Kadokawa จดโดเมน "เซคิโระ" ฉบับการ์ตูน

อีกหนึ่งผลงานเพชรน้ำเอกจากสตูดิโอ FromSoftware เตรียมถูกดัดแปลงสู่รูปแบบอนิเมะในไม่ช้า
ล่าสุดผู้ใช้งาน ResetEra รายหนึ่งได้มีการค้นพบชื่อโดเมนเว็บไซต์ Sekiro-Anime.JP ถูกจดทะเบียนไปเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ยืนยันถึงการมาของ Sekiro: Shadows Die Twice ฉบับอนิเมะ ที่ถูกร่ำลือกันมานานหลายปี
สำหรับผู้จดทะเบียนก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลนอกจากทาง Kadokawa Corporation บริษัทแม่ผู้เป็นเจ้าของสินทรัพย์แฟรนไชส์และสตูดิโอพัฒนาเกมชื่อดังมากมาย และหนึ่งในนั้นก็คือ FromSoftware ผู้สร้างเกมแอ็คชั่นโซลไลค์หมาป่าเดียวดายนั่นเอง
Sekiro: Shadows Die Twice นั้นเป็นเกมแอ็คชั่นผจญภัยที่เคยออกวางจำหน่ายลงให้กับเครื่อง PlayStation 4, Xbox One และ PC เมื่อปี 2019 ซึ่งมันได้เสียงตอบรับที่ดีทั้งยอดขายและคำวิจารณ์จนสามารถคว้ารางวัล Game of the Year ในปีนั้นไปครองได้สำเร็จ เนื้อหาของเกมเล่าถึงยุคเซ็นโกคุของญี่ปุ่นในช่วงปลายศตวรรษที่ 16 ผ่านตัวละครเอกนักรบพิการไร้เกียรติแขนเดียวผู้รอดพ้นจากความตาย หน้าที่หลักเพียงอย่างเดียวของเขาคือการพิทักษ์ปกป้องเจ้านายหนุ่มผู้สืบทอดสายเลือดโบราณ จากนานาศัตรูสุดร้ายกาจรวมไปถึงตระกูลอาชินะที่สุดแสนอันตราย
อนิเมะเซคิโระ นับเป็นข่าวดีอันดับที่สองของเหล่าแฟนคลับเกมโซล เพราะก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเกมสุดฮิตอย่าง Elden Ring ก็กำลังถูกดัดแปลงสร้างเป็นภาพยนตร์คนแสดงด้วยเช่นกัน และการยื่นจดทะเบียนโดเมนมันหมายความว่าตัวอนิเมะดังกล่าวใกล้พร้อมสำหรับการประกาศเปิดตัวแล้ว อาจเป็นงานเกมสักงานในช่วงปลายปีนี้ก็เป็นได้
