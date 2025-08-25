xs
xsm
sm
md
lg

Razer เปิดตัวคอลเลกชันเกมมิ่งเกียร์ Zenless Zone Zero วางจำหน่ายปลายปีนี้!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Razer ประกาศความร่วมมือกับ HoYoverse เปิดตัวคอลเลกชันอุปกรณ์เกมมิ่งชุดแรกจากเกม Zenless Zone Zero ออกแบบโดยอ้างอิงจากตัวละคร Miyabi เตรียมวางจำหน่ายภายในไตรมาส 4 ปี 2025 นี้


คอลเลกชันชุดพิเศษนี้นำตัวละครยอดนิยม Miyabi มาออกแบบใหม่ ด้วยลวดลายประจำตัวของเธอสู่อุปกรณ์เกมมิ่งอันเป็นเอกลักษณ์ของ Razer ผลลัพธ์คืออุปกรณ์เกมมิ่งที่พร้อมสำหรับการต่อสู้ ผสมผสานความมีสไตล์ทางศิลปะเข้ากับฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับทั้งแฟนคลับ นักเล่นเกม และนักสะสม

“การร่วมมือครั้งนี้เป็นการมอบของขวัญให้กับแฟน ๆ Zenless Zone Zero” Addie Tan, Global Head of Lifestyle Dvision, บริษัท Razer กล่าว “ความสง่างามและความแม่นยำอันดุดันของ Miyabi ในฐานะ Void Hunter สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาของ Razer ในด้านประสิทธิภาพและการออกแบบที่ล้ำสมัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าแรกที่นำตัวตนอันสดใสของเธอมาสู่โลกแห่งความเป็นจริง ทำให้แฟน ๆ มีวิธีใหม่ในการแสดงความรักต่อตัวละครและสัมผัสประสบการณ์เกมได้นอกเหนือจากหน้าจอ”

ฝ่าฟันความวุ่นวาย
คอลเลกชันนี้ประกอบด้วย เก้าอี้เกมมิ่ง Razer Iskur V2 X คีย์บอร์ดเกมมิ่ง Razer BlackWidow V4 X เมาส์เกมมิ่ง Razer Cobra และแผ่นรองเมาส์เกมมิ่ง Razer Gigantus V2 - Medium ซึ่งแต่ละรุ่นมีดีไซน์โดดเด่นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความสง่างามของ Miyabi ไม่ว่าจะเป็นการดำดิ่งลงไปใน Hollows หรือจัดโต๊ะคอม อุปกรณ์เกมมิ่งคอลเลกชันนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้เล่นก้าวข้ามความวุ่นวาย

ทุกการสั่งซื้อ ปลดล็อกรางวัลพิเศษในเกม ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ยกระดับประสบการณ์ Zenless Zone Zero และเพิ่มเลเวลทั้งในเกมและในชีวิตจริง


เก้าอี้เกมมิ่ง Razer Iskur V2 X – Zenless Zone Zero Edition เก้าอี้เกมมิ่งที่รองรับสรีระศาสตร์และให้ความสบายในทุกศึกสมรภูมิรบ เหมือนกับ Miyabi ที่ยืนหยัดอยู่เสมอ


คีย์บอร์ดเกมมิ่ง Razer BlackWidow V4 X – Zenless Zone Zero Edition แสดงความคล่องแคล่วในการต่อสู้ของ Miyabi ด้วยคีย์บอร์ดแมคคานิคอลระดับ S-Rank มาพร้อมปุ่มมาโครหกปุ่ม การกดที่ให้เสียงแบบ clicky และไฟ Razer Chroma RGB แบบเต็มสเปกตรัมที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งไม่แพ้ท่าไม้ตายของเธอ


เมาส์เกมมิ่ง Razer Cobra – Zenless Zone Zero Edition โจมตีอย่างรวดเร็วและแม่นยำด้วยเมาส์ Chroma RGB แบบมีสายน้ำหนักเบาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทักษะการใช้ดาบที่ไร้ที่ติของ Miyabi ขับเคลื่อนด้วยสวิตช์ออปติคอลรุ่นใหม่เพื่อความแม่นยำที่ไม่พลาดเป้าหมาย


แผ่นรองเมาส์เกมมิ่ง Razer Gigantus V2 – Medium – Zenless Zone Zero Edition อยู่ในสภาวะไหลลื่นด้วยแผ่นรองเมาส์สำหรับเล่นเกมแบบนุ่มที่ออกแบบมาเพื่อการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วและแม่นยำ แม้ในท่ามกลางความวุ่นวายของ Hollow

ไม่ว่าจะเป็นเอเจนท์ นักเล่นเกม หรือนักสะสม แฟน ๆ จะพบว่า Razer | Zenless Zone Zero Collection เป็นการผสมผสานที่โดดเด่นระหว่างสไตล์และการเล่าเรื่อง ตั้งแต่เก้าอี้เกมมิ่งไปจนถึงเมาส์เกมมิ่ง ทุกชิ้นได้รับการออกแบบมาเพื่อให้โดดเด่นและแข็งแกร่งสำหรับผู้ที่พร้อมจะฝ่าฟันความวุ่นวาย

ราคา และการวางจำหน่าย
Razer Iskur V2 X – Zenless Zone Zero Edition: 16,790 บาท
Razer BlackWidow V4 X – Zenless Zone Zero Edition: 6,290 บาท
Razer Cobra – Zenless Zone Zero Edition: 2,190 บาท
Razer Gigantus V2 - Medium – Zenless Zone Zero Edition: 1,090 บาท

คอลเลกชัน Razer | Zenless Zone Zero Collection จะวางจำหน่ายผ่านเว็บ Razer.com และ ร้านสาขา RazerStores ทั่วโลก และผ่านตัวแทนจำหน่ายซินเน็คทั่วประเทศไทย ในไตรมาส 4 ปี 2025 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.razer.com/collabs/zenless-zone-zero

*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*

Razer เปิดตัวคอลเลกชันเกมมิ่งเกียร์ Zenless Zone Zero วางจำหน่ายปลายปีนี้!
Razer เปิดตัวคอลเลกชันเกมมิ่งเกียร์ Zenless Zone Zero วางจำหน่ายปลายปีนี้!
Razer เปิดตัวคอลเลกชันเกมมิ่งเกียร์ Zenless Zone Zero วางจำหน่ายปลายปีนี้!
Razer เปิดตัวคอลเลกชันเกมมิ่งเกียร์ Zenless Zone Zero วางจำหน่ายปลายปีนี้!
Razer เปิดตัวคอลเลกชันเกมมิ่งเกียร์ Zenless Zone Zero วางจำหน่ายปลายปีนี้!
กำลังโหลดความคิดเห็น