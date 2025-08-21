ผุดคะแนนทดสอบ "Fremont" คอนโซลใหม่จาก Valve

เครื่องเล่นเกมตัวถัดไปจากบริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มสตีม มันอาจไม่ได้มีไว้เพื่อพกพาอย่างที่พวกเราคิดกัน
ในขณะที่แฟนๆกำลังตั้งตารอคอยการมาของ Steam Deck 2 ที่ทาง วาล์ว พยายามปฏิเสธข่าวลือมาหลายต่อหลายครั้งเนื่องจากยังไม่ถึงเวลาอันเหมาะสม ล่าสุดวันนี้กลับมีฮาร์ดแวร์ตัวใหม่โผล่ขึ้นมาเบียดแทรกเทรนด์เสียแล้ว ชื่อรหัสของมันคือ Valve Fremont เครื่องเล่นเกมพีซีคอนโซลเชื่อมต่อเข้ากับทีวีที่ วาล์ว แอบซุ่มพัฒนากันแบบเงียบๆ
ตามข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ Geekbench ระบุว่าเครื่องคอนโซล Valve Fremont มันจะมาพร้อมกับชิปเซต AMD ตระกูล Hawk Point 2 สร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรม Zen 4 ด้วยกระบวนการผลิตระดับ 4 นาโนเมตร ส่วนขุมพลังการ์ดจอจะมาจาก Radeon RX 7000-series GPU (RDNA 3)
สำหรับผลทดสอบที่ได้นั้น คะแนนแบบซิงเกิลคอร์จะอยู่ที่ 2412 และคะแนนแบบมัลติคอร์จะอยู่ที่ 7451 เรียกว่าคะแนนสูงกว่าเครื่องพกพา Steam Deck ในปัจจุบันราวเท่าตัวเลยทีเดียว ทั้งที่แรมให้มาเพียงแค่ 8GB แต่ด้วยสถาปัตยกรรมที่ใหม่กว่าจึงทำให้ประสิทธิภาพของมันฉีกเหนือขึ้นไปอย่างที่เห็น
"Valve Fremont" ปัจจุบันยังคงเป็นเครื่องเล่นเกมปริศนาที่ไม่มีใครทราบว่ารูปลักษณ์หน้าตาของมันจะออกมาเป็นเช่นไร รวมไปถึงเรื่องราคาและกำหนดวันวางขายที่ยังไงก็ต้องรอให้ทาง วาล์ว เป็นคนออกมาประกาศด้วยตัวเอง
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
thegamer
