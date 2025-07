คอลแลปส์สุดเดือด "PUBG MOBILE x TRANSFORMERS" พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้!

Version 3.9 นำแฟรนไชส์ TRANSFORMERS ในตำนานมาสู่สนามรบด้วยโหมดธีมใหม่ ให้ผู้เล่นสัมผัสกับ Autobots และ Decepticons อันโด่งดังในรูปแบบใหม่ที่น่าตื่นเต้น ตั้งแต่ 8 กรกฎาคม ผู้เล่นสามารถเรียก Optimus Prime หรือ Megatron โดยใช้ Cybertron Beacon หรือเรียก Cybertron Crates ที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์และ Energon แน่นอนว่าหุ่นยนต์ TRANSFORMERS แต่ละตัวจะสามารถแปลงระหว่างโหมดยานพาหนะและหุ่นยนต์ด้วยความสามารถพิเศษ และผู้เล่นสามารถเก็บ Energon เพื่ออัปเกรดและปลดล็อคทักษะสูงสุดที่ทรงพลัง เช่นสกิล Charge Slam ของ Optimus Prime หรือสกิล Triple Fusion Blast ของ Megatron และเมื่อคู่ปรับทั้งสองพบกัน เวทีพิเศษจะปรากฏขึ้นใน Erangel เพื่อการดวลที่ยิ่งใหญ่ หาก Optimus Prime ล้มลงก่อนที่การดวลจะเริ่ม ผู้เล่นสามารถฟื้นฟูเขาเพื่อให้การต่อสู้ดำเนินต่อไป ในช่วงท้ายของแต่ละแมตช์ หุ่นยนต์ TRANSFORMERS จะแสดงแอนิเมชันอำลาพิเศษและปล่อยของรางวัลเฉพาะกิจกรรมออกมาอีกด้วย โดยภายนอกการแข่งขัน ผู้เล่นจะสามารถเลือกข้างได้ระหว่าง Team Optimus Prime หรือ Team Megatron และทำภารกิจเพื่อปลดล็อคของรางวัลพิเศษ เช่น การแสดงหน้าจอผลลัพธ์ธีม Optimus Primeผู้เล่นยังสามารถเยี่ยมชม Cosmic Meteorite เพื่อการแสดงพิเศษ รับอุปกรณ์ Cybertronian ที่มีจอแสดงวันที่ รับแพ็คอุปกรณ์ Cybertronian และทดลองใช้ Cosmic Hoverboard ใหม่ที่อัปเกรดได้ด้วยฟีเจอร์ความคล่องตัวที่ปรับปรุงแล้ว นอกจากเกมเพลย์ที่น่าตื่นเต้นที่เปิดตัวใน 8 กรกฎาคมนี้ ผู้เล่นยังสามารถรอคอยยานพาหนะ ไอเท็ม และรายละเอียดภายในเกมที่มีธีม TRANSFORMERS พิเศษอีกมากมาย ที่จะมาถึงใน 18 กรกฎาคม ใน PUBG MOBILEอัปเดตเวอร์ชั่น 3.9 ยังนำเสนอ Neon Outpost ฐานทัพธีมไซเบอร์พังค์ที่เรืองแสงด้วยไฟนีออนที่มีชีวิตชีวาและพลังงานแห่งอนาคต พื้นที่ธีมใหม่นี้จะปรากฎบนแผนที่ Erangel, Livik และ Sanhok โดยจะมีสามโซนหลักด้วยกัน เริ่มจากเวทีมวยที่เปิดหลังจากการนับถอยหลังเพื่อการต่อสู้ที่เข้มข้น ตลาดมืดที่มีร้านค้าแห่งอนาคต รวมถึงร้านเบอร์เกอร์ที่เสิร์ฟเบอร์เกอร์ระหว่างดวงดาวลึกลับ และศูนย์พลังงานที่ผู้เล่นสามารถขี่หุ่นยนต์ข้ามสนามรบ หัวใจสำคัญของ Neon Outpost คือ Astro Den เวทีต่อสู้ระยะประชิดที่เข้าถึงได้ผ่านประตูพิเศษใน Galactic Outpost ที่ซึ่งผู้เล่นจะใช้เฉพาะอาวุธในสถานที่ในการต่อสู้ระยะประชิดและฟื้นคืนชีพทันทีโดยไม่สูญเสียบัตรเกิด ทีมสุดท้ายที่ยืนหยัดจนหมดเวลาจะได้รับรางวัล โดยผู้เล่นเดี่ยวยังสามารถต่อสู้กับบอทใน Outskirts เพื่อชิงรางวัลพิเศษในการต่อสู้ระยะประชิดแบบตัวต่อตัวMetro Royale จะได้รับการอัปเกรดใน เวอร์ชั่น 3.9 ด้วยการอัปเดตครั้งใหญ่สำหรับ Zombie Uprising ซึ่งจะเพิ่มระบบมอนสเตอร์แบบระดับชั้น การพัฒนาผู้เล่นที่ลึกซึ้งขึ้น และสิ่งมีชีวิตที่ฟักได้ ผู้เล่นสามารถเก็บลูกพลังงานเพื่อเลเวลอัพระหว่างแมตช์ ต่อสู้กับบอสเพื่อรับรหัสพันธุกรรมแบบชั้น และใช้เพื่อฟักบอสที่ทรงพลังใหลากหลายะดับ อย่าลืมมองหากล่องอุปกรณ์ระดับสูง Portable Experiment Server ที่แฮ็คได้ พ่อค้า Battleground Merchant แอร์ดรอปฟักไข่ และการอัปเดตใหม่อีกมากมาย ผู้เล่นยังสามารถได้รับอาวุธระยะประชิดทองคำที่หายากโดยการเอาชนะซอมบี้หรือบอสที่มีเครื่องหมาย โดยอาวุธพิเศษเหล่านี้มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถนำไปใช้ในซีซันต่อไปได้โดยไม่ถูกล้าง และจะไม่สูญหายแม้ว่าผู้เล่นจะอพยพไม่สำเร็จระหว่างแมตช์เวอร์ชั่น 3.9 ยังเพิ่มระทึกด้วยการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นและวิธีการเข้าสังคมใหม่ โดยพื้นที่ 3D Hub ใหม่ล่าสุดจะนำเสนอพื้นที่สังคมแบบริมทะเลที่มีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยมินิเกม อิโมตเช่นจับมือและขี่หลัง และโซนที่เปิดให้ผู้เล่นสำรวจได้ ทั้งหมดนี้ในขณะที่รักษาฟีเจอร์ล็อบบี้หลักไว้เพื่อการอัปเกรดประสบการณ์สังคมที่ราบรื่นนอกจากนี้ Popularity Battle Event ต่อไปนี้จะมีการแข่งขันแบบตัวต่อตัวและทีม ให้ผู้เล่นมีโอกาสมากขึ้นในการไต่แรงค์ ขโมยคะแนน และปลดล็อคการอัปเกรดภาพเพื่อรับรางวัล Popularity อีกด้วยอัปเดตเวอร์ชั่น 3.9 ยังนำเสนอโหมด Ranked Arena ใหม่ล่าสุด อีเวนต์แข่งขันจำกัดเวลาที่จัดขึ้นตั้งแต่ 24 กรกฎาคม ถึง 2 กันยายน โดยเข้าถึงได้ผ่านแท็บ Ranking ข้าง Ultimate Royale ภายในโหมดนี้ ผู้เล่นจะสามารถเลื่อนระดับขึ้นถึง 28 ชั้นโดยอิงตามทักษะ จากแรงค์ Bronze และ Silver ไปยัง Gold, Platinum, Diamond, Crown และสุดท้าย Ace โดยแต่ละแมตช์จะนำผู้เล่นเข้าสู่โหมด Ranked แบบสุ่ม รวมถึง Team Deathmatch, Warehouse Team Deathmatch, Hangar Assault, The Ruins หรือ Domination Town ซึ่งการเลื่อนแรงค์จะปลดล็อครางวัลพิเศษ รวมถึง Title จำกัดเวลาที่สงวนไว้สำหรับผู้แข่งขันอันดับต้นไอเท็มใหม่ล่าสุด Paint Gun ได้ถูกเพิ่มเข้าสู่ World Of Wonder ในเวอร์ชั่น 3.9 ให้ผู้เล่นไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายใส่คู่แข่งเท่านั้น แต่ยังสาดสีไปทั่วสนามรบ (และศัตรู) เพิ่มความสนุกสนานให้กับแอ็คชันอันดุเดือด โดยบอส Ice Dragon ที่น่าเกรงขามจะมาเปิดตัวครั้งแรก พร้อมทดสอบผู้เล่นด้วยรูปแบบการโจมตีที่ซับซ้อน และนำความเย็นสดชื่นมาสู่ฤดูร้อนอันอบอ้าวนี้Classic Mode ได้รับการอัปเดตที่น่าตื่นเต้นในเวอร์ชั่น 3.9 เช่นอาวุธใหม่อย่างที่ทรงพลังที่มาพร้อมโหมดอัตโนมัติ ยิงสามนัด และยิงครั้งเดียว เพื่อการต่อสู้ที่หลากหลาย ผู้เล่นสามารถสัมผัสกับการปฏิสัมพันธ์ในห้องโดยสารเครื่องบินก่อนแมตช์กับเพื่อนร่วมทีมและโชว์ท่าทางที่มีสไตล์และรวดเร็วด้วยกลไกมอเตอร์ไซค์และจักรยานใหม่ นอกจากนี้ DSR sniper จะปรากฎในแอร์ดรอป ปืนไรเฟิลสไนเปอร์ได้รับตัวขยายลำกล้องเฉพาะด้วยความเสียหายที่เพิ่มขึ้น และอุปกรณ์เสริมได้รับการปรับสมดุลใน Solo Training Grounds พร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่ปรับปรุงขึ้น และกลไกที่พัฒนาแล้วให้ผู้เล่นได้ค้นพบโหมด Home จะได้รับการเพิ่มความสนุกใหม่ในเวอร์ชั่น 3.9 ด้วยการนำเสนอ Mancala ผู้เล่นสามารถใช้ Home Coins ซื้อโต๊ะเกม Mancala เพื่อเล่นคนเดียว หรือเชิญเพื่อน และทำภารกิจพิเศษเพื่อรับรางวัลที่น่าตื่นเต้น เพิ่มความสนุกใหม่ให้กับประสบการณ์ Home การอัปเดตยังนำเสนอไอเท็มธีม Arcadia Haven ให้ผู้เล่นมีเครื่องมือในการออกแบบบ้านที่เรียบหรูและล้ำสมัยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน นอกจากนี้ด้วยฟีเจอร์ลานจอดรถ ผู้เล่นยังสามารถแข่งขันเพื่อจุดจอดรถระดับพรีเมี่ยมที่บ้านของเพื่อน พร้อมสร้างงรายได้ก้อนใหญ่ไปด้วยเวอร์ชั่น 3.9 นับเป็นจุดเริ่มต้น Cycle 9 Season 25 ซึ่งนำเสนอไอเท็มระดับตำนานใหม่ รางวัลซีซันที่อัปเดตขึ้น และเนื้อหา Event Shop ที่สดใหม่ และนอกจาก Season Events ใหม่แล้ว ทั้ง Classic และ Casual Seasons จะมอบรางวัลชั้นใหม่และการก้าวหน้าที่ปรับปรุงขึ้น ในขณะที่ Hardcore Ultimate Royale จะกลับมาพร้อมกับการเพิ่ม Sanhok เพื่อแมตช์ที่เร็วขึ้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่รวมอยู่ใน อัปเดตเวอร์ชั่น 3.9 ของ PUBG MOBILE สามารถดูได้ในรายละเอียดแพตช์อย่างเป็นทางการได้ที่ https://www.pubgmobile.com อัปเดตเวอร์ชั่น 3.9 ของ PUBG MOBILE จะให้บริการจนถึง 2 กันยายนนี้ ดาวน์โหลดเกมและเล่นฟรีได้ผ่าน App Store และ Google Play Store