"ปีเตอร์ เดนแมน" ชวนเกมเมอร์ท้าดวลนักรบมังกรใน "The Legend of The Dragon"

"The Legend of The Dragon" (LOD) ศึกสงครามมังกร เป็นเกมมือถือแนว MMORPG Open World ผสมผสานระหว่างธีม Fantasy ยุคโบราณและสมัยใหม่อย่างลงตัว มีเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานมังกร เทพเจ้าแห่งสงคราม โดยตัวเกมจะมีระบบช่วยเก็บเลเวลได้เร็ว มีทั้งระบบ Auto และ Bot ระบบพาหนะ คู่หู สัตว์ขี่ และเครื่องแต่งกายหลากหลาย สุดอลังการซึ่งจะอ้างอิงตามกระแสในปัจจุบันและสมัยใหม่ เช่น กันดั้ม รถ คาสิโน เป็นต้นในส่วนของอาชีพหรือคลาส มีให้เลือกหลากหลาย เช่น นักรบ, นักเวทย์, ผู้อัญเชิญ, เทพปืน, นักสู้, นักบวช รวมทั้ง นักปราชญ์ นอกจากนี้ อีกจุดเด่นที่นับเป็นไฮไลท์สำคัญของเกมนี้ คือระบบสงคราม ไม่ว่าจะเป็น สงครามข้ามเซิร์ฟ, การต่อสู้รูปแบบ PVP, PVE รวมทั้งการต่อสู้กับบอสเพื่อล่าไอเทมระดับสูง"The Legend of The Dragon" เปิด ลงทะเบียนล่วงหน้า พร้อมรับรางวัลถึง 3 ต่อ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lod.in.th และแฟนเพจ The Legend of the Dragon