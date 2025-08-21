"Call of Duty: Black Ops 7" เผยตัวอย่างใหม่ในงาน Gamescom 2025

"Call of Duty: Black Ops 7" ปล่อยตัวอย่างใหม่ในงาน Gamescom Opening Night Live 2025 เผยโหมดการต่าง ๆ และรายละเอียดสิทธิพิเศษในการสั่งซื้อล่วงหน้า ตัวเกมมีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้
Black Ops 7 จะพาผู้เล่นออกเดินทางสู่ประสบการณ์เหนือจินตนาการ กับโหมด Co-Op Campaign ที่ล้ำสมัยที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Black Ops มาพร้อมโหมด Multiplayer ขนาดใหญ่ที่มี 18 แผนที่ตั้งแต่วันแรก และการกลับมาของโหมด Round-Based Zombies กับบทใหม่สุดสยอง
Black Ops 7 Multiplayer
• เนื้อหามหาศาลตั้งแต่วันแรก: 16 แผนที่ 6v6 (13 แผนที่ใหม่ + 3 แผนที่คลาสสิกจาก Black Ops 2) พร้อมแผนที่ขนาดใหญ่ใหม่อีก 2 แผนที่ รวมออกแบบกราฟิกและการเล่นที่สมบูรณ์ที่สุดในซีรีส์
• อาวุธอนาคตใกล้ปี 2035: ระบบอาวุธและอุปกรณ์ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดในทุกดีเทลให้เข้ากับยุคสมัย
• ระบบ Overclock: Scorestreaks, Field Upgrades และ Equipment สามารถอัปเกรดได้ ยิ่งใช้บ่อยยิ่งเก่งขึ้น ทำให้ทุกแมตช์กลายเป็นก้าวสำคัญสู่ศักยภาพสูงสุด
• Perks และ Hybrid Combat Specialties: ผสมผสาน Perks เพื่อสร้างสไตล์การเล่นใหม่ ๆ และพลังเสริมที่ทรงพลัง
• ระบบ Omnimovement ระดับใหม่: เพิ่มการเคลื่อนไหวสุดล้ำอย่าง Wall Jump และอื่น ๆ เปิดมิติใหม่ในการเล่น
• โหมด Skirmish: การต่อสู้ 20v20 สุดเร้าใจ รวมภารกิจหลายรูปแบบ ความสามารถใหม่ เช่น wingsuit และ grappling hook พร้อมสงครามยานพาหนะสุดมันส์
Black Ops 7 Zombies
• Round-Based Zombies กลับมาอีกครั้ง พร้อมระบบการใช้ยานพาหนะข้ามโลเคชันขนาดใหญ่
• When Crews Collide: เรื่องราว Dark Aether สานต่อโดยทีม Black Ops 6 ที่เผชิญหน้ากับเวอร์ชันอีกมิติของฮีโร่ต้นฉบับ Richtofen, Nikolai, Takeo และ Dempsey
• โหมด Survival: กลับมาอีกครั้งหลังจาก Black Ops 2 เน้นการเอาตัวรอดจากคลื่นซอมบี้
• Dead Ops Arcade 4: โหมดใหม่สุดวุ่นวาย พร้อมอาวุธใหม่และสนามต่อสู้หลากหลาย เล่นได้ทั้งโซโลและทีม
สิทธิพิเศษสำหรับการพรีออเดอร์
• สิทธิเล่น Beta ล่วงหน้า: Beta ของ Black Ops 7 จะมีขึ้นวันที่ 2–8 ตุลาคม โดยผู้ที่พรีออเดอร์และสมาชิก Game Pass ที่มีสิทธิ์ จะสามารถเข้าเล่นตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม
• Reznov Challenge Pack: พรีออเดอร์ดิจิทัลหรือสมัคร Game Pass แผนที่ร่วมรายการ จะได้ชุด Reznov Challenge Pack ใน Black Ops 6 และ Warzone พร้อมทำภารกิจเพื่อปลดล็อกสกินเพิ่มเติม
• Operator Collection: พรีออเดอร์ Vault Edition รับ 4 Operators – Karma, Harper, T.E.D.D., และ Reaper EWR-3 ให้เล่นได้ตั้งแต่ Beta จนถึงวันวางจำหน่าย
• Mastercraft Weapon Collection: Vault Edition ยังมาพร้อม 5 แบบอาวุธ Mastercraft ดีไซน์พิเศษพร้อมอนิเมชันสุดอลัง ใช้ได้ตั้งแต่ Beta จนถึงวันเปิดจริง
• ของแถมอื่น ๆ จาก Vault Edition: รวม 8 Ultra GobbleGums สำหรับ Zombies, คอนเทนต์ BlackCell หนึ่งซีซันเต็ม และ Permanent Unlock Token สำหรับปลดล็อกไอเท็มใน Black Ops 7
"Call of Duty: Black Ops 7" จะวางจำหน่ายในวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.callofduty.com/ และแฟนเพจ Call of Duty
