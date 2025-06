จิบชาขี่หุ่น "Chatime X Synduality Echo of Ada" เริ่มแล้ว!

ชาไทม์ ประเทศไทย (Chatime Thailand) จับมือบริษัทเกมส์ยักษ์ใหญ่อย่าง Bandai Namco เปิดตัวแคมเปญสุดพิเศษกับเกมส์ "SYNDUALITY Echo of Ada" มาพร้อมกิจกรรม "DRIFTER’S REFRESH" ให้เหล่า Drifter ได้สะสมสแตมป์รับของพรีเมียมสุดลิมิเต็ด โดยมีรายละเอียดดังนี้เมนู DRIFTER’S REFRESH เซ็ตละ 150 บาท ประกอบด้วย• เลือกเครื่องดื่ม 1 แก้ว (น้ำผึ้งมะนาววุ้นมะพร้าว, ชานมได้หวันไทชิเฮเซลนัท, ชานมได้หวันพุดดิ้ง)• ปลอกสวมแก้วลายพิเศษ Synduality Echo of Ada 1 ชิ้น• บัตรสะสมสแตมป์ Synduality Echo of Ada 1 ชิ้น• โฟโต้การ์ด 1 ชิ้น + สติกเกอร์ 1 ชิ้น ลาย Synduality Echo of Ada ตามลำดับสแตมป์เมื่อซื้อเมนู DRIFTER’S REFRESH จะได้รับสแตมป์ 1 ดวง พร้อมของพรีเมียมตามลำดับของสแตมป์ สะสมสแตมป์ครบ 3 ดวงรับฟรี ไอเทมในเกม "Chatime Cups of Joy Attire T-Shirt Skin" พร้อมสิทธิ์ลุ้นรับเกม "Synduality Echo of Ada" เวอร์ชัน PC จำนวน 10 รางวัล ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Chatime Thailand นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษสำหรับสาย Cosplay เพียงแต่งเป็นตัวละครที่ชื่นชอบจากเกม SYNDUALITY Echo of Ada แล้วมาซื้อเครื่องดื่ม 1 เซ็ต ที่ร้าน Chatime สาขาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ โพสต์รูปลง Social Media และแท็ก Chatime & Bandai รับฟรีหมอน SYNDUALITY Echo of Ada จำนวนจำกัดเพียง 24 รางวัล ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Chatime Thailand "Synduality Echo of Ada" ฤดูกาลที่ 2 มีชื่อว่า Punishing Land มีการปรับปรุงและเพิ่มเนื้อหาใหม่มากมาย ได้แก่Dream Island และ Underground Arsenal ซึ่งมีไอเทมระดับสูงและศัตรูที่แข็งแกร่งPunishing Lands ที่ให้ผู้เล่นเผชิญหน้ากับ Enders ทรงพลังเพื่อรับไอเทมหายากเพิ่มรายได้จากการขาย AO Crystals และลดเวลาการสร้าง Cradlecoffinเช่น Quad Shotgun, Drum Submachine Gun, และ Sunlight ThrowerLynn และ Ciel จากอนิเมะ Synduality Noirเพิ่มโอกาสดรอปไอเทมระดับสูงและสามารถคราฟต์อาวุธระดับ Legendary ได้นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบเกม เช่น การลดเวลาการคราฟต์และรีโมเดลไอเทม รวมถึงการปลดล็อกอาวุธและ Cradlecoffin ที่เคยจำกัดเฉพาะบางฝ่าย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bandainamcoent.asia/ แคมเปญ "Chatime X Synduality Echo of Ada" เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 สามารถร่วมกิจกรรมได้ที่ร้านชาไทม์ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ (QSNCC) ชั้น LG, MBK ชั้น 7 และ Central World ชั้น 7 สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ช่องออนไลน์ของ Chatime Thailand ทั้ง Facebook Tiktok และ X