รวมพลนักสู้ฉบับกระเป๋า "The King of Fighters AFK" พร้อมเปิดตัวทั่วโลก 4 ก.ย.นี้!

เน็ตมาร์เบิ้ล ประกาศความพร้อม "The King of Fighters AFK" เกมมือถือใหม่ล่าสุด พัฒนาจากเกมต่อสู้ระดับตำนานของ SNK เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการทั่วโลกในวันที่ 4 กันยายนนี้
"The King of Fighters AFK" เป็นเกม RPG แนว AFK สะสมตัวละครของเน็ตมาร์เบิ้ลที่สร้างจากไอพี The King of
Fighters ของ SNK นำเสนอไฟท์เตอร์ที่น่าจดจำจากซีรีส์ The King of Fighters ซึ่งได้รับการรังสรรค์ขึ้นมาใหม่ในกราฟิกอาร์ตพิกเซลที่เหล่าเกมเมอร์คุ้นเคยจาก The King of Fighters R-2 บน Neo Geo Pocket Color ให้ผู้เล่นสร้างทีมด้วยตัวละครที่ชื่นชอบเป็นของตนเอง พร้อมสนุกเพลิดเพลินไปกับระบบการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยพลัง ความน่าตื่นเต้นจะเข้มข้นขึ้นด้วยการต่อสู้แบบ 5 ต่อ 5 อีกทั้งผู้เล่นยังสามารถสร้างเด็คอย่างมีกลยุทธ์ด้วยการผสมผสานตัวละครและรูปแบบต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อเป็นสุดยอด King of Fighters
ตัวเกมได้รับการคาดหวังอย่างล้นหลามจากแฟน ๆ ทั่วโลก โดยมีผู้เล่นลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วกว่า 1.5 ล้านคน การลงทะเบียนล่วงหน้ายังคงเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ทางการ รวมถึง Google Play และ Apple App Store ให้ผู้เล่นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าได้สัมผัสเกมก่อนใครเมื่อเกมเปิดตัว นอกจากนี้ ผู้เล่นจะได้รับรางวัลมากมาย อาทิ ตั๋วสุ่ม 3,000 ใบ และไฟท์เตอร์ระดับยูนีค ไวซ์ ได้จากการเล่นเกม นอกจากนี้ ยังรับประกันผู้เล่นว่าการสุ่มครั้งแรกจะได้รับหนึ่งในแปดไฟท์เตอร์ระดับเลเจนด์ยอดนิยม ช่วยให้ผู้เล่นเริ่มต้นการผจญภัยกับพันธมิตรสุดแกร่งได้
"The King of Fighters AFK" จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการทั่วโลกในวันที่ 4 กันยายนนี้ ติดตามข่าวและข้อมูลล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ทางการ และช่องทาง Facebook, X, Tiktok, และ YouTube
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*