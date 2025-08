"Persona 3 Reload" ทำยอดขายรวม 2 ล้านชุด เตรียมขายสวิตช์ 2 วันที่ 23 ต.ค.นี้!

*ยอดรวมของยอดจัดส่งเวอร์ชันแพ็กเกจทั่วโลกและยอดขายเวอร์ชันดาวน์โหลด

*DLC Persona 3 Reload Episode Aigis -The Answer- จะไม่ถูกรวมอยู่ใน Persona 3 Reload Digital Premium Edition และ DLC Pack, Digital Artbook, และ Digital Soundtrack Bundle

*ตัวเกมเวอร์ชันแพ็กเกจที่มาพร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้สั่งซื้อล่วงหน้านี้มีจำนวนจำกัด และจะสิ้นสุดลงเมื่อของหมด

*สำหรับเวอร์ชันดาวน์โหลด สามารถรับสิทธิพิเศษสำหรับผู้สั่งซื้อล่วงหน้าได้ หากทำการสั่งจองภายในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2025 เวลา 23:59 น.







SEGA ได้ประกาศว่าเกม "Persona 3 Reload" ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี สามารถทำยอดขายรวม* ทะลุ 2 ล้านชุดและยอดขายรวมทั่วโลกของซีรีส์เพอร์โซนาทั้งหมดได้ทะลุ 27 ล้านชุดแล้วเช่นกัน เพื่อเป็นการฉลองในโอกาสนี้ จึงได้มีการเปิดเผย "ภาพวาดที่ระลึก" ซึ่งวาดขึ้นใหม่โดยคุณ ชิเกโนริ โซเอจิมะ ผู้ออกแบบตัวละครจาก Persona 3 เวอร์ชันต้นฉบับออกมาด้วยนอกจากนี้ ยังมีกำหนดวางจำหน่าย "Persona 3 Reload" ในเวอร์ชัน Nintendo Switch 2 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2025 โดยเริ่มเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าแล้วตั้งแต่วันนี้ พร้อมเปิดตัววิดีโอโปรโมตและ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เวอร์ชันดีลักซ์ที่มาพร้อมกับเกม Persona 3 Reload เวอร์ชันดาวน์โหลด และแอปดิจิทัลอาร์ตบุ๊กและซาวด์แทร็กให้ด้วยเวอร์ชันพิเศษที่มาพร้อมกับเกม Persona 3 Reload เวอร์ชันดาวน์โหลด และแอปดิจิทัลอาร์ตบุ๊กและซาวด์แทร็กให้ด้วย พร้อม DLC ของเกมเป็นเซ็ตสุดคุ้มที่รวม DLC ของเกมนี้, แอปดิจิทัลอาร์ตบุ๊ก และซาวด์แทร็กไว้ด้วยกันDLC ที่สามารถเปลี่ยน BGM เพลงประกอบฉากต่อสู้ของเกมนี้ ให้เป็นเพลงจาก Persona 4 GOLDEN ได้ ได้แก่ Reach Out To The Truth, Time To Make History, I'll Face Myself -Battle-, A New World Fool, The Fog และ PeriodPersona 3 Reload เป็นผลงานรีเมกเต็มรูปแบบของเกม RPG วัยรุ่น Persona 3 (วางจำหน่ายครั้งแรกในปี 2006) ซึ่งเป็นเกมที่สร้างสไตล์และความนิยมให้กับซีรีส์เพอร์โซนา ตัวเกมได้รับการสืบทอดดีไซน์เกมจาก Persona 5 ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง และได้มีการสร้างสรรค์ใหม่ทั้งหมดทั้งในด้านภาพ, UI, ระบบต่อสู้ และส่วนของชีวิตประจำวัน โดยได้มีการพัฒนาให้เล่นได้ง่ายและสนุกยิ่งขึ้นตามสไตล์การเล่นในยุคปัจจุบัน ไม่เฉพาะแต่กับแฟนเกมต้นฉบับเท่านั้น แต่ยังแนะนำสำหรับผู้ที่เพิ่งสัมผัสซีรีส์เพอร์โซนาเป็นครั้งแรกด้วยตัวเกมเวอร์ชันที่วางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอื่นในปี 2024 ได้รับรางวัล Japan Game Awards 2023 ในสาขา The "Future Division" และรางวัล "Excellence Awards" ใน Japan Game Awards 2024 พร้อมทั้งได้รับเสียงชื่นชมอย่างสูงทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ