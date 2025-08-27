Free Fire World Series เตรียมเปิดศึก Clash Squad ก่อนปิดฉากรอบชิงที่ไทย 4 - 5 ต.ค.นี้

การแข่งขัน Free Fire World Series (FFWS) Southeast Asia 2025 Fall ทะลุจุดเดือดเต็มพิกัด สุดยอด 18 ทีมจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม เตรียมชิงชัยในศึกแห่งศักดิ์ศรีพร้อมส่วนแบ่งเงินรางวัลรวม 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยหลังผ่านพ้นศึก Battle Royale Knockouts สุดมันส์ตลอด 2 สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ความเข้มข้นก็ยิ่งทวีคูณ เมื่อโหมด Clash Squad ที่เน้นการต่อสู้ที่รวดเร็วกำลังจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันในสัปดาห์นี้ พร้อมเงินรางวัลแยกมูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ โหมไฟในการแข่งขันให้ดุเดือดยิ่งกว่าเดิม
ที่นั่งทั้ง 8 สู่เวที FFWS Global Finals 2025 ที่กรุงจาการ์ตา กำลังรอคอยผู้พิชิต ทุกวินาทีในการแข่งขันล้วนมีค่า ตั้งแต่การกำจัดคู่แข่งที่เฉียบคม ไปจนถึงการคว้า Booyah! ให้ได้จังหวะสมบูรณ์แบบ การแข่งขัน FFWS Southeast Asia 2025 Fall พร้อมเฉลิมฉลองเหล่าผู้กล้า ภายใต้แคมเปญ #StrikeAndRise สดุดีแด่ทีมที่ลุกขึ้นสู้และเปล่งประกายในช่วงเวลาสำคัญที่สุด
Clash Squad เข้าสู่สมรภูมิ: รวดเร็ว ดุดัน ชิงไหวพริบ
สัปดาห์นี้ โหมด Clash Squad สุดเร้าใจของ Free Fire พร้อมระเบิดศึกใน FFWS Southeast Asia 2025 Fall กับทัวร์นาเมนต์แทร็กเฉพาะตัว จัดเต็มการแข่งขัน 9 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 19 กันยายน
การแข่งขัน 7 วันแรกจะใช้รูปแบบ Swiss Stage ขณะที่ 2 วันสุดท้ายจะตัดสินผู้ท้าชิงด้วยระบบ Double Elimination โดย 4 ทีมที่มีฟอร์มร้อนแรงที่สุดจะได้ตั๋วเข้าสู่รอบ Clash Squad Final ซึ่งจะจัดขึ้นแบบออฟไลน์ที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 4 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ โดยจะจัดขึ้นเพียง 1 วันก่อนศึกใหญ่ Battle Royale Final
16 ทีม Clash Squad ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่:
ไทย: Buriram United Esports, All Gamers Global, Virtus.pro, Pharaoh, Team Falcons
อินโดนีเซีย: ONIC Olympus, Bigetron by Vitality, RRQ Kazu, EVOS Divine, Kagendra
เวียดนาม: Team Flash, P Esports, GOW, Heavy, WAG
มาเลเซีย: Todak
Battle Royale Knockout: ศึกสองสัปดาห์แรกจบ แต่เกมยังไม่จบ
เฟสเปิดสนามของ Battle Royale มอบทั้ง Booyah! แบบต่อเนื่องและช็อตไฮไลต์สุดมันส์ ตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้ง 18 ทีมได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดใน 3 กลุ่ม ขณะนี้ ทุกทีมได้รับการจัดอันดับตั้งแต่อันดับที่ 1 ถึง อันดับที่ 18 โดยมีทีม RRQ Kazu จากประเทศอินโดนีเซียที่กำลังขึ้นนำเป็นจ่าฝูง:
1. RRQ KAZU (ID)
2. TEAM FALCONS (TH)
3. BURIRAM UNITED ESPORTS (TH)
4. WAG (VN)
5. PHARAOH (TH)
6. EVOS DIVINE (ID)
7. P ESPORTS (VN)
8. ALL GAMERS GLOBAL (TH)
9. GOW ESPORTS (VN)
10. TODAK (MY)
11. BIGETRON BY VITALITY (ID)
12. VIRTUS.PRO (TH)
13. TEAM FLASH (VN)
14. HEAVY (VN)
15. ONIC (ID)
16. KAGENDRA (ID)
17. EXPAND (MY)
18. MAQNA ESPORTS CLUB (MY)
ในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคมนี้ ทีมที่อยู่ใน 12 อันดับแรกจะร่วมดวลเดือดเพื่อช่วงชิงเส้นทางสู่เกียรติยศ โดยทีมอันดับหนึ่งของแต่ละวันจะได้การันตีตั๋วเข้าสู่รอบ Final ในวันที่ 5 ตุลาคมทันที นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 14 กันยายน จะยังมีการแข่งขันอีกเป็นเวลา 5 วัน ซึ่งทีมที่อยู่ในอันดับที่ 13 ถึงอันดับที่17 จะมีโอกาสได้กลับเข้าสู่สมรภูมิอีกครั้ง
ศึก Battle Royale Knockout Stage จะปิดฉากในวันที่ 21 กันยายน โดย 6 ทีมที่ทำผลงานดีที่สุดจากแมตช์สุดท้าย จะได้รวมกับ 6 ทีมผู้ชนะประจำวันก่อนหน้า กลายเป็น 12 ทีมสุดท้ายที่การันตีตั๋วเข้าสู่FFWS Southeast Asia 2025 Fall Final ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ
การแข่งขัน Battle Royale ทั้งหมดจะใช้กติกา Champion Rush โดยทีมแรกที่เก็บ Booyah! หลังจากทำคะแนนได้ถึง 80 คะแนนได้สำเร็จ หรือทีมที่มีคะแนนสูงสุดหลังครบ 10 รอบ จะเป็นผู้คว้าชัยไปครอง แฟน ๆ เตรียมรับชมกลยุทธ์กล้าได้กล้าเสีย จังหวะเล่นกดดัน และการคัมแบ็กสุดดราม่าได้ในทุกแมตช์
ร่วมลุ้นความมันส์กันแบบสด ๆ ของการแข่งขัน FFWS Southeast Asia 2025 Fall ได้ผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น YouTube (พาร์ทเนอร์ถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการของทัวร์นาเมนต์) รวมถึง Facebook และ TikTok พร้อมรับชมการบรรยายการแข่งขันเป็นภาษาอังกฤษ บาฮาซาอินโดนีเซีย บาฮาซามาเลย์ ไทย และเวียดนาม
การแข่งขัน FFWS Southeast Asia 2025 Fall ยังคงได้รับการสนับสนุนจาก Red Bull อย่างต่อเนื่องในฐานะพันธมิตรเครื่องดื่มชูกำลังอย่างเป็นทางการ ทั้งในฤดูกาล Spring และ Fall 2025 ติดตามความเคลื่อนไหวสุดเร้าใจได้ที่ช่องทางอย่างเป็นทางการของ Free Fire
