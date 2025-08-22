Review: Midnight Murder Club สโมสรซ่อนหา ฆ่าไม่เลี้ยง

แนวเกม ชูตติ้งปาร์ตี้
แพลตฟอร์ม PS5, PC
เรตเกม ESRB: T เหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป
เกมยิงอินดี้ราคาถูกไม่กี่ร้อยที่อาศัยความมืดมิดและแสงสว่างมาชูเป็นจุดขาย แต่ดันพลาดตกม้าตายตรงที่ไม่มีใครรู้จัก
สำหรับ Midnight Murder Club มันเป็นผลงานเกมปาร์ตี้สยองขวัญต้นทุนต่ำจากฝีมือทีมพัฒนาโนเนมขนาดเล็ก Velan Studios โดยที่ได้ผู้ใหญ่ใจดีอย่าง PlayStation Publishing LLC มาเป็นค่ายตัวแทนจัดจำหน่ายให้ ทว่าอย่างไรก็ดีถึงแม้มันจะเป็นเกมในอาณัติการดูแลของ โซนี่ แต่เหล่าแฟนบอยทั้งหลายจงอย่าเพิ่งหลงระเริงไปว่าคุณภาพของมันจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงทัดเทียมมาตรฐานแบรนด์ เพลย์สเตชัน
ใครที่เคยเล่นซ่อนแอบหรือซ่อนหากับเพื่อนๆมาก่อนจะสามารถเข้าใจกฎการละเล่นของเกมนี้ได้ไม่ยาก เพราะมีพื้นฐานคล้ายกันนั่นคือตัวเราจะถูกจับไปอยู่ในคฤหาสน์อันมืดมิดหลังหนึ่ง แล้วต้องช่วยกันออกตามล่าค้นหาตำแหน่งของทีมศัตรูฝ่ายตรงข้ามให้เจอด้วยอุปกรณ์พกติดตัวที่มีเพียงแค่ไฟฉายส่องนำทางกับปืนลูกโม่คนละกระบอกเท่านั้น ซึ่งการเปิดไฟฉายจะช่วยให้เรามองเห็นแม็พแผนผังรวมถึงสิ่งของที่อยู่ภายในห้องได้อย่างชัดเจน แต่ในขณะเดียวกันแสงสว่างจากกระบอกไฟฉายก็เป็นการบอกตำแหน่งตัวเราให้ฝ่ายศัตรูทราบเช่นกัน นั่นจึงเป็นที่มาของการเล่นเปิดๆปิดๆติดๆดับๆใช้งานไฟฉายเท่าที่จำเป็นเพื่อส่องหาคนสิ่งของและลอบเร้นอำพรางกายในเงามืดเมื่อถึงคราวคับขัน
นอกจากแสงเงาที่เราต้องใส่ใจให้ความสำคัญแล้ว เรื่องของเสียงก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยกุญแจสำคัญต่อการเล่นซ่อนหาในความมืด โดยเกมนี้จะรองรับฟีเจอร์ Proximity Chat หรือการพูดคุยสนทนาที่ผู้เล่นทั้งฝ่ายเดียวกันและฝ่ายตรงข้ามจะสามารถได้ยินเมื่อตัวอยู่ในละแวกใกล้เคียง ฉะนั้นเวลาวางแผนอะไรกันภายในทีมเราต้องกระซิบกระซาบคุมเสียงให้เบา ขืนพูดเสียงดังฟังชัดโฉ่งฉ่างแบบเกมอื่น ศัตรูก็จะล่วงรู้แผนลับและตำแหน่งของฝ่ายเราหมด แน่นอนคุณสามารถใช้ความดังของเสียงนี้หลอกล่อศัตรูให้มาติดกับหรือทำเสียงตุ้งแช่แกล้งเพื่อนร่วมทีมให้สะดุ้งตกใจได้เช่นกัน
กฎกติกาการแข่งขันจะมีอยู่ด้วยกัน 5 โหมดหลักๆ ได้แก่ Free For All ที่จับผู้เล่นทั้ง 6 คนมาสู้กันแบบตัวใครตัวมันใครฆ่าได้เยอะสุดก็ชนะไป, Team Deathmatch แบ่งผู้เล่นออกเป็นทีมต่อสู้กันเพื่อหาทีมชนะที่ฆ่าได้เยอะสุด, Thief in the Night ผู้เล่นสามทีมแข่งขันกันเปิดตู้เซฟหาสมบัติมีค่าแล้วนำไปฝากให้ได้มากที่สุด, Headhunters ทีมของผู้เล่นสี่คนต้องหาทางกำจัดวัตถุโทเทมภายในฉาก ขณะที่ผู้เล่นอีกสองคนจะสวมบทปีศาจคอยพิทักษ์ปกป้องโทเทมมิให้ถูกทำลาย และสุดท้าย Wild Cards โหมดที่ให้ผู้เล่นแต่ละคนเลือกไพ่ที่ตนต้องการในตอนเริ่ม ซึ่งไพ่แต่ละใบจะทำหน้าที่เหมือนกับม็อดที่ดัดแปลงเกมเพลย์ให้สดใหม่แตกต่างไปจากเดิม
Midnight Murder Club ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่สร้างความลำบากใจแก่ผู้รีวิวแบบสุดๆ มิใช่เพราะตัวเกมเล่นยากมีระบบซับซ้อนอะไรหรอกนะ แต่เพราะมันไม่มีคนออนไลน์เล่นด้วยต่างหาก เนื่องจากมันเป็นเกมโนเนมที่ไร้การโปรโมทผู้เขียนเองก็เพิ่งมารู้จักตอนที่ทาง โซนี่ ส่งโค้ดเกมมาให้นี่แหละ ตอนแรกที่คิลได้เยอะสกอร์นำก็หลงดีใจนึกว่าเราเก่ง ที่ไหนได้ศพที่ตายไปมีแต่พวกบอททั้งนั้น หนำซ้ำบางโหมดมันก็ไม่มีบอทมาให้มีแค่เราลำพังตัวคนเดียวโดดๆเดินส่องไฟฉายไปในห้องว่างเปล่าเหมือนคนบ้า แม้ว่าตัวเกมจะใจดีแจก Guest Pass ให้ผู้เล่นที่จ่ายเงินซื้อเกมสามารถชักชวนเพื่อนอีกห้าคนมาเฮฮาปาร์ตี้ด้วยกันได้แบบฟรีๆ แต่อันดับแรกคุณจำเป็นต้องมีเพื่อนที่มีเวลาว่างตรงกัน 5 คนเสียก่อน แล้วอันดับต่อมาคือเพื่อนทั้ง 5 คนของคุณนั้นพวกเขาต้องเต็มใจอยากใช้เวลาอันมีค่าไปกับเกมบ้าๆบอๆของคุณด้วย เรียกว่าเป็นเงื่อนไขที่ยากคูณสองเลยทีเดียว
"จริงอยู่ที่การละเล่นซ่อนหา มันคือความสนุกสากลที่พวกเราคุ้นชินกันมาตั้งแต่ยังเด็ก และการหยิบนำมันมาดัดแปลงสู่รูปแบบเกมปาร์ตี้วิ่งไล่ฆ่ากันในที่ปิดตายแค่คิดก็บันเทิงแล้ว เพียงแค่ทีมพัฒนาเขาอาจฝันหวานเกินไปเสียหน่อยจนลืมนึกถึงเรื่องการตีตลาดทำยังไงให้ตัวเกมมันแมสเป็นที่พูดถึงในวงกว้างเพื่อดึงดูดผู้คนให้หันมาสนใจเยอะๆ เพราะพิจารณาดูจากการที่มอบปืนหนึ่งกระบอกกับไฟฉายหนึ่งอันแล้วปล่อยให้พวกเราไปสร้างคอนเทนต์กันเอาเองตามยถากรรมในด่านมืดๆเดิมๆซ้ำๆ มันเหมือนกับพวกเขาต้องการใช้พื้นที่สื่อนี้เพื่อปล่อยของอวดไอเดียเฉยๆแล้วสะบัดก้นเดินจากไปยังไงยังงั้น"
|เกมเพลย์
|5
|กราฟิก
|6
|เสียง
|6
|ปริมาณเนื้อหา
|5
|ความคิดสร้างสรรค์
|7
|ภาพรวม
|5.8
สนับสนุนบทความรีวิวโดยบริษัท โซนี่ อินเตอร์แอคทีฟ เอนเตอร์เทนเมนต์ Sony Interactive Entertainment (SIE)
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*