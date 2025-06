เกมอาร์พีจีแวมไพร์-โกธิก "Silver and Blood" เปิด Open Beta แล้ววันนี้

"Silver and Blood" มาพร้อมกับเกมเพลย์การต่อสู้รูปแบบเทิร์นเบสเก้าช่องที่รวดเร็ว ผสมผสานระหว่างการวางแผนที่ล้ำลึกและแอ็กชันอันน่าตื่นเต้น ผู้เล่นจะได้ใช้ไอเทมที่แข็งแกร่ง, ปรับปรุงสกิลใหม่ ๆ และทำพิธี Soul Devouring Ritual เพื่อเพิ่มพลังให้กับ Blood Power และจัดทีมรบที่มีประสิทธิภาพสูงผู้เล่นสามารถเดินทางเพื่อทำภารกิจสุดท้าทายได้ตั้งแต่วันนี้ พร้อมดำดิ่งสู่ปริศนาของเกมผ่านเรื่องราวที่เปิดให้เล่นเป็นเวลาจำกัด โดยการทำภารกิจ Twilight Path และ Newborn Trial จะให้ผู้เล่นรับ Moonlit Revelie ซึ่งจะสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลเอ็กคลูซีฟในร้านค้าประจำอีเวนต์ Moondream Journey ได้นอกจากนี้ เกมได้เปิดตัวอีเวนต์ New Moon ที่จะเชื้อเชิญให้ผู้เล่นได้ตะลุยภารกิจ 14 วัน เพื่อรับรางวัลในแต่ละลำดับขั้น และผู้ที่สามารถทำภารกิจทั้งหมดได้สำเร็จก่อนอีเวนต์สิ้นสุดก็จะได้รับตัวละครระดับ SSR อย่าง Bella Slade ผู้พิทักษ์แสนเก่งกาจจากกลุ่ม Bloodborn ไปเลยฟรี ๆในวันนี้ ผู้เล่นที่คลิกปุ่มอีเวนต์จะได้พบกับของขวัญมากมายจาก Threads of Fate ผ่านภารกิจท้าทายความสามารถทั้ง 10 ตอน โดยการเคลียร์ฉากหลักจะให้ผู้เล่นสามารถรับตั๋วกาชา 80 ชิ้นได้อัตโนมัติ อีกทั้งยังได้รับตัวละครระดับ Super Rare (SR) อย่าง Clive Jr. ฟรี ผ่านการเคลียร์อีเวนต์ The End of The Beginning เช่นกันเกมยังได้เปิดตัวเพลงประกอบอย่างเป็นทางการพร้อมมิวสิควิดีโออย่าง Broken ทำการแสดงโดยศิลปินชาวญี่ปุ่นชื่อดัง Milet พร้อมนำเสนอแนวคิดการถ่ายทอดพลังความมุ่งมั่นของเหล่า Children of the Moon โดยเพลงจะสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกทั้งสองของตัวเอกที่ขัดแย้งกันระหว่างโลกและจิตใจภายใน พร้อมกับความทะเยอทะยานที่จะเอาชนะโชคชะตาในการเดินทางสู่ดวงจันทร์อันเป็นบ้านเกิด"Silver and Blood" พร้อมเปิดให้ทดสอบรอบ Open Beta Test แล้ววันนี้ ทั้งบน Apple Store Google Play และ Windows PC ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทาง Facebook และ Discord