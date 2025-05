"Persona 5: The Phantom X" เตรียมเปิดให้เล่นใน SEA 3 ก.ค.นี้

Persona 5: The Phantom X เป็นเกมที่พัฒนาโดยความร่วมมือระหว่าง P-Studio ภายใต้ Atlus และ Black Wing Games จากจีน ออกแบบมาเพื่อ มือถือและ PC โดยเฉพาะ เกมนี้จะพาผู้เล่นกลับสู่โลกของ Persona 5 ในบทบาทของ "Wonder" นักเรียนชั้น ม.2 ของ Kokatsu Academy ที่ชีวิตธรรมดาต้องพลิกผันอย่างรุนแรงหลังพบกับ Lufel สิ่งมีชีวิตลึกลับคล้ายนกฮูก ขณะที่ Wonder ค่อย ๆ คลี่คลายความลับของสังคมที่กำลังสูญเสีย "ความปรารถนา" ผู้เล่นจะได้รวมทีม Phantom Thieves ชุดใหม่และออกเดินทางเพื่อคืนแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์Persona 5: The Phantom X เป็นเกมที่ให้บริการระยะยาว พร้อมมอบประสบการณ์การผจญภัยที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตัวเกมยังคงแก่นหลักของซีรีส์ Persona 5 ไม่ว่าจะเป็น การต่อสู้แบบเทิร์นเบส, การสำรวจดันเจี้ยน, การบริหารเวลา, และ การสร้างสัมพันธ์ทางสังคม พร้อมเสริมด้วยระบบใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ในภาคนี้ ผู้เล่นสามารถทำงานพาร์ทไทม์, เข้าร่วมชมรมหลังเลิกเรียน, เสริมพลังให้ Persona และพัฒนาค่าสถานะทางสังคม ทั้งหมดนี้อยู่ในเนื้อเรื่องต้นฉบับที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา ที่น่าสนใจคือ ตัวละครยอดนิยมจาก Persona 5 อย่าง Joker, Ann Takamaki และ Ryuji Sakamoto จะปรากฏตัวผ่าน กาชาพิเศษ (สุ่มตัวละครเฉพาะกิจ) ภายในเกม นอกจากนี้ยังมี Velvet Trials โหมดท้าทาย PvE, การขยายพื้นที่ Mementos, มินิเกม และระบบกิลด์ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ร่วมมือและแข่งขันกันอย่างเต็มรูปแบบPersona 5: The Phantom X ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากตั้งแต่เปิดตัวในระดับภูมิภาค ด้วยเนื้อเรื่องที่น่าดึงดูดและตัวละครใหม่ที่มีพลวัต ซึ่งแฟนเกมต่างยกย่องว่าอยู่ในมาตรฐานสูงเทียบเท่ากับ Persona 5 ภาคต้นฉบับการตอบรับที่แข็งแกร่งนี้ไม่น่าแปลกใจเลย เพราะทีมพัฒนาประกอบด้วยผู้สร้างมากประสบการณ์ ได้แก่ Kazuhisa Wada (โปรดิวเซอร์ใหญ่) Ryota Kozuka (คอมโพสเซอร์) Shigenori Soejima (หัวหน้าทีมออกแบบตัวละคร)Persona 5: The Phantom X เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วบน iOS App Store และ Google Play ของรางวัลเหล่านี้จะถูกส่งให้ผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านจดหมายในเกมในวันเปิดตัว รางวัลที่ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับ:- 50,000 การลงทะเบียนล่วงหน้า: กาชา (สุ่มตัวละคร) ฟรี 10 ครั้ง- 100,000 การลงทะเบียนล่วงหน้า: กาชา (สุ่มอาวุธ) ฟรี 5 ครั้ง- 200,000 การลงทะเบียนล่วงหน้า: ชุดคอสตูมพิเศษของตัวเอก 1 ชุด(ของรางวัลเพิ่มเติมจะประกาศเร็ว ๆ นี้)เว็บไซต์ทางการของ Persona 5: The Phantom X เปิดให้บริการแล้ว สามารถเข้าชมเพื่อรับข้อมูลข่าวสารล่าสุดและทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับแฟน ๆ ที่รอคอยเกมจะเปิดให้บริการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2025 บน มือถือและ PC สำหรับข่าวสารและการมีส่วนร่วมในชุมชน สามารถติดตามช่องทางอย่างเป็นทางการของเกมได้ที่ Facebook Youtube และ Discord