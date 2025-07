สองผลงานแฟรนไชส์ "ELDEN RING" ทำยอดขายทะลุ 15 ล้านชุดทั่วโลก!

ELDEN RING เกมแอ็กชัน RPG ซึ่งมีเสียงตอบรับล้นหลามด้วยยอดขายกว่า 30 ล้านชุด ตลอดจนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงและคว้ารางวัล "Game of the Year" รวมกว่า 300 รางวัลจากหลากสถาบัน รวมถึง The Game Awards, DICE และ Golden Joystick Awards นอกจากนี้ยังทำสถิติยอดขายระดับโลกอีกด้วยโดย ELDEN RING Shadow of the Erdtree DLC ภาคเสริมของเกมภาคหลัก ทำสถิติยอดขายทะลุ 10 ล้านชุด และ ELDEN RING NIGHTREIGN เกมแอ็กชันเอาชีวิตรอดแบบร่วมมือกับพันธมิตร ภาคแยกจากเกมหลัก ทำสถิติยอดขายทะลุ 5 ล้านชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วELDEN RING Shadow of the Erdtree นำเสนอมุมมองใหม่ให้กับความลึกลับและตำนานแห่ง ELDEN RING โดยนำพาผู้เล่นออกจากดินแดนมัชฌิมาสู่ดินแดนเงาทมิฬ สถานที่ที่พวกเขาจะต้องตามรอยมิเคล่าเพื่อไขปริศนาว่าเกิดอะไรขึ้นกับมาริกา บัญญัติทอง และเมสเมอร์จอมเสียบ วายร้ายสุดพิศวงใน DLC ชุดนี้ELDEN RING NIGHTREIGN วางจำหน่ายเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้ ในรูปแบบเกมแอ็กชันเอาชีวิตรอดแบบร่วมมือกับพันธมิตร ซึ่งเป็นภาคแยกจากเกมหลัก ผู้เล่นจะได้ตื่นตาไปกับประสบการณ์ไม่ซ้ำเดิมในทุกรอบที่เล่น ทั้งยังได้เผชิญหน้ากับศัตรูตัวยักษ์ที่เคยพบเห็นใน ELDEN RING หรือในเกม DARK SOULS® ภาคก่อน ๆดังที่ได้ประกาศเมื่อไม่นานมานี้ว่า ELDEN RING Tarnished Edition จะมาพร้อมกับเกมภาคหลักของ ELDEN RING ตลอดจน DLC ชุด ELDEN RING Shadow of the Erdtree และอีกหลายองค์ประกอบเพิ่มเติม เช่น ชุดเกราะใหม่สำหรับตัวละครและตัวเลือกสำหรับปรับแต่งภูตอาชาผู้จงรักภักดีต่อผู้เล่น ให้ได้สนุกกันบนคอนโซล Nintendo Switch 2 นอกจากนี้ ตามข้อมูลที่เปิดเผยในช่วงต้นปีนี้ ELDEN RING จะได้ดัดแปลงเป็นภาพยนตร์แบบใช้นักแสดงจริงโดยร่วมมือกับ A24 นำทัพโดย Alex Garland ผู้กำกับการแสดงELDEN RING ผลงานพัฒนาโดย FromSoftware Inc. จัดจำหน่ายโดย Bandai Namco นำเสนอจักรวาลและเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ที่รังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถันตามจินตนาการของ Hidetaka Miyazaki ผู้สร้างผลงานซีรีส์วิดีโอเกมอันทรงอิทธิพลอย่าง DARK SOULS และ George R.R. Martin ผู้ประพันธ์ซีรีส์ "มหาศึกชิงบัลลังก์ (A Song of Ice and Fire)" นวนิยายแฟนตาซีที่ขายดีที่สุดจัดอันดับโดย The New York Times ผู้เล่นจะต้องกำหนดเส้นทางของตนเองในโลกอันกว้างใหญ่ไร้รอยต่อ ณ ดินแดนมัชฌิมา ซึ่งสามารถเลือกที่จะเดินไปด้วยลำแข้งของตนเองหรือขี่ภูตอาชาผู้จงรักภักดี การสำรวจไร้ที่สิ้นสุดในโลกซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์แห่งนี้ มีภยันตรายแฝงอยู่ทุกุกแห่งหนเช่นเดียวกัน เกมภาคหลักทำสถิติยอดขายกว่า 30 ล้านชุดทั่วโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ELDEN RING, ELDEN RING Shadow of the Erdtree และ ELDEN RING NIGHTREIGN ได้จาก เว็บไซต์ทางการ www.bandainamcoent.asia