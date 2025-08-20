ร่วมเชียร์ไทยคว้าแชมป์โลก "FC Online" ณ นครเซี่ยงไฮ้ 9-12 ก.ย.นี้

FC Online เชิญชวนแฟนเกมร่วมส่งแรงเชียร์ทีมตัวแทนจากประเทศไทยให้คว้าชัยในการแข่งขันระดับโลกในการแข่งขัน "FC Pro Champions Cup 2025" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 12 กันยายน 2568 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
การแข่งขัน FC Pro Champions Cup เป็นรายการแข่งขันเกม EA SPORTS FC™ Online ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยถือเป็นเวทีตัดสินแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวของเกม FC Online ในปีนี้ ที่รวมสุดยอด 12 ทีมจากประเทศไทย เกาหลีใต้ เวียดนาม และจีน เพื่อประชันชัยช่วงชิงเงินรางวัลรวม 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ
การแข่งขัน FC Pro Champions Cup เริ่มต้นจากรอบแบ่งกลุ่มแบบพบกันหมด โดยตัดสินแบบ Best of 3 (ชนะ 2 ใน 3) ขณะที่รอบเพลย์ออฟ (Playoff) จะใช้ระบบแพ้คัดออก (Single Elimination) ตัดสินแบบ Best of 5 (ชนะ 3 ใน 5) ก่อนจะชิงชัยเพื่อคว้าตำแหน่งแชมป์ในรอบชิงชนะเลิศแบบ Best of 7 (ชนะ 4 ใน 7)
ในปีนี้ สุดยอด 12 ทีมแกร่งจาก 4 ประเทศจะร่วมชิงความเป็นหนึ่งในศึกชี้ชะตา ประกอบไปด้วยตัวแทนจากเกาหลีใต้ อย่าง GEN City, DRX และ Dplus ตัวแทนจากประเทศไทย Advice E-Sport, Team VXIS และ Triple W ตัวแทนจากเวียดนาม NK FC Online, Sonic Gaming และ SevenTV และตัวแทนจากประเทศจีน อย่าง Alpha Electronic Gaming, AJ Esports และ Wolves
ในการแข่งขันครั้งสำคัญนี้ สามตัวแทนจากประเทศไทยพร้อมห้ำหั่นในศึกชี้ชะตาเพื่อคว้าชัยให้แก่ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น Advice E-sport ดีกรีแชมป์ FC Online Pro League ไทย 3 สมัยซ้อน และเจ้าของตำแหน่งรองแชมป์ FC Pro Champions Cup 2024 และรองแชมป์ รายการนานาชาติ FC Pro Masters 2025 ภารกิจครั้งนี้คือนัดล้างตาเพื่อคว้าแชมป์โลกสู่ประเทศไทยให้จงได้ นำทัพโดย “TDKeane” กัปตันทีม ดีกรีเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์และเอเชียนเกมส์ หนึ่งในนักกีฬา FC Online ที่ดีที่สุดของไทย เสริมทัพด้วย “Michael04” นักแข่งมือนิ่ง เจ้าของสถิติคว้าแชมป์โปรลีกมากที่สุด 8 สมัย และ “JiffyJay” ดาวรุ่งพุ่งแรง เจ้าของเกมรุกที่ดุดันที่สุดในระดับแนวหน้าของประเทศ
ด้าน Team VXIS ทีมพลังใหม่ที่รวมตัวจากนักกีฬารุ่นใหม่ประสบการณ์สูง พร้อมโชว์ฟอร์มดุดันใน Pro League Summer 2025 ยึดจ่าฝูงตลอดฤดูกาล มาแรงบุกทะลุทะลวงที่คู่แข่งต่างชาติไม่ควรมองข้าม นำทีมโดย “Bloom” กัปตันทีมเลือดใหม่ ผู้เล่นกำลังหลักของทีม ประจำการทุกไม้ตัดสิน เสริมทัพด้วย “Eadkong” ดาวซัลโวโปรลีกมากฝีมือ พร้อมด้วย “SRBYOS” นักกีฬาอารมณ์ดีผู้มาพร้อมผลงานระดับนานาชาติ และ “Bensaiya” พี่ใหญ่มากประสบการณ์ กำลังหลักสำคัญของทีม
ขณะที่ Triple W ที่แม้ฟอร์มช่วง Pro League Summer 2025 จะยังไม่เป็นที่จับตามองมากนัก แต่คะแนนสะสมตลอดปีส่งให้พวกเขาได้สิทธิ์ลุยศึกนี้ พร้อมพิสูจน์อีกครั้งว่าทีมของพวกเขาพร้อมจะคว้าแชมป์เวทีโลก นำโดย “Marktpp” นักกีฬาสายเอนเตอร์เทน ขวัญใจแฟนคลับชาวไทย “TTT” อดีตนักกีฬาผู้โลกแล่นในลีกของประเทศจีน พร้อมด้วย “Saran” หนึ่งในนักกีฬาหน้าใหม่ ผู้พาทีมเก็บแต้มสำคัญมามากมาย ปิดท้ายด้วย “Vuzela” มือเก๋าของไทยจากลีกประเทศจีน ผู้โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นมายาวนานหลายปี
แฟนเกม FC Online เตรียมร่วมใจเชียร์ทีมตัวแทนจากประเทศไทยให้คว้าชัยในศึกแห่งศักดิ์ศรี FC Pro Champions Cup 2025 ระหว่างวันที่ 9 – 12 กันยายน นี้ บนช่องทางออฟฟิเชียลของ EA Sports FC Online Thailand ที่:
• Facebook - EA Sports FC Online Thailand
• YouTube - EA Sports FC Online Thailand
• TikTok - EA Sports FC Online Thailand
• Instagram - EA Sports FC Online Thailand
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*