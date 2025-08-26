xs
โคจิมะ เผยมีไอเดีย "Death Stranding 3" ในใจแล้ว แต่อยากให้คนอื่นทำ

ซีรีส์เกมแอ็คชั่นคนส่งของอาจได้ไปต่อในภาคสาม ติดเพียงแค่ว่ามันอาจไม่ได้กำกับดูแลโดยคุณ "ฮิเดโอะ โคจิมะ"

ใครที่เล่นเกม Death Stranding 2: On the Beach ไปจนถึงฉากจบเอนด์เครดิตที่ทิ้งท้ายเอาไว้แบบปลายเปิด คงรู้ดีว่าแฟรนไชส์นี้มันสามารถต่อยอดออกไปไกลได้อีกหลายต่อหลายภาค ซึ่งปัจจุบันทางผู้สร้างเองเขาก็มีแพลนคอนเซปต์สำหรับเกมภาคต่อไปแล้ว เพียงแต่มันอาจต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงสักหน่อย

ตามบทความให้สัมภาษณ์ล่าสุดของคุณ "ฮิเดโอะ โคจิมะ" ที่ออกมาตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องดังกล่าว โดยเจ้าตัวระบุว่าเกม Death Stranding 2: On the Beach นั้นมันถือเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของเขาในแฟรนไชส์ ถึงแม้ว่าคอนเซปต์เนื้อหาของเกมภาคสามจะถูกเขียนเตรียมการเอาไว้แล้ว



"ผมไม่มีแผนที่จะสร้าง (DS3) ณ เวลานี้ เนื่องด้วยฉากจบของเกม Death Stranding 2 มันเป็นบทสรุปส่งท้ายสำหรับตัวผม แต่ผมก็ได้เขียนเรื่องราวคอนเซปต์ของเกมภาคสามเอาไว้แล้ว ฉะนั้นผมจึงมีมันอยู่ในฐานข้อมูลโดยหวังว่าจะมีใครบางคนสร้างมันขึ้นมาแทนผม" โคจิมะ กล่าว

เหตุผลสำคัญที่ทำให้ โคจิมะ ต้องโบกมือลาแฟรนไชส์รัก นั่นเป็นเพราะว่าตอนนี้เขากำลังติดภารกิจสร้างเกมไอพีใหม่อยู่ถึงสองตัวด้วยกัน ได้แก่ OD โปรเจกต์เกมสยองขวัญที่พัฒนาร่วมกับทาง Xbox Game Studios และ Physint โปรเจกต์เกมสายลับจารชนเพลย์สเตชันเอ็กคลูซีฟที่แฟนๆต่างเฝ้าหวังว่ามันจะมาเป็นตัวตายตัวแทนของ Metal Gear ได้นั่นเอง

