ระเบิดพลังอนิเมะสุดเดือด! TFT เปิดศึกแห่งศตวรรษกับ K.O. Coliseum

ในวิดีโอ Dev Drop ของ TFT ล่าสุด Riot Games ได้โชว์เคสไฮไลต์เกมเพลย์สุดอลังการของ K.O. Coliseum ไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนธีมอนิเมะสุดตื่นตา คุณสมบัติที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน กลไกเกมเพลย์ใหม่ และของตกแต่งสุดตระการตา ดังนั้น K.O. Coliseum จะสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่สดใหม่และสนุกสนานแก่ทั้งผู้เล่นเจนสนามและผู้เล่นหน้าใหม่ได้อย่างแน่นอนเผยว่า “K.O. Coliseum คือจดหมายรักแก่ทัวร์นาเมนต์ต่อสู้สไตล์อนิเมะ รวมพลังประเภทอนิเมะสุดคลาสสิกต่าง ๆ ให้กลายเป็นเซ็ตสุดบ้าบอที่อัดแน่นไปด้วยความตระการตาและศักยภาพมากมาย ด้วยกลไก Power Up ใหม่เอี่ยม เราก็จะมอบโอกาสสุดน่าตื่นเต้นให้ผู้เล่นได้กดข้ามภาคฝึกฝน และเสริมพลังแชมเปี้ยนของพวกเขาให้ได้รับพลัง อรรถประโยชน์ และเอฟเฟกต์ใหม่ ๆ ตั้งแต่ช่วงต้นเกม นี่คือประสบการณ์สุดตระการตาซึ่งอัดแน่นไปด้วยแอคชัน ทั้งมาพร้อมบางสิ่งให้เหล่าแฟน ๆ อนิเมะได้เพลิดเพลินอย่างแน่นอน”K.O. Coliseum จะเปิดตัวรายชื่อแชมเปี้ยนระดับตำนานจากทั่วทั้ง Convergence ผู้พร้อมจะต่อสู้สู่จุดสูงสุดในสนามประลองสไตล์อนิเมะ ผู้เล่นสามารถปลุกความเป็นสาวน้อยเวทมนตร์ภายในตัวไปกับ Seraphine ยูนิตหัวหน้าราคา 5 ทองของ Star Guardian ผู้มีสกิลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอนิเมะอย่าง Ultimate Friendship Bomb ที่จะจู่โจมศัตรูทั้งหมดในระยะ 2 ช่อง ยูนิตหน้าคุ้นตัวโปรดของแฟน ๆ อย่าง Kobuko ตัวละครออริจินัลในรูนเทอร์ราตัวแรกของ TFT ก็จะกลับมาในฐานะยูนิต Mentor ราคา 2 ทอง ในขณะที่ปรมาจารย์วิทยายุทธชื่อดังอย่าง Braum, Gwen, Twisted Fate, Varus, Yone และ Zyra ก็พร้อมเข้ามาเติมเต็มรายชื่อยูนิต 5 ทองสุดโหดของเรา!K.O. Coliseum มาพร้อมกับคุณสมบัติและเผ่าใหม่แสนน่าตื่นเต้น ที่จะท้าทายผู้เล่นให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อปูทางไปสู่ชัยชนะจะเป็นทัวร์นาเมนต์ต่อสู้ที่แท้จริงได้ยังไงหากขาดไปซึ่ง Soul Fighter? พวกเขาฝึกมาทั้งชีวิตเพื่อสิ่งนี้ แข็งแกร่งไปด้วยกัน ได้รับโบนัสพลังชีวิตเพิ่มเติม รวมถึงได้รับสแตคพลังโจมตีและพลังเวทในทุกวินาที สูงสุดที่ 8 สแตค! จากนั้นเมื่อสแตคเต็ม พวกเขาจะปลดล็อกพลังขั้นสุด สร้างความเสียหายจริงเมื่อโจมตีและใช้สกิลใส่ศัตรูตัวแทนแห่งอนิเมะที่แท้จริง เพราะพวกเขาจะแข็งแกร่งขึ้นจากพลังแห่งมิตรภาพ โดยแชมเปี้ยนเวทมนตร์เหล่านี้จะได้รับโบนัสทีมเวิร์คพิเศษสำหรับ Star Guardian ทุกตัวที่อยู่บนสนามพวกเขาปรากฏตัวอย่างมีสไตล์ ได้รับพลังอัญมณีจากการสังหารและพ่ายแพ้ในรอบต่อสู้กับผู้เล่น จากนั้นทุก ๆ 4 รอบต่อสู้ จะได้เลือกว่าจะรับรางวัลหรือเดิมพันเท่าตัว โดยหากเลือกเดิมพันเท่าตัว คุณจะได้รับพลังอัญมณีเพิ่ม 100% แต่หากเกิดชนะขึ้นมา จะเสียพลังอัญมณี 50% และต้องรับรางวัลในทันทีได้เวลาเจอ “ตรูจะเล่น Mech” ในช่องแชทอีกครั้ง เพราะยูนิต Mighty Mech แต่ละตัวในสนามจะช่วยเพิ่มพลังให้กับหุ่นยักษ์ The Mighty Mech ยิ่งระดับดาวสูงเท่าไหร่ พลังก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น!พวกเขาจะดึงพลังมาจาก Shadow Realm และใช้งานมิตินี้เพื่อจู่โจมศัตรู 3 ตัวที่อยู่ใกล้ที่สุด แต่พวกเขาก็ไม่ได้สร้างแค่ความเจ็บปวดเท่านั้น เพราะ Wraith ที่มีพลังชีวิตน้อยที่สุดจะได้รับฮีล 18% จากความเสียหายที่ Wraith ตัวอื่น ๆ และ Shadow Realm ทำได้ด้วยหยิบหนังสือขึ้นมา โรงเรียนเปิดเทอมแล้ว! ยูนิต Battle Academia เรียนรู้อยู่เสมอ ปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริง และอัปเกรดสกิลของพวกเขาไม่ว่าท่ามวยปล้ำโปรดของคุณคืออะไร Luchador ก็ฝึกมันจนเชี่ยวชาญแล้ว ได้รับโบนัสพลังโจมตีเพิ่มเติม และฮึดสู้อีกครั้งเมื่อพลังชีวิตเหลือ 50% ลบล้างเอฟเฟกต์ด้านลบ ฮีลพลังชีวิต และกระโดดกลับสู่สนามเพื่อกระแทกศัตรูให้ลอยขึ้นกลางอากาศแม้พวกเขาจะไม่ค่อยถูกขี้หน้ากันสักเท่าไหร่ แต่หากคุณสามารถเกลี้ยกล่อมให้แชมเปี้ยนทั้ง 4 เข้าร่วมทีมได้ คุณก็จะได้รับโบนัสทั้งหมดและอัปเกรดสกิลของพวกเขารวมกันเราอยู่ The Crew จะได้รับพลังชีวิตและความเร็วโจมตีตามจำนวนสมาชิก Crew ในสนาม อีกทั้งแชมเปี้ยน Crew 3 ดาวทุก ๆ ตัวจะมอบโบนัสพิเศษเพิ่มเติมให้อีกด้วย เมื่อ ทำให้ The Crew กลายเป็น 3 ดาวได้มากพอ ก็ได้เวลาเรียกยานอวกาศเข้ามาถล่มศัตรูให้ราบคาบหากคิดอยากเป็น Supreme Cell ก็ต้องสร้างความเสียหายให้ได้มากที่สุด โดยยูนิต Cell ทั้งหมดจะได้รับการคูณความเสียหายเพิ่มเติม แต่ Supreme จะได้รับมากขึ้น และสังหารศัตรูที่มีพลังชีวิตต่ำกว่า 10% ในทันทีในฐานะ Stance Master ราคา 5 ทอง Lee Sin สามารถเลือกคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการต่อสู้มากที่สุด เลือกระหว่าง Duelist Stance, Executioner Stance และ Juggernaut Stance จากนั้นก็ได้รับสกิลพิเศษที่เข้าคู่กับกระบวนท่านั้น ๆในฐานะ Monster Trainer ราคา 3 ทอง Lulu นั้นโดดเด่นกว่าใครในฐานะแชมเปี้ยนตัวแรกของ TFT ที่จริง ๆ แล้วคือยูนิต 3 ตัว เพราะเมื่อใช้งาน Lulu เธอจะกระโดดไปข้างสนามและเปิดคลังมอนสเตอร์ 3 ตัวขึ้นมา (Kog-Maw, Rammus และ Smolder) เลือกระหว่าง Kog’Maw ผู้ที่สามารถช็อตไฟศัตรู Rammus ผู้ถึกทนและใช้พลังแห่งทุเรียนสตันศัตรู หรือ Smolder ผู้ที่ลมหายใจเปลวเพลิงทำให้เขากลายเป็นแคสเตอร์ AD ตัวโปรดของทุกคนในอดีตที่ผ่านมา คุณสมบัติระดับ Prismatic บังคับให้ผู้เล่นต้องสามารถ +2 หรือ +3 ให้กับคุณสมบัติเฉพาะ เพื่อที่จะปลดล็อกขุมพลังระดับสุดยอด ซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้าทายที่เราตั้งใจให้เป็นแบบนั้น แต่ใน K.O. Coliseum คุณสมบัติระดับ Prismatic จะบังคับให้คุณต้องไปถึงจุดเปลี่ยนสูงสุดของคุณสมบัตินั้น ๆ จากนั้นก็ทำภารกิจย่อยให้สำเร็จเพื่อปลดล็อกพลังระดับ Prismatic (และส่วนใหญ่ก็ชนะเกม) โดยคุณสามารถเลือกใช้มานามหาศาลไปกับ Star Guardian หรือสะสม Augment ทั้งสามของ Mighty Mech ให้ครบ และอีกมากมาย!Power Up บุกเข้าสู่สนามประลอง มอบพลังเพิ่มเติมให้กับผู้เล่นเพื่อใช้ในการไต่อันดับในสังเวียนต่อสู้! คุณสามารถใช้ Power Snax กับแชมเปี้ยนเพื่อเปิดคลังตัวเสริมพลังสำหรับแชมเปี้ยนนั้น ๆ สิ่งนี้เปิดโอกาสให้คุณปั้นแชมเปี้ยนตัวใดก็ตามให้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ และเมื่อคุณเบื่อพวกเขาแล้ว หรือเจอยูนิตที่น่าตื่นเต้นมากกว่า คุณก็สามารถถอด Power Up และใช้มันเพื่อเพิ่มพลังให้กับแชมเปี้ยนตัวใหม่ได้!นอกจากนั้น K.O. Coliseum ยังมาพร้อมกับ Augment ใหม่กว่า 120 ชิ้น โดย 70 ชิ้นในนั้นก็ล้วนเป็นเอฟเฟกต์และกลไกแสนแปลกใหม่ อย่างเช่น Augment - Tournament Favorites ที่จะมอบสมบัติเป็นรางวัลหากยูนิต Soul Fighter มีชัยเหนือคู่ต่อสู้ ในขณะที่ Tiny Team จะทำให้คอมพ์ล้วนหลักอย่าง Star Guardian กลายเป็นคอมพ์เสริมย่อยสุดทรงพลังแทน หรือใช้งาน Diamond Hands หากคุณอยากใส่สุดจัดเต็มจริง ๆ ไปกับคุณสมบัติสายรับรางวัลอย่าง Crystal Gambitอะไรใหม่ ๆ แสนโกลาหลแต่น่าสนุกเหล่านี้ใน K.O. Coliseum จะนำพาประสบการณ์เกมเพลย์ใหม่ ๆ มาสู่ TFT ได้อย่างแน่นอนK.O. Coliseum นำเสนอของตกแต่งใหม่สุดล้ำมากมายแก่ผู้เล่น ไม่ว่าจะเป็น Chibi Spirit Blossom Lillia, Prestige Chibi Spirit Blossom Ahri, High Noon Thresh Unbound และ The Veiled Village Arenaนอกจากนั้นยังมาพร้อมสกินประตูมิติสไตล์อนิเมะแสนน่าตื่นเต้น ได้แก่ Spirit Springs, The Way of the K.O., God Weapon, Crystal Caress, Portal of the First Star และ Into The Lands Beyond เพราะอย่างที่เปิดตัวไปใน Cyber City ตอนนี้ผู้เล่นยังคงสามารถปรับแต่งประตูมิติของพวกเขาควบคู่ไปกับ Arena, Boom และนักวางแผนพร้อม ๆ การปล่อยตัว K.O. Coliseum TFT ก็จะปรับปรุงและพัฒนาระบบบทบาทของแชมเปี้ยน เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดแครี่ตีใกล้ หรือยูนิตเฉพาะทางที่มีสกิลและการโจมตีที่ต่างไปมากขึ้น รวมถึงประสบการณ์เกมเพลย์ที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นในภาพรวม ตัวเกมตอนนี้จะปรับเปลี่ยนวิธีที่ยูนิตได้รับมานาขึ้นอยู่กับบทบาทของพวกเขา รวมถึงวิธีที่แชมเปี้ยนมีปฏิสัมพันธ์กับระบบเกมเพลย์ต่าง ๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น แทงค์ (แชมเปี้ยนเน้นป้องกันที่รับความเสียหายให้กับทีม) ตอนนี้จะได้รับมานา 5 หน่วยต่อการโจมตี และได้รับมานาจากการรับความเสียหาย อีกทั้งพวกเขาจะเป็นจุดศูนย์กลางในการต่อสู้มากขึ้น ก็คือมีโอกาสถูกเล็งเป้าได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ส่งผลต่อวิธีที่คุณเล่น TFT แต่จะช่วยแก้ปัญหาสุดโต่งบางส่วนอย่างเช่น ความเสียหายกระจายไปโดนแครี่ศัตรู และมอบมานาให้กับพวกเขาอะไรแบบนั้นK.O. Coliseum ยังถือเป็นการเปิดตัว Circuit ระดับมืออาชีพของ TFT (TPC) ซีรีส์ทัวร์นาเมนต์ใหม่ระดับ Tier 1 ของเราซึ่งจะเริ่มใช้งานในทั้ง 4 ภูมิภาคตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ในฐานะอีกหนึ่งเลเยอร์การแข่งขันเพิ่มเติมของโครงสร้างที่มีอยู่แล้ว TPC มีเป้าหมายเพื่อส่งมอบระบบการแข่งขันที่เสถียร มีผลตอบแทน และดูแล้วสนุกมากขึ้นสำหรับผู้เล่นระดับสูง ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมประสบการณ์การรับชมของแฟน ๆ ด้วย โดยซีรีส์นี้จะประกอบด้วยอีเวนต์แยก 3 อีเวนต์ที่จะจัดขึ้นในระหว่าง K.O. Coliseum อีกทั้งทัวร์นาเมนต์ TPC ครั้งแรกก็ใกล้เข้ามาแล้ว รับชมได้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม เพื่อยลโฉมก้าวแรกของเหล่าโปรใน Tier 1 หรือก็คือผู้เล่นท็อป 32 ของเกมผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมจาก Teamfight Tactics: Cyber City ในฐานะตัวแทนของทั้ง 4 ภูมิภาคนอกจากนั้น TFT Open ก็จะกลับมาอีกครั้ง และยิ่งใหญ่กว่าครั้งไหน ๆ เราจะนำพาอีเวนต์ TFT ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีไปยัง Paris’ Porte de Versailles พร้อมสล็อตผู้เล่นกว่า 768 คน เพิ่มขึ้น 50% กว่าครั้งก่อน การเพิ่มสล็อตในครั้งนี้จะมอบโอกาสมากขึ้น ให้ผู้เล่นได้สัมผัสความตื่นเต้นของอีเวนต์ LAN แบบ Open และได้ใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์แข่งขันกับผู้เล่น TFT ระดับท็อปจากทั่วโลก โดย Pass ผู้เข้าแข่งขันจะเริ่มวางขายช่วงพรีเซลในวันที่ 8 กันยายน ส่วนราคา Pass และรายละเอียดช่วงพรีเซลจะประกาศในวันที่ 20 สิงหาคมTPO จะมีการจัด Artist Alley เพื่อเฉลิมฉลองแก่เหล่าครีเอเตอร์สุดน่าทึ่งในคอมมูนิตี้ของ TFT อีกทั้งเรายังจะเพิ่มเวทีผู้พัฒนา พบปะเหล่าสตรีมเมอร์ได้มากขึ้น และโอกาสอีกมากให้ได้ร่วมเล่นในอีเวนต์รอง นอกจากนี้ TPO ยังจะจัดอีเวนต์ 4v4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ตกรอบตั้งแต่วันแรก ซึ่งมีเงินรางวัลรวมมอบให้ด้วยกล่าวทิ้งท้ายว่า “ทั้งการเปิดตัว Circuit ระดับมืออาชีพของ TFT รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคแบบใหม่ และระบบทัวร์นาเมนต์เวอร์ชันทดลอง การปล่อยตัว K.O. Coliseum ก็แทบจะกลายเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ TFT บทถัดไปในครั้งนี้จะมอบโอกาสยิ่งใหญ่มากขึ้นให้ผู้เล่นได้เฉิดฉายบนเวทีการแข่งขัน ท่ามกลางฉากหลังที่เต็มไปด้วยเดิมพันในสุดยอดทัวร์นาเมนต์ต่อสู้สไตล์อนิเมะของ Whisker อีกทั้งเราก็ยังตั้งตารอ Paris Open อีเวนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประจำปี ซึ่งพวกเราจะได้เฉลิมฉลองแก่ทักษะและความหลงใหลอันน่าทึ่งสำหรับคอมมูนิตี้ TFT ทั่วโลกของเรา"