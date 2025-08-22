เครื่องเกมพกพา "ROG Xbox Ally" พร้อมวางจำหน่าย 16 ตุลาคมนี้!

เอซุส เปิดให้ทดลองสัมผัสเครื่องเล่นเกมพกพา ROG Xbox Ally และ ROG Xbox Ally X เป็นครั้งแรกในงาน gamescom 2025 พร้อมประกาศวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 ตุลาคมนี้
เอซุส ภายใต้แบรนด์รีพับบลิค ออฟ เกมเมอร์ส (ROG) และ Xbox ได้ร่วมกันพัฒนา ROG Xbox Ally และ ROG Xbox Ally X เพื่อมอบอิสระให้เกมเมอร์สได้เล่นเกมในแบบที่ต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา โดย ROG Xbox Ally มาพร้อมขุมพลัง AMD Ryzen Z2 A ที่มีซีพียู 4 คอร์ Zen 2 และ 8 เธรด พร้อมจีพียู AMD RDNA™ 2 จำนวน 8 คอร์ ให้ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน จับคู่กับ RAM 16GB แบบ LPDDR5X-6400 และ SSD M.2 ขนาด 512GB พร้อมแบตเตอรี่ขนาด 60Wh เพื่อการเล่นเกมที่ยาวนานขึ้น
ส่วนรุ่นพรีเมียม ROG Xbox Ally X จัดเต็มด้วยซีพียู AMD Ryzen AI Z2 Extreme ชิป APU รุ่นใหม่แบบ 8 คอร์ 16 เธรด สถาปัตยกรรม Zen 5 พร้อมจีพียู RDNA 3.5 จำนวน 16 คอร์ และ NPU ในตัว นอกจากนี้ยังมาพร้อม RAM 24GB แบบ LPDDR5X-8000, SSD M.2 ขนาด 1TB และแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 80Wh เพื่อการเล่นที่ยาวนานกว่าเดิม
ปรับแต่งเพื่อการเล่นเกมแบบพกพา
ทีม ROG และ Xbox ได้ร่วมกันทำงานอย่างหนักร่วมกับสตูดิโอเกมต่าง ๆ เพื่อทดสอบและปรับแต่งเกม PC นับพันให้รองรับการเล่นบนอุปกรณ์พกพาได้ดีที่สุด โดยระบบ Handheld Compatibility Program ใหม่นี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานตั้งแต่วันแรกได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมบน ROG Xbox Ally โดยในช่วงเปิดตัวเกมที่รองรับจะมีเครื่องหมาย Handheld Optimized หรือ Mostly Compatible แสดงโชว์ไว้ในคลังเกม
โดยเครื่องหมาย Handheld Optimized หมายความว่าเกมพร้อมเล่นทันที โดยมาพร้อมการควบคุมผ่านคอนโทรลเลอร์แบบค่าเริ่มต้น, วิธีการพิมพ์ข้อความที่ใช้งานง่าย, ไอคอนที่ถูกต้อง, ข้อความที่อ่านชัดเจน และความละเอียดที่เหมาะสมในโหมดเต็มจอ ส่วนเครื่องหมาย Mostly Compatible หมายถึง ตัวเกมอาจต้องมีการปรับตั้งค่าในเกมเล็กน้อย เพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สุดบนเครื่องเล่นเกมแบบพกพา
ทีม Xbox ยังได้นำเทคโนโลยี Advanced Shader Delivery มาใช้บน ROG Xbox Ally เพื่อให้แอป Xbox สามารถโหลด Shader ของเกมล่วงหน้าระหว่างการดาวน์โหลด ทำให้เกมที่รองรับสามารถเปิดเล่นได้เร็วขึ้นสูงสุดถึง 10 เท่า ทำงานได้ลื่นไหลยิ่งขึ้น และใช้พลังงานแบตเตอรี่น้อยลงในการเล่นครั้งแรก โดย Xbox กำลังดำเนินการเพื่อเพิ่มฟีเจอร์นี้ให้รองรับเกมมากขึ้นในอนาคต
ROG Xbox Ally X ยังมาพร้อมโปรเซสเซอร์รุ่นล้ำสมัย AMD Ryzen AI Z2 Extreme ที่มี NPU ในตัว ซึ่งจะปลดล็อกฟีเจอร์ใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตั้งแต่ต้นปีหน้า และจะมีเพิ่มอีกในอนาคต ฟีเจอร์เหล่านี้ประกอบด้วย:
• Automatic Super Resolution (Auto SR): ฟีเจอร์ที่ใช้พลังของ NPU ในการอัปสเกลเกมที่รันบนความละเอียดต่ำ ให้ได้ภาพคมชัดและเฟรมเรตลื่นไหลในหลากหลายเกม โดยไม่ต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติมจากนักพัฒนาเกม
• Highlight Reels: AI จะจับภาพช่วงเวลาสำคัญของเกม เช่น การต่อสู้กับบอสสุดมันส์หรือเมื่อปราบบอสได้แล้ว และสร้างคลิปสั้นๆ เพื่อแชร์ให้เพื่อนหรือโพสต์บนโซเชียล
สัมผัส ROG Xbox Ally ด้วยตัวเอง
ROG Xbox Ally ทั้ง 2 รุ่น พร้อมด้วยไลน์อัปสินค้า ROG ปี 2568 ไม่ว่าจะเป็นเกมมิ่งตระกูล Strix, Zephyrus และ Flow ได้ถูกนำมาจัดแสดงที่บูธ ROG ภายในงาน gamescom 2025 โดย ROG Xbox Ally และ ROG Xbox Ally X จะเปิดให้ทดลองเล่นจริงกับหลายเกม เช่น Balatro, Clair Obscur: Expedition 33, DOOM: The Dark Ages, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Gears of War: Reloaded, Hogwarts Legacy, Lies of P และ Roblox
พบเหล่านักแสดงชื่อดังที่บูธ ROG
เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัว ROG Xbox Ally และ ROG Xbox Ally X ล่าสุดทาง ROG ได้เชิญ Ned Luke และ Shawn Fonteno สองคู่หูผู้ให้เสียงตัวละครชื่อดังจากเกม Grand Theft Auto V กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในตอนใหม่ของโฆษณา ROG Travel โดย Ned Luke รับบทเป็นผู้ควบคุมโครงการ ROG Travel เช่นเดิม ขณะที่ Shawn Fonteno รับบทเป็นพนักงานใหม่ที่มีไอเดียแนะนำ ROG Xbox Ally ให้เป็นตั๋วสำหรับส่งลูกค้าไปยัง Allywood ดินแดนในฝันที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ไม่รู้จบ โดยทั้ง 2 คนจะมาปรากฏตัวแบบ Exclusive ที่บธู ROG ให้แฟนๆ มีโอกาสพบและทักทายกับพวกเขาด้วยตัวเอง
ประกาศวันวางจำหน่าย
ในวันที่ 16 ตุลาคม 2568 นี้ ROG Xbox Ally และ ROG Xbox Ally X จะวางจำหน่ายในประเทศออสเตรเลีย, เบลเยียม, แคนาดา, สาธารณรัฐเช็ก, จีน (เฉพาะ ROG Xbox Ally X), เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, ฮ่องกง, อิตาลี, ไอร์แลนด์, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, เม็กซิโก, เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, นอร์เวย์, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, ซาอุดีอาระเบีย, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ไต้หวัน, ตุรกี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม
จากนั้นจะทยอยวางจำหน่ายในประเทศอื่น ๆ ที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในซีรีส์ ROG Ally อยู่แล้ว ได้แก่ บราซิล, อินเดีย, อินโดนีเซีย และไทย โดยที่ ROG Xbox Ally จะเริ่มวางขายที่จีนในช่วงต้นปีหน้า โดยรายละเอียดของราคาและการเปิดจองสินค้าล่วงหน้าจะประกาศในอีกไม่กี่สัปดาห์
สามารถติดตามกำหนดการวางจำหน่ายของ ROG Xbox Ally และ ROG Xbox Ally X ในประเทศไทยได้ที่เพจ Facebook: ASUS Republic of Gamers
