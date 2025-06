แฟนตัวจริงโล่ง! "Borderlands 4" ชุดปกติยังตรึงราคาเดิม

ราคาเกม Borderlands 4 ที่เปิดออกมานั้นได้ทำให้แฟนๆถึงกับโล่งใจ เพราะว่ามันยังคงหยุดนิ่งอยู่ที่ 69.99 เหรียญ

The big news: No price increase for Borderlands 4! Standard Edition launches not at $80, but at $69.99! They’re showing you, so please show them. You can find links to pre-order Borderlands 4 PC and console versions on the store pages here:https://t.co/Pdpa8hoL9m— Randy Pitchford (@DuvalMagic) June 16, 2025