“gamescom asia x Thailand Game Show” ผนึกกำลังงานเกมระดับโลก 16-19 ต.ค.นี้

*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ

ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*

“gamescom asia x Thailand Game Show” จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “World of Gaming” ที่จะพาทุกคนพุ่งสู่โลกแห่งเกม กับครั้งแรก ของการยกโซนอินดี้เกมที่มีเกมให้ได้ทดลองเล่นกว่า 80 เกม และกองทัพเกมที่ทุกคนรอคอยพร้อมพาร์ทเนอร์จากค่ายเกมและแบรนด์ดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็นและครั้งแรกของค่ายเกมจากหลากหลายประเทศ อาทิเป็นต้นอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์เปิดตัวสินค้าใหม่และจัดโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมของแถมมากมายเฉพาะในงานนี้กับและแบรนด์ดังชั้นนำอย่างและอีกมากมายที่รอให้ทุกคนได้สัมผัส พร้อมด้วยการแข่งขันอีสปอร์ต, กิจกรรมตลอดจนกิจกรรมบนเวทีหลักตลอด 3 วันเต็มอิ่มสำหรับเพลงธีมในงานในปีนี้ คว้าโปรดิวเซอร์มือทองอย่างที่เคยสร้างความประทับใจจนเพลงฮิตติดหูให้กับงาน Thailand Game Show 2018 ก็กลับมาเสกเพลงให้ได้ติดหูกันอีกครั้งอย่างแน่นอน และได้ร่วมถ่ายทอดความสนุกผ่านเพลงในปีนี้อีกด้วย ความสนุกที่โซนความบันเทิง - จัดแสดงเกมนี้จะเปิดตั้งแต่วันที่ 17–19 ตุลาคม ควบคู่กับโซนธุรกิจเต็มรูปแบบและการประชุมระดับอุตสาหกรรม เป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนและความร่วมมือระดับโลกในอุตสาหกรรมเกมโซนธุรกิจต้อนรับผู้จัดจำหน่ายเกม นักพัฒนา นักลงทุน และผู้ให้บริการจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจและพันธมิตรทางธุรกิจและการติดตามเทรนด์ใหม่ ๆ การแข่งขันพรีเซนต์ผลงาน (Pitch Competition) การแสดงผลงานจากนักพัฒนาเกมรุ่นใหม่ในโครงการ Thailand Game Talent Showcase ซึ่งนำเสนอผลงานจากนักศึกษาชั้นนำของประเทศไทยไฮไลต์สำคัญคือเซสชันพิเศษโดยนักออกแบบเกมมากประสบการณ์และผู้ก่อตั้งที่จะมาแบ่งปัน “10 Ways to Find Inspiration” พร้อมเผยเบื้องหลังและเรื่องราวที่น่าสนใจจากแฟรนไชส์ระดับตำนานที่เขามีส่วนร่วมสร้างสรรค์ นอกจากนั้นยังได้พบกับวิทยากรมากกว่า 70 คนจาก 20 ประเทศ อาทิเป็นต้น โซนธุรกิจนี้เปิดระหว่างวันที่ 16–17 ตุลาคมนี้กล่าว “งานในปีนี้ถือเป็นบทใหม่ที่กล้าท้าทาย ไม่เพียงแค่สำหรับเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงบทบาทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเศรษฐกิจเกมระดับโลกด้วย”กล่าว “gamescom asia x Thailand Game Show เป็นการร่วมมือครั้งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนวงการเกม ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นระดับนานาชาติ โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขอบคุณทาง gamescom asia ที่มาร่วมจัดมหกรรม gamescom asia Thailand Game Show ทำให้งานในครั้งนี้เป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างเกมเมอร์ ผู้พัฒนาเกม และผู้ประกอบการเกมระดับนานาชาติเข้าด้วยกัน ซึ่งสะท้อนความแข็งแกร่งของวงการเกมไทย และขยายโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมในเวทีโลก”ด้านกล่าวว่า “ออนไลน์ สเตชั่น ในเครือทรู เราเป็นหนึ่งในฐานะผู้จัดงาน gamescom asia x Thailand Game Show ปีนี้เราภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอุตสาหกรรมเกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอตัวงานนี้ให้คุณภาพหรือเทียบเท่างานเกมระดับโลกเพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้เกมเมอร์ชาวไทยกับทุกกิจกรรมภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม Meet & Greet กับครีเอเตอร์ชื่อดัง กิจกรรม OS on Stage และปีนี้พิเศษจริงๆ เรามีโซนอินดี้เกม ที่เราไม่เคยมีมาก่อนก็ยกมาให้เหล่าเกมเมอร์ได้เข้ามารับประสบการณ์ใหม่ๆ กว่า 80 เกม และเรายังได้รับเสียงตอบรับที่ดีเช่นเคยจากหลายๆ ค่ายเกมที่ทุกคนเรียกร้องและแบรนด์กว่า 200 ราย โดยปีนี้เราคาดหวังที่จะดึงดูดผู้เข้าชมงานมากกว่า 200,000 คน เพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จของวงการเกมไทยที่สามารถก้าวสู่เวทีโลก และเพื่อเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของงานในการส่งเสริมในเรื่องของเกม ที่เป็น Soft Power ของไทย”สำหรับบัตรเข้างานโซนบันเทิงและจัดแสดงเกม ประเภทเข้างาน 1 วัน ราคา 200 บาท เปิดขายบัตรพร้อมกัน 1 กันยายน 2568 ที่ https://www.zipeventapp.com และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.gamescom.asia/thailandgameshow และ https://www.facebook.com/thailandgameshow โซนธุรกิจ ซื้อบัตรได้ที่: https://gamescom.asia/tickets เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปท่องโลกแห่งเกมไปพร้อมกันได้ตั้งแต่ วันที่ 16-17 ตุลาคมนี้ ในโซนธุรกิจ ที่ Plenary Hall ชั้น 1 และ วันที่ 17-19 ตุลาคมนี้ ในโซนความบันเทิงและจัดแสดงเกม Exhibition Hall 2-4 ชั้น G ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์