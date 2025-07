Dragon Ball Z: Kakarot อัปเดตเนื้อหาภาค "ไดมะ" พร้อมวางจำหน่ายแล้ว!

DAIMA EDITION ประกอบด้วย

Dragon Ball Z: Kakarot เป็นเกมแอ็กชันอาร์พีจีที่ดำเนินเรื่องราวในโลกของ Dragon Ball Z ให้ผู้เล่นได้หวนรำลึกถึงเรื่องราวของโกคู (คาคาล็อต) ตัวเกมอัดแน่นไปด้วยฉากต่าง ๆ ที่ถอดรายละเอียดมาจากอนิเมะต้นฉบับ เสริมด้วยเรื่องราวอื่น ๆ ที่ไม่เคยเล่ามาก่อน เพื่อรังสรรค์เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของดราก้อนบอลขึ้นมาใหม่อีกครั้งด้วยกราฟิกที่สวยงามตามแบบอนิเมะ เพื่อประสบการณ์ใหม่อย่างแท้จริงใน DLC ใหม่ DAIMA - Adventure Through the Demon Realm จะติดตามการผจญภัยของ Goku ซึ่งถูกย่อขนาดตัวลง ร่วมกับเพื่อนใหม่อย่าง Glorio, Shin (Supreme Kai) และ Panzy ผู้เล่นจะต้องช่วยเหลือ Dende ที่ถูกลักพาตัวไป และค้นหา Dragon Balls ในโลกปีศาจ (Demon Realm) เพื่อกู้คืนร่างกายดั้งเดิมของ Gokuผู้เล่นจะไม่สามารถบินได้เหมือนในเกมหลัก ต้องเดินเท้าเพื่อสำรวจแผนที่ที่ออกแบบขึ้นมาใหม่ ซึ่งมีทั้งการสำรวจภาคพื้นดินและเกาะลอยฟ้า ผู้เล่นจะได้ใช้เทคนิคต่อสู้แบบใหม่ เช่น Power Pole กระบองคู่กายของ Goku และ Medi-Bug ที่ให้เอฟเฟกต์สนับสนุนในการต่อสู้ ส่วน Panzy และตัวละครอื่น ๆ จะเข้ามาช่วยเป็นตัวละครสนับสนุนเพื่อเพิ่มมิติในการต่อสู้เชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น ตกปลา หรือล่าสไดโนเสาร์ เพื่อทำอาหารเพิ่มสเตตัสเหมือนเกมหลักDAIMA - Adventure Through the Demon Realm จะแบ่งออกเป็น Part 1 และ Part 2 โดย Part 2 จะอัปเดตภายในต้นปี 2026 ผู้เล่นสามารถเข้าถึงภารกิจหลักใน Part 1 ได้แม้จะยังไม่จบเนื้อเรื่องหลักของเกม- DAIMA: Adventure Through the Demon Realm Pack Part 1- DAIMA: Adventure Through the Demon Realm Pack Part 2- Pack Bonus: Ultimate Meat Feast, Mega Sacred Water, Purple Dino Horn, and Awakening Water**เวอร์ชัน Nintendo Switch จะได้รับเนื้อหาเสริม A New Power Awakens Part 1 & 2- DAIMA: Adventure Through the Demon Realm Pack Part 1- DAIMA: Adventure Through the Demon Realm Pack Part 2- Pack Bonus: Ultimate Meat Feast, Mega Sacred Water, Purple Dino Horn, and Awakening Water- A NEW POWER AWAKENS Part 1- A NEW POWER AWAKENS Part 2- TRUNKS - THE WARRIOR OF HOPE- BARDOCK - Alone Against Fate- 23rd World Tournament- Goku's Next Journey- Steaming-Hot Grilled Fish, Sea Monster Soup, Aged Wild Steak, Dragon Palace Bowl- Tao Pai Pai Pillar"Dragon Ball Z: Kakarot" วางจำหน่ายแล้วบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์หลัก และช่องทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook LINE , และ YouTube