จิบชาส่องหนุ่ม "Love and Deepspace x Gratte" เริ่มแล้ววันนี้!

กลับมาอีกครั้งกับ Love and Deepspace x Gratte animate Bangkok Revival เพียงซื้อเมนูเครื่องดื่ม คุ้กกี้ หรือไอศกรีมครบ 300 บาท รับของแถมสุดพิเศษจากเกม Love and Deepspace พร้อมเลือกพิมพ์ลายหนุ่ม ๆ ในดวงใจ ที่ร้าน Gratte animate Bangkok ชั้น 7 ศูนย์การค้า MBK Center เริ่มแล้ววันนี้
Gratte (Graphic Latte) คือคาเฟ่ที่ให้บริการเครื่องดื่มและขนม พร้อมบริการพิมพ์ลวดลายตัวละครบนครีมของเครื่องดื่มหรือไอศกรีม นอกจากนี้ยังมีคุ้กกี้พิมพ์ลายตัวละครจำหน่ายด้วยเช่นกัน โดยคราวนี้กลับมาจัดกิจกรรมร่วมกับเกม Love and Deepspace ซึ่งเป็นเกมแนว 3D Dating Sim ยอดนิยมอีกครั้ง มีเมนูต่าง ๆ ดังนี้
• เครื่องดื่ม Gratte ราคา 150 บาท/แก้ว มีให้เลือก 9 เมนู ได้แก่ Green Tea Latte, Thai Tea Latte, Thai Black Tea, Caramel Milk, Coffee Latte, Coffee Latte (No Sugar), Sweet Pink Milk, Flesh Milk และ Orange Juice
• Icing Cookie ราคา 150 บาท/ชิ้น
• ไอศกรีม ราคา 150 บาท/ถ้วย มีให้เลือก 4 เมนู ได้แก่ Thai Tea, Strawberry Sorbet, Chocolate และ Hokkaido Milk
ทุกเมนูสามารถเลือกพิมพ์ลวดลายตัวละคร จากทั้งหมด 10 แบบ และเมื่อซื้อเมนูเครื่องดื่ม คุ้กกี้ หรือไอศกรีมครบ 300 บาท รับทันทีแผ่นรองแก้วและที่ตกแต่งหลอด สุ่มลายจากทั้งหมด 5 แบบ (ของแถมทั้งสองชิ้นจะเป็นตัวละครเดียวกัน)
Love and Deepspace คือเกมโรแมนติกโต้ตอบแบบ 3D ที่พาผู้เล่นดำดิ่งสู่จักรวาลไซไฟอันสวยงามตระการตา จัดจำหน่ายโดย Infold Games ผสมผสานการเล่าเรื่องเชิงลึก การจำลองความสัมพันธ์ และแอ็กชันสุดล้ำสมัย ผู้เล่นจะรับบทเป็น Deepspace Hunter ตัวละครเอกที่ต้องเดินทางระหว่างความใกล้ชิดทางอารมณ์และการต่อสู้ข้ามดวงดาว ตลอดเส้นทาง ผู้เล่นจะได้สร้างความสัมพันธ์กับชายหนุ่ม 5 คน ได้แก่ Xavier, Zayne, Rafayel, Sylus และ Caleb แต่ละคนมีบุคลิก เสียงพากย์ และเส้นเรื่องเฉพาะตัว นำเสนอผ่านเสียงพากย์และเส้นเรื่องที่แยกย่อยกันอย่างลึกซึ้ง
กิจกรรม Love and Deepspace x Gratte animate Bangkok Revival เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 21 กันยายนนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Gratte by animate Bangkok และติดตามข่าวสารของเกม Love and Deepspace ได้ทาง Instagram, X (Twitter), Facebook, TikTok และ YouTube
