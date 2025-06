คอลแลประดับโลก! "Magic: The Gathering - FINAL FANTASY" พร้อมวางจำหน่ายแล้ว

เพื่อฉลองการเปิดตัวการ์ดเซตใหม่นี้ ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดอีเวนต์สุดพิเศษสำหรับผู้เล่นในประเทศสิงคโปร์ ไทย และฟิลิปปินส์ ช่วงสุดสัปดาห์ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 สัปดาห์ (อีเวนต์ดังกล่าวมีได้จัดขึ้นในวันที่ 14-15 มิถุนายนสำหรับประเทศสิงคโปร์และไทย และ 21-22 มิถุนายน สำหรับประเทศฟิลิปปินส์) ซึ่งกิจกรรมภายในอีเวนต์มีบูธ Learn-to-Play สำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่อยากลองสัมผัสกับประสบการณ์ในโลกแห่ง Magic อีกทั้งยังมีกิจกรรมในรูปแบบ Sealed และ Commander ให้ผู้เล่นหน้าเก่าได้เข้ามาร่วมสนุกอีกด้วยตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน ถึง 24 กรกฎาคม ผู้เล่นจากประเทศโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย และฟิลิปปินส์) ที่เข้าร่วมอีเวนต์นี้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม Chocobo Racing เพื่อลุ้นรับของรางวัลอย่าง เข็มกลัด AR โปสเตอร์ และโทเคนเหล็กเซตการ์ดที่รวบรวมคอลเลกชันงานศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาจากซีรีส์ FINAL FANTASY มาไว้ในเกมเดียว โดยมีเหล่าศิลปินจาก Magic ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตีความและถ่ายทอดโมเมนต์ที่เป็นตำนานต่าง ๆ จากซีรีส์ FINAL FANTASY ผ่านลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา นอกจากนี้ ยังมีภาพอาร์ตเวิร์คที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีจากต้นฉบับ FINAL FANTASY ในรูปแบบการ์ดที่น่าจดจำให้แฟน ๆ ได้สะสมอีกด้วยซีรีส์ FINAL FANTASY ได้รับการสนับสนุนจากเหล่าศิลปินระดับตำนานมาโดยตลอด ซึ่งแน่นอนว่าสำหรับเซต Magic: The Gathering - FINAL FANTASY นี้ ได้เรียนเชิญศิลปินชื่อดังมามีส่วนร่วมในการสรรค์สร้างงานศิลปะให้กับการ์ดระดับพิเศษ Borderless FINAL FANTASY Artist ซึ่งสไตล์ของการ์ดดังกล่าวนั้น มาจากการคัดเลือกการ์ดจากชุดหลักอย่างพิถีพิถันให้ศิลปินรับเชิญแต่ละท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบ พร้อมทั้งถ่ายทอดเอกลักษณ์เฉพาะตัวลงในการ์ดระดับ Borderless โดยการ์ด 2 ใบล่าสุดที่มีการเปิดเผยแล้วว่าจะมีเวอร์ชั่น Borderless FINAL FANTASY Artist ได้แก่ การ์ดผลงานของคุณและการ์ดผลงานของคุณซึ่งการ์ดทั้งสองใบถือเป็นของสะสมอันล้ำค่าสำหรับแฟน ๆ ที่ควรค่าแก่การจัดแสดงในฐานะงานศิลปะอย่างแท้จริงตัวละครขวัญใจแฟน ๆ จากซีรีส์ FINAL FANTASY อย่าง Chocobos และ Moogles ถูกนำมาดัดแปลงเป็นงานศิลป์รูปแบบการ์ด Magic ในชื่อและพร้อมกันนี้ เตรียมพบกับการเปิดตัวของอสูรอัญเชิญธาตุน้ำ Leviathan สู่จักรวาล Magic ครั้งแรกในรูปแบบการ์ดโดยแฟน ๆ จะได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในโลกแห่ง Magic กับการเปิดตัวของการ์ดประเภทใหม่ล่าสุดพร้อมพิสูจน์พลังอันมหาศาลของ Leviathan ที่จะมาถล่มบอร์ดให้ราบเป็นหน้ากลองด้วยคลื่นสึนามิที่พร้อมจะทำลายล้างทุกสิ่งนอกจากนี้ ฉากที่น่าจดจำและโมเมนต์น่าประทับใจจากซีรีส์ FINAL FANTASY ถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่เป็นการ์ดเซต FINAL FANTASY Through the Ages เรียกได้ว่าคอลแลปส์ในฝันนี้ เป็นการผสานความทรงจำของผู้เล่นที่มีต่อซีรีส์ FINAL FANTASY เข้ากับประสบการณ์การเล่นการ์ดเกมอย่างแท้จริงกิจกรรม Chocobo Racing เป็นการแข่งขันรูปแบบ Draft และ Sealed ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากมินิเกม Chocobo Racing จากเกม FINAL FANTASY VII โดยทุกครั้งที่ผู้เล่นเข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะได้รับคะแนนสะสม ยิ่งผู้เล่นร่วมกิจกรรมมากเท่าไหร่ จะยิ่งมีโอกาสลุ้นรับของรางวัลมากขึ้น โดยสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรม Chocobo Racing รูปแบบ Draft หรือ Sealed ที่ร้านค้า WPN ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อรับของรางวัลสุดพิเศษ ได้แก่ โปสเตอร์กิจกรรม Chocobo Racing Series ลิมิเต็ดเวอร์ชั่น เข็มกลัด AR จาก Pinfinity โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2025อีกทั้งผู้เล่นที่เข้าร่วมกิจกรรมยังมีโอกาสลุ้นรับการ์ดโทเคนเหล็กสุดเอ็กซ์คลูซีฟถึง 3 ลายพิเศษ ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับกิจกรรมนี้เท่านั้นMagic: The Gathering - FINAL FANTASY ทุกแพคเกจวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://magic.wizards.com/en/products/final-fantasy