ผจญภัยข้ามเวลา! "Digimon Story Time Stranger" วางจำหน่าย 2 ต.ค.นี้

ใน "Digimon Story Time Stranger" ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเจ้าหน้าที่ ADAMAS โดยสามารถเลือกตัวละครระหว่าง Dan Yuki หรือ Kanan Yuki ทำภารกิจกอบกู้โลก ซึ่งจะได้พบกับตัวละครและดิจิมอนมากมาย รวมถึง Olympos XII เทพเจ้าดิจิมอนที่จะมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวของเกม นอกจากนี้ พวกเขาจะได้พบกับ Aegiomon และ Inori Misono ซึ่งทั้งคู่มีความเชื่อมโยงพิเศษร่วมกันผู้เล่นจะได้ร่วมทีมและผูกมิตรกับดิจิมอนด้วยการฝึกฝน ต่อสู้ ใช้เวลาในฟาร์มดิจิมอนหรือใช้สิ่งของเพื่อเพิ่มความสามารถ นอกจากนี้ พวกเขายังจะได้เข้าร่วมการต่อสู้แบบเทิร์นเบสกับดิจิมอนที่ผูกมิตรกัน โดยใช้คุณสมบัติ ลักษณะเฉพาะ และคอมโบทักษะผสมผสานกันเพื่อเอาชนะ• เกมหลัก• ดิจิมอนที่ฝึกฝนได้: Agumon (Black) และ Gabumon (Black)• ชุดคอสตูม: Uniform of a Certain School- Protagonist (Dan Yuki) Costume Uniform of a Certain School- Protagonist (Kanan Yuki) Costume Uniform of a Certain School• Adventure Item Set- Consumables: Medical Spray DX x3- Consumables: Multi-Recovery DX x3- Consumables: Full Revival Spray x3- Equipment: Attacker Attachment I x1- Equipment: Guarder Attachment I x1• เกมหลัก• Deluxe Edition Bonus: ชุดคอสตูม Cyber Sleuth Set• Season Pass- Additional Digimon & Episode Pack 1- Additional Digimon & Episode Pack 2- Additional Digimon & Episode Pack 3- Season Pass Bonus: Farm Item Golden Moai• เกมหลัก• ปลดล็อคล่วงหน้า: Special Agumon & Gabumon• Deluxe Edition Bonus: ชุดคอสตูม Cyber Sleuth Set• แพ็คคอสตูม (3 ชุดต่อตัวละครพร้อมภารกิจเสริมอีก 3 ภารกิจ)• Season Pass- Additional Digimon & Episode Pack 1- Additional Digimon & Episode Pack 2- Additional Digimon & Episode Pack 3- Season Pass Bonus: Farm Item Golden Moai• ชุดคอสตูม Public Safety Suit และ Special Supplies Set- Costume Public Safety Suit- Special Supply Set- Farm Item: Chic Toilet- Side Mission• Cyber Sleuth BGM PackDigimon Story Time Stranger จะวางจำหน่ายในวันที่ 2 ตุลาคมนี้ บน PlayStation 5, Xbox Series X|S และวันที่ 3 ตุลาคม บน PC (Steam) สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์หลัก หรือติดตามความเคลื่อนไหวทาง Facebook LINE และ YouTube