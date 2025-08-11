"ร็อด เฟอร์กูสัน" ผู้ดูแลซีรีส์ Diablo ลาออกจาก Blizzard แล้ว!

ร็อด เฟอร์กูสัน ผู้จัดการทั่วไปผู้ดูแลเกมซีรีส์ Diablo ได้ประกาศลาออกจาก Blizzard อย่างเป็นทางการ หลังทำงานมานานกว่า 5 ปี
ร็อด เฟอร์กูสัน ได้ประกาศผ่านแพลตฟอร์ม X ส่วนตัวว่า หลังจากทุ่มเทให้กับซีรีส์ Diablo มาห้าปี และปล่อยเกมออกมาสี่เกม ถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องหยิบดาบขึ้นมาโบกมืออำลา Blizzard และ Microsoft และเริ่มต้นบทต่อไปของการเดินทาง ทีมงานพร้อมสำหรับความสำเร็จแล้ว และยังมีเกมที่น่าตื่นเต้นอีกมากมายรออยู่ข้างหน้า เขาภูมิใจในทุกสิ่งที่พวกเขาสร้างร่วมกัน และตั้งตารออนาคตของ Diablo และบทต่อไปของเขาเอง
ฟิล สเปนเซอร์ หัวหน้าฝ่ายเกมของ Microsoft ได้รีทวีตโพสต์ของ ร็อด เฟอร์กูสัน และขอบคุณเขาสำหรับการมีส่วนร่วม โดยกล่าวว่าร็อด เฟอร์กูสันได้นำความแข็งแกร่ง ประกายไฟ และวิสัยทัศน์มาสู่ซีรีส์เกมที่เป็นสัญลักษณ์มากที่สุดเกมหนึ่งในประวัติศาสตร์วงการเกม
ก่อนหน้านี้ ร็อด เฟอร์กูสัน ได้ลาออกจาก The Coalition ของ Microsoft ในเดือนมีนาคม 2020 และเข้าร่วม Blizzard เพื่อสร้างสรรค์เกมซีรีส์ Diablo ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่เขาดำรงตำแหน่ง Blizzard ได้เปิดตัว Diablo IV, Diablo II: Inferno, Diablo Immortal และ Vessel of Hatred ภาคเสริมของ Diablo IV
ปัจจุบัน ร็อด เฟอร์กูสัน ยังไม่ได้เปิดเผยแผนการต่อไปของเขา และ Blizzard ก็ยังไม่ได้ประกาศผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของซีรีส์ Diablo ดังนั้น อุตสาหกรรมเกมต่างประเทศจึงยังคงจับตาดูว่าการเปลี่ยนแปลงผู้นำในซีรีส์ "Diablo" จะส่งผลต่ออนาคตของ IP นี้อย่างไร
