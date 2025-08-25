Razer เปิดตัวคอลเลกชันเกมมิ่งเกียร์ Zenless Zone Zero วางจำหน่ายปลายปีนี้!

Razer ประกาศความร่วมมือกับ HoYoverse เปิดตัวคอลเลกชันอุปกรณ์เกมมิ่งชุดแรกจากเกม Zenless Zone Zero ออกแบบโดยอ้างอิงจากตัวละคร Miyabi เตรียมวางจำหน่ายภายในไตรมาส 4 ปี 2025 นี้
คอลเลกชันชุดพิเศษนี้นำตัวละครยอดนิยม Miyabi มาออกแบบใหม่ ด้วยลวดลายประจำตัวของเธอสู่อุปกรณ์เกมมิ่งอันเป็นเอกลักษณ์ของ Razer ผลลัพธ์คืออุปกรณ์เกมมิ่งที่พร้อมสำหรับการต่อสู้ ผสมผสานความมีสไตล์ทางศิลปะเข้ากับฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับทั้งแฟนคลับ นักเล่นเกม และนักสะสม
“การร่วมมือครั้งนี้เป็นการมอบของขวัญให้กับแฟน ๆ Zenless Zone Zero” Addie Tan, Global Head of Lifestyle Dvision, บริษัท Razer กล่าว “ความสง่างามและความแม่นยำอันดุดันของ Miyabi ในฐานะ Void Hunter สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาของ Razer ในด้านประสิทธิภาพและการออกแบบที่ล้ำสมัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าแรกที่นำตัวตนอันสดใสของเธอมาสู่โลกแห่งความเป็นจริง ทำให้แฟน ๆ มีวิธีใหม่ในการแสดงความรักต่อตัวละครและสัมผัสประสบการณ์เกมได้นอกเหนือจากหน้าจอ”
ฝ่าฟันความวุ่นวาย
คอลเลกชันนี้ประกอบด้วย เก้าอี้เกมมิ่ง Razer Iskur V2 X คีย์บอร์ดเกมมิ่ง Razer BlackWidow V4 X เมาส์เกมมิ่ง Razer Cobra และแผ่นรองเมาส์เกมมิ่ง Razer Gigantus V2 - Medium ซึ่งแต่ละรุ่นมีดีไซน์โดดเด่นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความสง่างามของ Miyabi ไม่ว่าจะเป็นการดำดิ่งลงไปใน Hollows หรือจัดโต๊ะคอม อุปกรณ์เกมมิ่งคอลเลกชันนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้เล่นก้าวข้ามความวุ่นวาย
ทุกการสั่งซื้อ ปลดล็อกรางวัลพิเศษในเกม ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ยกระดับประสบการณ์ Zenless Zone Zero และเพิ่มเลเวลทั้งในเกมและในชีวิตจริง
เก้าอี้เกมมิ่ง Razer Iskur V2 X – Zenless Zone Zero Edition เก้าอี้เกมมิ่งที่รองรับสรีระศาสตร์และให้ความสบายในทุกศึกสมรภูมิรบ เหมือนกับ Miyabi ที่ยืนหยัดอยู่เสมอ
คีย์บอร์ดเกมมิ่ง Razer BlackWidow V4 X – Zenless Zone Zero Edition แสดงความคล่องแคล่วในการต่อสู้ของ Miyabi ด้วยคีย์บอร์ดแมคคานิคอลระดับ S-Rank มาพร้อมปุ่มมาโครหกปุ่ม การกดที่ให้เสียงแบบ clicky และไฟ Razer Chroma RGB แบบเต็มสเปกตรัมที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งไม่แพ้ท่าไม้ตายของเธอ
เมาส์เกมมิ่ง Razer Cobra – Zenless Zone Zero Edition โจมตีอย่างรวดเร็วและแม่นยำด้วยเมาส์ Chroma RGB แบบมีสายน้ำหนักเบาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทักษะการใช้ดาบที่ไร้ที่ติของ Miyabi ขับเคลื่อนด้วยสวิตช์ออปติคอลรุ่นใหม่เพื่อความแม่นยำที่ไม่พลาดเป้าหมาย
แผ่นรองเมาส์เกมมิ่ง Razer Gigantus V2 – Medium – Zenless Zone Zero Edition อยู่ในสภาวะไหลลื่นด้วยแผ่นรองเมาส์สำหรับเล่นเกมแบบนุ่มที่ออกแบบมาเพื่อการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วและแม่นยำ แม้ในท่ามกลางความวุ่นวายของ Hollow
ไม่ว่าจะเป็นเอเจนท์ นักเล่นเกม หรือนักสะสม แฟน ๆ จะพบว่า Razer | Zenless Zone Zero Collection เป็นการผสมผสานที่โดดเด่นระหว่างสไตล์และการเล่าเรื่อง ตั้งแต่เก้าอี้เกมมิ่งไปจนถึงเมาส์เกมมิ่ง ทุกชิ้นได้รับการออกแบบมาเพื่อให้โดดเด่นและแข็งแกร่งสำหรับผู้ที่พร้อมจะฝ่าฟันความวุ่นวาย
ราคา และการวางจำหน่าย
Razer Iskur V2 X – Zenless Zone Zero Edition: 16,790 บาท
Razer BlackWidow V4 X – Zenless Zone Zero Edition: 6,290 บาท
Razer Cobra – Zenless Zone Zero Edition: 2,190 บาท
Razer Gigantus V2 - Medium – Zenless Zone Zero Edition: 1,090 บาท
คอลเลกชัน Razer | Zenless Zone Zero Collection จะวางจำหน่ายผ่านเว็บ Razer.com และ ร้านสาขา RazerStores ทั่วโลก และผ่านตัวแทนจำหน่ายซินเน็คทั่วประเทศไทย ในไตรมาส 4 ปี 2025 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.razer.com/collabs/zenless-zone-zero
