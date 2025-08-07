อดีตทีมพัฒนา "Guitar Hero" คืนชีพสตูดิโอ RedOctane คาดปล่อยเกมแรกช่วงสิ้นปี!

อดีตทีมพัฒนาหลักของเกม "Guitar Hero" ได้ประกาศการก่อตั้งสตูดิโอเกมอิสระ RedOctane Games ตั้งเป้าปฎิวัติเกม Rhythm หรือเกมดนตรีไปสู่แนวทางแห่งอนาคต
สตูดิโอ RedOctane ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในรัฐแคลิฟอร์เนียในปี 1999 และเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้พัฒนาเกมซีรีส์ Guitar Hero ในปี 2006 สตูดิโอ RedOctane ได้กลายมาเป็นบริษัทในเครือของ Activision ซึ่งได้ปิดตัวลงในเดือนกุมภาพันธ์ 2010
สตูดิโอ RedOctane Games ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่นี้ ปัจจุบันนำโดย Simon Ebejer ซึ่งก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายผลิตของเกม Guitar Hero ที่ Neversoft ต่อมาเขาได้เป็นหัวหน้าสตูดิโอ Vicarious Visions และรองประธานฝ่ายปฏิบัติการที่ Blizzard Entertainment โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเกม Diablo 4
เป้าหมายของ RedOctane Games คือการมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมเกมแนว Rhythm โดยผสมผสานแนวคิดดั้งเดิมเข้ากับวิสัยทัศน์ที่ก้าวล้ำ พวกเขาให้ความสำคัญกับชุมชนและร่วมมือกับแฟนเกม Rhythm ทั่วโลกตั้งแต่เริ่มต้น ปัจจุบันสตูดิโอได้เสร็จสิ้นขั้นตอนก่อนการผลิตและเริ่มพัฒนาเกมแรกอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งคาดว่าจะวางจำหน่ายภายในสิ้นปีนี้
ทีมงาน RedOctane Games ประกอบด้วยนักพัฒนามากประสบการณ์และนักพัฒนาหน้าใหม่มากความสามารถ ซึ่งรวมถึงผู้เล่นมากประสบการณ์จาก Guitar Hero และ DJ Hero รวมถึงดาวรุ่งและตัวแทนชุมชนจากวงการเกม Rhythm ยุคใหม่ ทีมงานที่เน้นผู้เล่นเป็นศูนย์กลางนี้มุ่งมั่นที่จะเชิญชวนผู้เล่นเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มต้น โดยยึดถือปรัชญาการพัฒนาแบบ "การร่วมสร้างสรรค์กับชุมชน"
ที่น่าสังเกตคือ Charles Huang และ Kai Huang สองพี่น้องชาวไต้หวัน-อเมริกัน ผู้ร่วมสร้าง Guitar Hero ยืนยันว่าพวกเขาจะเข้าร่วมคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษของ RedOctane Games เช่นกัน ทั้งสองร่วมมือกับ Harmonix เพื่อเปิดตัว Guitar Hero ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาเกม Rhythm ในช่วงเวลานั้น
Simon Ebejer หัวหน้า RedOctane Games กล่าวว่า “เกม Rhythm ไม่ได้มีแค่ทักษะเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับจังหวะ ความลื่นไหล และความเชื่อมโยงระหว่างผู้เล่นและดนตรี RedOctane Games คือการยกย่องและหวนคืนสู่เกมแนวดนตรีอันเป็นที่รัก พร้อมกับผลักดันให้เกมแนวนี้ก้าวไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในอนาคต”
RedOctane Games ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Freemode ภายใต้ Embracer Group จะยังคงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเกม Rhythm และเกมดนตรี เพื่อสร้างประสบการณ์สุดล้ำที่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน คาดว่าเกมแรกจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในสิ้นปี 2025 นี้
