โคจิมะ เผยมีไอเดีย "Death Stranding 3" ในใจแล้ว แต่อยากให้คนอื่นทำ

ซีรีส์เกมแอ็คชั่นคนส่งของอาจได้ไปต่อในภาคสาม ติดเพียงแค่ว่ามันอาจไม่ได้กำกับดูแลโดยคุณ "ฮิเดโอะ โคจิมะ"
ใครที่เล่นเกม Death Stranding 2: On the Beach ไปจนถึงฉากจบเอนด์เครดิตที่ทิ้งท้ายเอาไว้แบบปลายเปิด คงรู้ดีว่าแฟรนไชส์นี้มันสามารถต่อยอดออกไปไกลได้อีกหลายต่อหลายภาค ซึ่งปัจจุบันทางผู้สร้างเองเขาก็มีแพลนคอนเซปต์สำหรับเกมภาคต่อไปแล้ว เพียงแต่มันอาจต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงสักหน่อย
ตามบทความให้สัมภาษณ์ล่าสุดของคุณ "ฮิเดโอะ โคจิมะ" ที่ออกมาตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องดังกล่าว โดยเจ้าตัวระบุว่าเกม Death Stranding 2: On the Beach นั้นมันถือเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของเขาในแฟรนไชส์ ถึงแม้ว่าคอนเซปต์เนื้อหาของเกมภาคสามจะถูกเขียนเตรียมการเอาไว้แล้ว
Hideo Kojima says he has already written the concept for Death Stranding 3, but hopes someone else will make it for him!
“I am not planning to do that (DS3) at the moment. Because the ending of Death Stranding 2 was my finale of 1 and 2. But I already wrote the concept of DS3.… pic.twitter.com/VrKa8wudDs— Genki✨ (@Genki_JPN) August 24, 2025
"ผมไม่มีแผนที่จะสร้าง (DS3) ณ เวลานี้ เนื่องด้วยฉากจบของเกม Death Stranding 2 มันเป็นบทสรุปส่งท้ายสำหรับตัวผม แต่ผมก็ได้เขียนเรื่องราวคอนเซปต์ของเกมภาคสามเอาไว้แล้ว ฉะนั้นผมจึงมีมันอยู่ในฐานข้อมูลโดยหวังว่าจะมีใครบางคนสร้างมันขึ้นมาแทนผม" โคจิมะ กล่าว
เหตุผลสำคัญที่ทำให้ โคจิมะ ต้องโบกมือลาแฟรนไชส์รัก นั่นเป็นเพราะว่าตอนนี้เขากำลังติดภารกิจสร้างเกมไอพีใหม่อยู่ถึงสองตัวด้วยกัน ได้แก่ OD โปรเจกต์เกมสยองขวัญที่พัฒนาร่วมกับทาง Xbox Game Studios และ Physint โปรเจกต์เกมสายลับจารชนเพลย์สเตชันเอ็กคลูซีฟที่แฟนๆต่างเฝ้าหวังว่ามันจะมาเป็นตัวตายตัวแทนของ Metal Gear ได้นั่นเอง
