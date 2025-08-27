Golden Spatula เปิดศึก "K.O. Coliseum Open Tournament" ชิงเงินรางวัล 1 ล้านบาท!

หลังจากที่ K.O. Coliseum เซ็ตใหม่ล่าสุดเปิดตัวและทำให้เหล่านักวางแผนตื่นเต้นกับระบบใหม่สุดมันส์และการต่อสู้ที่เร้าใจกว่าเดิม คราวนี้ Golden Spatula ขอยกระดับความเดือดขึ้นไปอีกขั้นกับ Golden Spatula Open Tournament: K.O. Coliseum (GSOT) ทัวร์นาเมนต์แบบเปิดในเกม ที่เข้าร่วมได้ง่ายกว่าเดิม เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ลองพิสูจน์ฝีมือ พร้อมอัพเกรดระบบใหม่ แจกของแบบปัง ๆ!
ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 28 กันยายน นี้ เหล่านักวางแผนทั่วทุกภูมิภาคสามารถเข้าไปลงแข่ง เก็บแต้มชัยชนะ และไต่ผ่าน 4 รอบคัดเลือก เพื่อคว้าที่นั่งใน 64 อันดับสูงสุด ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,000,000 บาท โดยแชมป์และ รองแชมป์จะได้สิทธิ์บินไปแข่งที่เวทีระดับโลกอย่าง Teamfight Tactics Paris Open และสัมผัสประสบการณ์รับชมการแข่งขันที่ JCC Open Championship ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีนี้สำหรับ Golden Spatula อีกด้วย
รายละเอียดการแข่งขันรอบคัดเลือก
ทัวร์นาเมนต์เปิดให้ผู้เล่นทุกคนเข้าร่วมโดยไม่มีข้อกำหนดใด ๆ หลังจากลงทะเบียนในเกมแล้ว นักวางแผนจะสามารถเลือกภูมิภาค (ไม่สามารถเปลี่ยนได้ภายหลัง) โดยการแข่งขันประกอบด้วย 4 รอบคัดเลือก แต่ละรอบจะมีเป้าหมายคะแนนที่ต้องทำให้ถึง โดยผู้เล่นจะเริ่มต้นด้วยคะแนนพื้นฐาน 1000 คะแนนในแต่ละรอบ
• รอบแรก: 28 สิงหาคม – 10 กันยายน ต้องทำคะแนนให้ถึง 1200 คะแนนเพื่อผ่านเข้ารอบ
• รอบสอง: 11 – 17 กันยายน ต้องทำคะแนนให้ถึง 1250 คะแนนเพื่อผ่านเข้ารอบ
• รอบสาม: 18 – 23 กันยายน ต้องทำคะแนนให้ถึง 1300 คะแนนเพื่อผ่านเข้ารอบ
• รอบสุดท้าย: 25 – 28 กันยายน แข่งขันหาคะแนนสูงสุด โดยไม่มีเงื่อนไขคะแนนขั้นต่ำ
ตลอดการแข่งขันรอบคัดเลือก ผู้เล่นจะถูกสุ่มจับคู่กับคู่ต่อสู้จาก 3 ภูมิภาค และ 64 อันดับสูงสุดบนกระดานผู้นำในรอบสุดท้ายจะได้รับการติดต่อเชิญเข้าสู่ GSOT: K.O. Coliseum Invitational
นักวางแผน 64 คนที่ผ่านการคัดเลือกจากในเกมจะเข้าสู่รอบ GSOT Invitational แข่งขันต่อในเดือนตุลาคม โดยการแข่งขันจะคัดผู้เล่นจาก 64 เหลือ 32 และจาก 32 เหลือ 16 โดย Top 16 และรอบ Grand Finals จะจัดแข่งขันที่ Thailand Game Show 2025 รอบชิงชนะเลิศจะใช้รูปแบบ Checkmate ซึ่งผู้เล่นที่ทำได้ 20 คะแนนและคว้าอันดับหนึ่งก่อนจะเป็นผู้ชนะ
กำหนดการรอบ Invitational
• Top 64 เหลือ Top 32: 10–11 ตุลาคม
• Top 32 เหลือ Top 16: 12 ตุลาคม
• Top 16 เหลือ Top 8: 18 ตุลาคม (จัดแข่งขันที่ Thailand Game Show 2025)
• Grand Finals: 19 ตุลาคม (จัดแข่งขันที่ Thailand Game Show 2025)
ฤดูกาลนี้มีเดิมพันสูงกว่าที่เคย เมื่อแชมป์และรองแชมป์ GSOT: K.O. Coliseum Invitational จะได้เดินทางไปแข่งขันที่เวทีระดับโลกอย่าง Teamfight Tactics Paris Open นอกจากการคว้าเงินรางวัลและเกียรติยศแล้ว ยังได้รับโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชม JCC Open Championship เพื่อสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างใกล้ชิด
แค่เข้าร่วมก็รับของแบบจัดเต็ม!
ทุกคนที่เข้าร่วมรอบคัดเลือกแรกจะได้รับรางวัล ไม่ว่าจะเป็น Little Legend ฟรี, Trove Box, อีโมต และกราฟฟิตี้ เพื่อให้นักวางแผนทุกคนได้รับความคุ้มค่า ไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าคว้าแชมป์ Invitational, เก็บสะสม Honorary Title, ทำ Battle Pass ให้ครบ หรือเพียงเข้ามาสนุกกับการแข่งขัน ก็สามารถรับรางวัลแบบเต็มอิ่ม ได้ใน GSOT: K.O. Coliseum
GSOT Battle Pass และระบบใหม่
ซีซั่นนี้ยังมาพร้อม GSOT Battle Pass ทั้งแบบฟรีและพรีเมียม มีของเด็ด ๆ อย่าง Little Legends, Chibi Chromas, ของตกแต่ง และ ตั๋วสุ่มกาชาต่อสู้ สำหรับสุ่ม Chibi สุดลิมิเต็ด อย่าง Inkshadow Yone ผ่านระบบใหม่ กาชาต่อสู้
ซีซั่นนี้ยังมีระบบใหม่เข้ามาเพิ่มความสนุกหลายอย่าง เช่น GSOT Honorary Titles System ที่จะมอบฉายาพิเศษให้กับผู้เล่นที่ติดอันดับ Top 200, Top 100, Top 50 หรือ Top 10 ในแต่ละรอบ โดยฉายาจะโชว์ในโปรไฟล์, หน้าจอโหลด, อีโมต และแชทจนจบซีซั่น หรือ ระบบการ โหวต Mythic ที่จะเปิดโอกาสให้เหล่านักวางแผนร่วมโหวต Mythic Chibi ที่ชอบ โดยใช้ตั๋วจาก Battle Pass เพื่อตัดสินว่าอนาคตจะมี Chibi ตัวไหนมา และระบบ ทายผลการแข่ง ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ทายผลรอบ Grand Finals เพื่อลุ้น Battle Pass XP ฟรี
เส้นทางสู่การเป็นตำนานจะเริ่มขึ้น วันที่ 28 สิงหาคมนี้ เตรียมตัวให้พร้อม แล้วเข้าไปลุยใน GSOT : K.O. Coliseum กันเลย รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หลักของทัวร์นาเมนต์ และติดตามข่าวสารได้ที่
● Facebook: https://www.facebook.com/playgoldenspatula
● YouTube: https://www.youtube.com/@playgoldenspatula
● TikTok: https://www.tiktok.com/@playgoldenspatula
● Instagram: https://www.instagram.com/playgoldenspatula
● X: https://x.com/GoldenSpatula
● Discord: https://discord.gg/goldenspatula
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*