NCSOFT เปิดตัวเกมใหม่ "CINDER CITY" เตรียมเปิดให้บริการปี 2026

NCSOFT ประกาศเปิดตัว "CINDER CITY" (ชื่อเดิมคือโปรเจ็กต์ "LLL") เกมยิง Open World มุมมองบุคคลที่สาม พัฒนาโดย BigFire Games เตรียมเปิดให้บริการบนคอนโซลและพีซีภายใน 2026
โปรเจ็กต์ "LLL" ได้จัดแสดงและเปิดให้ทดลองเล่นครั้งแรกในงานเกม G-STAR ปี 2023 ซึ่งเป็นชื่อชั่วคราว ล่าสุด NCSOFT ได้ประกาศชื่อเกมอย่างเป็นทางการคือ "CINDER CITY" ซึ่งเป็นเกมยิงปืนแนว MMO พร้อมเว็บไซต์ของเกมให้ผู้เล่นได้ติดตามแล้วเช่นกัน
"CINDER CITY" ใช้ Unreal Engine 5 เพื่อสร้างกราฟิกแบบไดนามิกและโลกเปิดกว้าง โดยธีมของเกมจะผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีแห่งศตวรรษที่ 23 เข้ากับชีวิตสมัยใหม่ในศตวรรษที่ 21 ตัวเกมดำเนินเรื่องในเมืองใหญ่แห่งอนาคตที่พังทลายอย่างกรุงโซล โดยได้รับแรงบันดาลใจจากสถานที่จริง เสริมด้วยระบบการต่อสู้และการควบคุมอาวุธที่สมจริง
ทีมพัฒนา BigFire Games นำโดยซีอีโอ แบ แจฮยอน ผู้เคยมีส่วนร่วมพัฒนา Lineage 2 และ Blade & Soul มาก่อน เขาอธิบายว่าชื่อ "CINDER CITY" เป็นสัญลักษณ์ของอนาคต ที่ซึ่งมนุษยชาติต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ร้ายแรง แม้กระทั่งในเมืองที่พังทลายก็สามารถค้นพบแสงแห่งความหวังและกอบกู้โลกได้ พวกเขามุ่งมั่นที่จะสร้างเกมที่จะสร้างความสุขให้กับผู้เล่นทั่วโลก
"CINDER CITY" จะเปิดให้บริการบนคอนโซลและพีซีภายใน 2026 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://cinder-city.com/
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*