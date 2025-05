ยืนยันแล้ว! "ELDEN RING" เตรียมสร้างเป็นภาพยนตร์โดยค่าย A24

เกม "ELDEN RING" ถูกสร้างขึ้นภายใต้การดูแลของ Hidetaka Miyazaki แห่ง FromSoftware โดยอิงจากเรื่องราวในตำนานที่เขียนโดย George R. R. Martin ผู้เขียนนิยายแฟนตาซีชุด "A Song of Ice and Fire"เพื่อนำโลกอันยิ่งใหญ่และฉากแอ็กชั่นสุดเข้มข้นของ ELDEN RING มาสู่ภาพยนตร์ โปรเจ็กต์นี้จะนำโดย Alex Garland ผู้สร้างภาพยนตร์ (Ex Machina, Civil War, Warfare) รับหน้าที่เขียนบทและผู้กำกับ อำนวยการสร้างโดย Peter Rice ร่วมกับ Andrew Macdonald และ Allon Reich จาก DNA และ George R. R. Martin และ Vince GerardisELDEN RING คือเกมแอ็คชั่นโซลไลก์ที่ดำเนินเรื่องอยู่ในโลกแฟนตาซีอันมืดมิด ผู้เล่นจะได้สำรวจสภาพแวดล้อมและดันเจี้ยนอันกว้างใหญ่เพื่อค้นพบสิ่งที่ไม่รู้จักและเพลิดเพลินไปกับความสำเร็จที่ได้มาจากการเอาชนะอุปสรรคและความท้าทายต่าง ๆ ด้วยความสามารถในการพัฒนาของ FromSoftware และพลังทางการตลาดของเครือข่ายต่างประเทศของ Bandai Namco Entertainment หลังวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2022 ปัจจุบันตัวเกมมียอดจำหน่ายมากกว่า 30 ล้านชุดทั่วโลก"ELDEN RING NIGHTREIGN" เกมภาคแยกของ ELDEN RING มีกำหนดวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลกในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคมนี้ โดยเป็นเกมแอคชั่นที่ผู้เล่นจะต้องร่วมมือกันเอาชนะสถานการณ์ต่าง ๆ แม้ว่าเกมจะยังนำเอาองค์ประกอบต่าง ๆ จาก ELDEN RING เช่น อาวุธและศัตรูมาใช้ แต่ตัวเกมได้รับการออกแบบเพื่อมอบประสบการณ์การเล่นแบบใหม่ให้กับผู้เล่น ผู้เล่นจะต้องเลือกตัวละครที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่สุดท้าทาย"ELDEN RING Tarnished Edition" เวอร์ชันพิเศษของ ELDEN RING สำหรับ Nintendo Switch™ 2 มีกำหนดวางจำหน่ายภายในปี 2025 โดยประกอบด้วยเนื้อหาจาก DLC ELDEN RING™ Shadow of the Erdtree ที่วางจำหน่ายในเดือนมิถุนายน 2024 และชุดเกราะใหม่ 4 ชุด รวมถึงฟีเจอร์ปรับแต่งรูปลักษณ์ใหม่สำหรับ Torrent the Spectral Steed (3 รูปแบบ) ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันพิเศษนี้ ผู้เล่นสามารถออกสำรวจดินแดนมัชฌิมาใน ELDEN RING Tarnished Edition ได้ทุกที่ทุกเวลาบน Nintendo Switch 2ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ELDEN RING ELDEN RING NIGHTREIGN และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Bandai Namco Entertainment Asia ได้ที่เว็บไซต์ ManagerGame หรือติดตามเราบน Facebook LINE และ YouTube