"Avatar: Frontiers of Pandora" เตรียมเพิ่มโหมด TPS พร้อม New Game+

ด้วยโหมดบุคคลที่สาม ผู้เล่นจะสามารถสัมผัสประสบการณ์ Pandora จากมุมมองใหม่ได้เพียงแค่กดปุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจ การต่อสู้ หรือเพียงแค่กดเพื่อดูวิวทิวทัศน์ โดยมุมมองดังกล่าวจะมอบความรู้สึกใหม่ในด้านขนาด, ความเป็นอิสระ และความดื่มด่ำต่อโลกเกม Massive Entertainment ได้ปรับปรุงแอนิเมชัน การควบคุมตัวละคร, เสียง และระบบมุมกล้องใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าประสบการณ์จะราบรื่นและเป็นธรรมชาติที่สุดการอัปเดตนี้ยังมาพร้อมกับ New Game+ ที่ให้ผู้เล่นได้เล่นเนื้อเรื่องซ้ำโดยยังคงรักษาช่องเก็บของและทักษะไว้ เผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งขึ้น และปลดล็อกสกิลทรีใหม่เอี่ยมและอุปกรณ์ที่ทรงพลังยิ่งขึ้น นับเป็นความท้าทายใหม่สำหรับผู้เล่นที่มีประสบการณ์และต้องการดำดิ่งสู่โลกของแพนดอร่าให้ลึกยิ่งขึ้น“เราจินตนาการว่า Avatar Frontiers of Pandora จะเป็นโลกที่มีชีวิตที่พัฒนาไปพร้อมกับผู้เล่นของเราเสมอมา”กล่าว “การอัปเดตนี้เป็นการเฉลิมฉลองความมุ่งมั่นของชุมชนผู้เล่น และเราขอขอบคุณผู้เล่นทุกคนสำหรับการสนับสนุน มันมีความหมายต่อทีมของเรามาก”การอัปเดตนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เกมได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องหลังวางจำหน่าย ซึ่งรวมถึงแพ็กเนื้อเรื่องสองชุด:ผู้เล่นจะได้ร่วมผจญภัยไปกับเกม Na’vi สุดอลังการและร่วมเป็นสักขีพยานการอพยพของเหล่า Zakruนำเสนอดินแดนภูเขาอันงดงามที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับความตื่นเต้นของการบินด้วย Bansheeนอกจากนี้ ผู้เล่นยังจะได้พบกับการลดราคาสุดพิเศษของ Avatar: Frontiers of Pandora แบบจำกัดเวลา ซึ่งวางจำหน่ายแล้ววันนี้ (เวลาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละแพลตฟอร์ม) ทั้งนี้นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการร่วมผจญภัยใน PandoraAvatar: Frontiers of Pandora วางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC ผ่าน Ubisoft Connect ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.avatarfrontiersofpandora.com หรือเข้าร่วมการสนทนาบนโซเชียลมีเดียโดยใช้แฮชแท็ก #AvatarFrontiers