเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่แฟน ๆ รอคอย ถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตของ โกะโจ ซาโตรุ และ เกะโท สุงุรุ ในวัยเรียน ผ่านการปกป้อง อามาไน ริโกะ ที่เต็มไปด้วยการต่อสู้ คำสาป และการตัดสินใจครั้งสำคัญที่พลิกชะตาชีวิตของเหล่านักเวทย์
เตรียมสัมผัสพลังเวทย์ครั้งใหม่ในโรงภาพยนตร์ทั้ง เสียงพากย์ไทยคุณภาพ และ ซับไตเติลต้นฉบับ ที่จะทำให้การชม มหาเวทย์ผนึกมาร เดอะมูฟวี่ – พรสวรรค์เร้น • อกาลมรณะ เข้มข้นและประทับใจยิ่งขึ้น 4 กันยายนนี้ ในโรงภาพยนตร์
