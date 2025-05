เกมลอบเร้นสองมิติ "The Siege and the Sandfox" วางจำหน่ายแล้ว!

"Siege and the Sandfox" เล่าถึงเมืองที่อยู่ใจกลางทะเลทรายอันกว้างใหญ่ เมื่อพระจันทร์ขึ้นเหนือพระราชวัง นักฆ่าชื่อดังได้เฝ้าดูกษัตริย์สิ้นพระชนม์จากน้ำมือของผู้ทรยศ เขาถูกจับ ถูกกล่าวหาอย่างผิด ๆ และถูกโยนลงไปในคุกใต้ดินที่แสนซับซ้อน เขาต้องหลบหนีเพื่อเปิดเผยความจริง ก่อนที่เมืองจะล่มสลายผู้เล่นจะต้องฝึกฝนทักษะปาร์กัวร์ให้คล่องแคล่ว เพื่อสำรวจส่วนลึกของคุกใต้ดินโบราณ หลบเลี่ยงการตรวจจับและหลีกเลี่ยงความตายจากปีศาจที่อาศัยอยู่ในผืนทราย ต่อสู้เพื่อปกป้องเมือง และขัดขวางแผนการจู่โจมของศัตรูที่แอบแฝงอยู่ใจกลางอาณาจักรOlly Bennett ซีอีโอของ Cardboard Sword กล่าวว่า "เราได้สร้างสไตล์พิกเซลอาร์ตอันเป็นเอกลักษณ์ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและชวนคิดถึง แต่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราเอง เราอยากสร้างเกมอินดี้พิกเซลอาร์ตที่สวยงามตระการตา แต่ในขณะเดียวกันก็โดดเด่นกว่าเกมอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว ศิลปินของเราได้ลงสีด้วยมือทุกอย่างตั้งแต่แอนิเมชั่นแบบเฟรมต่อเฟรมไปจนถึงพื้นผิวต่าง ๆ ของแผนที่ และเพิ่มรายละเอียด เอฟเฟกต์ และการตกแต่งขั้นสุดท้าย ทีมเขียนโค้ดและออกแบบของเราทุ่มเทอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้ได้ภาพ 2 มิติใน Unreal ซึ่งให้แสงและคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลงานของเรา เราหวังว่าผู้เล่นจะสัมผัสได้ถึงความหลงใหลและความมุ่งมั่นที่หยั่งรากลึกในการสร้าง The Siege and the Sandfox"จากแนวทางที่เน้นงานศิลป์เป็นหลักจนถึงความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและเครื่องมือเฉพาะ Cardboard Sword ได้สร้างรูปแบบใหม่ของ Metroidvania โดยออกแบบเกมที่จะพาผู้เล่นดื่มด่ำไปกับบรรยากาศที่เข้มข้นและความน่าติดตาม“สิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกสำหรับ The Siege and the Sandfox คือการสร้างเกมลอบเร้นสองมิติที่ชวนให้นึกถึงอดีตและมีความหมาย การถูกจำกัดให้อยู่ในมุมมองสองมิติเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่สามารถกำจัดศัตรูได้ เราต้องใช้ความสามารถในการเล่นกับแพลตฟอร์มที่ชาญฉลาด เพื่อเปลี่ยนการเผชิญหน้าแต่ละครั้งให้กลายเป็นปริศนาเฉพาะตัวที่ผู้เล่นต้องไข เราแทบรอไม่ไหวที่จะเห็นว่าพวกเขาจะฝ่าฟันผ่านเกมแพลตฟอร์มเมอร์ปาร์กัวร์ของเราได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแฟน ๆ ที่กระตือรือร้นและคอยสนับสนุนซึ่งร่วมเดินทางในการพัฒนาไปกับเรา”"The Siege and the Sandfox" วางจำหน่ายแล้วบนพีซีผ่าน Steam GOG และ Humble