Nexon เปิดตัว "Woochi the Wayfarer" แอ็คชั่นแฟนตาซีจากนิยายคลาสสิค

เดินตามเทรนด์เกมตระกูล "วู่" กันมาติดๆ สำหรับอีกหนึ่งผลงานแอ็คชั่นผจญภัยผสานศิลปะการต่อสู้ ที่คราวนี้ขอเปลี่ยนฉากหลังมาเป็นเกาหลียุคโบราณกันดูบ้าง
Nexon Games ร่วมกับทีมงาน LoreVault ออกมาประกาศเปิดตัว Woochi the Wayfarer ผลงานเกมแอ็คชั่นผจญภัยแฟนตาซีผู้เล่นเดี่ยวที่เซตฉากขึ้นในช่วงสมัยราชวงศ์โชซอนของเกาหลี โดยตัวเกมมีแผนพัฒนาลงให้เล่นกันทั้งบนเครื่อง PlayStation 5, Xbox Series และ PC
ผลงานเกมดังกล่าวถูกสร้างขึ้นโดยอ้างอิงเนื้อหามาจากวรรณกรรมสุดคลาสสิคของเกาหลีที่มีชื่อว่า The Tale of Jeon Woochi ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของ "จอนวูชิ" (Jeon Woochi) หนุ่มนักพรตลัทธิเต๋าจอมเจ้าเล่ห์ผู้ใช้ศาสตร์วิชาพลังเวทย์คอยช่วยเหลือผู้คนและปราบปรามกำจัดเหล่าภูตผีปีศาจร้าย
จากตัวอย่างทีเซอร์ความยาว 2 นาทีเศษ เผยให้พวกเราเห็นฉากการปะทะต่อสู้ระหว่าง Myoan หมอผีสาวผู้กำลังประกอบพิธีกรรมกับพระเอกหนุ่ม Jeon Woochi ผู้ท่องออกเดินป่าเพื่อมาล่าตามหานาง โดยภาพกราฟิกที่ดูตื่นตาทั้งหมดล้วนถูกรันบนสถาปัตยกรรม Unreal Engine 5
นอกเหนือจากภาพที่สวยงามตระการตาแล้ว ทางทีมผู้พัฒนา LoreVault พวกเขายังได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมเกาหลีอย่างใกล้ชิดเพื่อถ่ายทอดอารมณ์บรรยากาศและวัฒนธรรมต่างๆในสมัยโชซอนออกมาให้เหมือนนิยายต้นฉบับมากที่สุด รวมทั้งงานด้านซาวด์ดนตรีประกอบเกมที่จะได้คุณ "Jung Jae-il" นักประพันธ์ผู้โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง Parasite และซีรีส์ Squid Game บน Netflix มาช่วยแต่งให้
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*